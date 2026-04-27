Une F1 trop complexe ? Piastri pointe une perte de repères, Albon optimiste

Oscar Piastri a levé le voile sur les défis inédits posés par la nouvelle génération de monoplaces, expliquant que les pilotes doivent désormais se concentrer sur des paramètres non évidents pour maximiser leurs performances en qualifications.

Dans un contexte réglementaire profondément remanié, l’Australien rejoint le constat général du paddock : exploiter ces nouvelles F1 sur un tour rapide demande une approche radicalement différente. Lever le pied à certains moments, gérer le déploiement d’énergie de manière inhabituelle, voire accepter de perdre du temps localement, peut finalement conduire au meilleur chrono global.

Une philosophie qui ne fait pas l’unanimité, car elle remet en question l’un des fondamentaux de la discipline : attaquer à la limite en qualifications. Désormais, pousser à fond peut être contre-productif, au point de pénaliser les pilotes qui adoptent cette approche instinctive, ce qui complexifie la quête de la performance pure sur un tour.

Cinquième en qualifications en Australie, puis à nouveau cinquième lors du sprint et du Grand Prix en Chine, avant de signer une troisième place au Japon, Piastri a détaillé la manière dont les pilotes doivent désormais analyser les données et collaborer avec leurs ingénieurs.

"Cela demande beaucoup d’énergie, surtout parce que vous cherchez des choses dans des domaines totalement inattendus," explique-t-il au sujet de son adaptation aux nouvelles règles.

Le pilote McLaren insiste sur des paramètres jusqu’ici inexistants dans le travail des pilotes.

"Nous cherchons à déterminer les points optimaux où nous devons être à plein régime au début d’un tour de qualification, ce qui n’était jamais une préoccupation auparavant. La manière de remettre les gaz dans une séquence de virages, et selon la vitesse de ce virage, la batterie et le groupe propulseur se comportent différemment d’un virage à l’autre. Nous essayons de comprendre tous ces éléments que nous n’avions jamais eu à gérer auparavant."

Des ajustements qui sortent du cadre habituel du pilotage selon Piastri.

"Oui, car ce ne sont pas des choses évidentes que l’on regarde. Normalement, on essaie de freiner un peu plus tard ici, ou d’appliquer les techniques classiques d’un pilote. C’est exigeant, car ce n’est pas comme pousser une voiture à la limite, ressentir les pneus ou autre, où le retour est presque instantané et très physique."

Le processus d’apprentissage repose désormais largement sur l’expérimentation.

"Tout cela nécessite des essais et des erreurs pour savoir si l’on fait les choses correctement ou non. Cela a été difficile et demande beaucoup d’énergie, mais c’est actuellement là que se joue l’essentiel du temps au tour."

Face à ces contraintes, Piastri espère néanmoins des évolutions grâce au vote des ajustements qui ont été décidés par la FIA, la F1 et les équipes.

"Avec les nouveaux ajustements, nous espérons ne plus avoir à nous concentrer autant sur ce type de paramètres."

Du côté d’Alex Albon, qui a pu tester les changements en simulateur, c’est un pas en avant mais certainement pas une solution à tous les problèmes..

"C’est positif, et nous allons dans la bonne direction," a affirmé le pilote Williams.

"Est-ce que cela va tout régler ? Probablement pas, mais que pouvons-nous réellement améliorer ? Je pense que nous avons pris la bonne voie pour préserver l’authenticité de ce sport."

"Le plus important, je crois, c’est que quand on pense au karting, à tout ce qu’on a fait jusqu’à cette année, pour aller plus vite, il suffisait de rouler aussi vite que possible. C’est aussi simple que ça."

"Cette année, la donne a changé. Il y a maintenant beaucoup de situations où, en roulant plus lentement, on peut aller plus vite, et du coup, la F1 perd de son authenticité à bien des égards."

"Mais les changements vont dans le bon sens et d’autres pourraient être adoptés. C’est bien que la F1 puisse réagir au bout de trois courses à peine et que tout le monde s’accorde pour le faire."