Échanger les positions de Piastri et Norris était ’la chose juste à faire’ selon McLaren

Andrea Stella, directeur McLaren F1, a déclaré qu’Oscar Piastri accepterait la décision de l’équipe d’échanger leurs pilotes pendant le Grand Prix d’Italie.

L’équipe a demandé à Piastri de laisser passer son coéquipier Lando Norris en deuxième position après leurs derniers arrêts aux stands.

Norris a devancé Piastri tout au long de la course jusqu’à leur arrêt aux stands. Alors que les équipes accordent généralement la priorité aux arrêts au pilote de tête, McLaren a choisi de faire passer Piastri en premier, menacé par Charles Leclerc derrière lui.

Cependant, lorsque l’équipe a fait passer Norris au tour suivant, son changement de pneus était lent. Piastri a donc été invité à le laisser passer en deuxième position.

Piastri a obéi à l’ordre, mais a remis en question la décision à la radio, soulignant que les arrêts lents sont monnaie courante en course. Stella a toutefois maintenu sa décision et a déclaré qu’il espérait que Piastri l’accepterait alors que son pilote vient de déclarer que ce serait un sujet de discussions.

Cette décision intervient une semaine après l’abandon de Norris suite à une défaillance technique de sa McLaren dans les derniers tours du Grand Prix des Pays-Bas. Stella a toutefois affirmé que la décision de l’équipe n’avait pas été influencée par la mésaventure de Norris à Zandvoort.

"La décision que nous avons prise aujourd’hui n’a rien à voir avec ce qui s’est passé aux Pays-Bas. Elle est totalement indépendante de l’abandon de Lando causé par l’équipe aux Pays-Bas. Il s’agit d’une situation totalement différente et nous abordons les courses de manière indépendante."

"Aujourd’hui, lorsque nous avons entamé la séquence des arrêts au stand, nous avons commencé par Oscar, mais avec la ferme intention de ne pas échanger les positions. Malheureusement, cela s’est aggravé avec un arrêt lent."

"Mais comme nous avions cette séquence avec Oscar en premier, puis l’arrêt lent, nous avons pensé qu’il était plus juste de revenir aux positions d’avant l’arrêt."

"Je suis sûr qu’Oscar sera très à l’aise avec cela. Il l’était déjà pendant la course. Nous démontrons ainsi une fois de plus les valeurs et les principes qui nous animent chez McLaren."

McLaren avait donné une consigne similaire lors du Grand Prix de Hongrie l’an dernier. À cette occasion, Norris avait devancé son coéquipier en s’arrêtant avant lui, bien que l’arrêt de Piastri n’ait pas été particulièrement lent. Norris avait résisté aux demandes de l’équipe d’échanger l’ordre de passage pendant plusieurs tours avant de finalement laisser Piastri passer et gagner.

Stella a déclaré que McLaren avait eu "de nombreuses discussions après cette fameuse course et nous avons trouvé une harmonie entre nous sur notre façon de courir."

"Nous nous en tenons simplement aux principes et à l’approche que nous avons adoptés pour notre façon de courir. Je pense que tout va bien."