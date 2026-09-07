Ecclestone arrêté au Portugal après la découverte d’une arme à feu

Bernie Ecclestone a été arrêté au Portugal après la découverte d’un fusil de chasse dans ses bagages à l’issue d’un vol en provenance de Suisse. L’ancien grand patron de la Formule 1, âgé de 95 ans, affirme qu’il transportait cette arme légalement pour pratiquer le tir aux pigeons d’argile et dénonce plusieurs heures de "complications" avant que la situation ne commence finalement à être réglée.

L’ancien dirigeant de la Formule 1 a été interpellé ce lundi à l’aérodrome de Tires, près de Lisbonne. Ecclestone, qui a dirigé les destinées de la discipline pendant près de 40 ans avant d’être écarté de ses fonctions à la suite du rachat de la F1 par Liberty Media en 2017, a été contrôlé par la police lors d’une fouille de son avion privé après son arrivée depuis la Suisse.

Interrogé par le Daily Mail, le Britannique de 95 ans a expliqué avoir vécu plusieurs heures particulièrement pénibles après la découverte de l’arme.

"J’ai subi des complications à n’en plus finir après avoir été retenu pendant des heures."

Ecclestone a ensuite donné sa version des faits et expliqué pourquoi il transportait un fusil entre la Suisse et le Portugal.

"J’avais une arme que je transportais de Suisse au Portugal pour faire du tir aux pigeons d’argile. C’est aussi simple que cela. J’ai des armes là-bas, à la maison, qui sont enregistrées."

Une arme qui avait pourtant passé les douanes

Selon Ecclestone, aucun problème n’était apparu lors de son arrivée sur le territoire portugais. L’ancien patron de la F1 explique notamment que les douanes avaient contrôlé son arrivée sans relever d’infraction.

"Nous avons passé les douanes en arrivant ici, je connais les gars là-bas, et ils étaient d’accord avec tout. Aucun problème."

La situation aurait toutefois changé lorsqu’un policier a ensuite demandé à fouiller le sac contenant l’arme.

"Ensuite, un policier a demandé à fouiller le sac. Cela aurait pu être le matériel de pêche d’Ace [son fils de six ans], vu l’apparence du sac, mais ce n’était pas le cas."

Les autorités portugaises lui auraient alors demandé de présenter un document spécifique, que l’ancien dirigeant affirme ne pas avoir l’habitude de transporter lors de ses déplacements.

"Ils m’ont demandé si j’avais un ’blue book’, qui est apparemment le document dont vous avez besoin, et je leur ai dit que je ne voyage jamais avec ce genre de documents, ni pratiquement aucun document quel qu’il soit."

La situation a alors pris une tournure plus sérieuse, les policiers menaçant de l’arrêter avant qu’une solution ne soit finalement trouvée.

"Ils m’ont arrêté... puis ils ont dit qu’ils allaient m’arrêter pour de bon. Mais après ce qui m’a semblé être des heures, nous avons réglé le problème, mais cela a été une succession de complications."

Son épouse chargée de régler la situation

Ecclestone estime que cette affaire devrait pouvoir être résolue sans conséquence majeure. Son épouse, Fabiana Ecclestone, s’est notamment rendue à Lisbonne afin de régler la situation concernant l’arme.

"Il semble que cela puisse être réglé. Fabi [l’épouse d’Ecclestone] est allée à Lisbonne pour remettre l’arme, ou payer la taxe, ou quoi que ce soit d’autre qu’il faut faire pour la faire entrer, ou finalement la remettre."

L’ancien patron de la Formule 1 avait initialement prévu de l’accompagner, avant de finalement rester chez lui.

"J’ai dit que j’irais aussi, mais finalement je ne l’ai pas fait, et je suis assis à la maison en attendant que la situation soit réglée."

Cette arrestation n’est pas une première pour Ecclestone. Il s’agit même de la deuxième fois en quatre ans que le Britannique est interpellé pour avoir transporté une arme à feu.

En 2022, Ecclestone avait déjà été arrêté puis libéré sous caution au Brésil alors qu’il tentait d’embarquer sur un vol. Cette nouvelle affaire intervient donc quatre ans après cette première arrestation.

Une précédente affaire de fraude fiscale

Bernie Ecclestone a également été condamné dans une autre affaire judiciaire au cours des dernières années. En 2023, il avait été condamné à une peine avec sursis après avoir plaidé coupable de fraude.

L’affaire concernait des actifs détenus à Singapour que l’ancien dirigeant n’avait pas déclarés aux autorités fiscales britanniques lorsqu’elles l’avaient interrogé à leur sujet en 2015.

Ecclestone n’avait ainsi pas déclaré plus de 400 millions de livres sterling détenus dans un trust à Singapour.

Après avoir conclu un accord civil avec les autorités, il avait été condamné à 17 mois de prison. Cette peine avait toutefois été suspendue pour une durée de deux ans.