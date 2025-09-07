Hadjar s’est ’bien amusé’ pour remonter à la 10e place depuis les stands

Isack Hadjar s’élançait depuis les stands au Grand Prix d’Italie, et il effectué une belle remontée pour arracher le point de la dixième place. Le pilote Racing Bulls ne s’attendait pas à une course si bonne, notamment sur le plan de la gestion des pneus.

"Je me suis bien amusé ! C’était surprenant au niveau du rythme, j’étais très rapide et il n’y avait pas de dégradation des pneus. C’était tour qualif après tour qualif, on a choisi la bonne stratégie et on est allé le chercher" a déclaré Hadjar.

Le point inscrit lui permet de dépasser Nico Hülkenberg au championnat et de s’emparer de la huitième place, ce qui satisfait le Français : "Oui ça compte ! Ca veut dire qu’il y a huit pilotes sur terre qui sont meilleurs que moi !"

Hadjar n’est pas stressé avant les courses difficiles de Bakou et Singapour : "Honnêtement depuis le début de saison je me suis adapté assez vite sur les pistes que je ne connaissais pas. J’ai hâte de découvrir des pistes que je ne connais pas comme Singapour et Austin, j’ai vraiment hâte."

Liam Lawson s’élançait en 18e place et a lui aussi dû faire un pari stratégique avec les pneus tendres au départ, en vain : "On a essayé un pari pour faire quelque chose de cette course et ça n’a pas fonctionné. C’était proche de fonctionner mais plusieurs voitures sont sorties autour de nous en pneus plus frais. Mais c’était difficile de là où on partait."

Le Néo-Zélandais a eu un petit incident avec Yuki Tsunoda, mais rien qui ne l’ait perturbé : "Il m’a passé, j’ai tenté de le passer et il m’a serré. On est tous les deux sortis donc j’ai redonné la position mais j’étais sur le bord de la piste au freinage, c’était serré."