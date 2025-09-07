Tsunoda se paie Lawson : Il y a des lignes à ne pas franchir, surtout quand on est sous le même toit

Yuki Tsunoda a terminé 13e du Grand Prix d’Italie après une course débutée dans le top 10. Le pilote Red Bull regrette un deuxième relais gâché par un accrochage avec Liam Lawson, qui lui a coûté cher en performance.

"Le premier relais était bon, et dans le deuxième, j’ai été distrait par un gars qui ne se battait même pas pour les points. J’ai eu des dégâts, et ça a été suffisant pour me ralentir et réduire mon rythme. C’est frustrant, je me battais pour les points et c’était une manœuvre évitable par Lawson" a lancé Tsunoda.

Après un début de course correct, le Japonais a reculé dans la hiérarchie lors de son arrêt et a été aux prises avec le pilote Racing Bulls. C’est bien Tsunoda qui a serré son rival, mais il s’interroge sur l’attaque du Néo-Zélandais.

"Je ne sais pas, on sait que c’est un pilote agressif, ce n’est pas une mauvaise chose, mais il y a des lignes à ne pas franchir, et là il était de l’autre côté. Surtout quand on est sous le même toit, c’est très compétitif comme position mais il y a du respect à avoir. C’est dommage."