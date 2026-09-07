Ferrari ’manque encore de puissance’, Vasseur promet ’un nouveau moteur’ en 2027

Ferrari apportait à Monza la version ADUO2 de son moteur, modifié grâce au mécanisme de progression des blocs propulseurs introduit par la FIA. L’objectif de celui-ci était de gagner en puissance face au Mercedes et au Red Bull, qui sont tous les deux plus performants et confèrent aux F1 qu’ils équipent une meilleure vitesse de pointe, mais le verdict de Fred Vasseur va évidemment décevoir les fans de la Scuderia.

Le directeur de Ferrari a en effet admis que les modifications apportées n’ont pas suffi à combler le déficit en performance, et surtout en vitesse de pointe, entre les deux V6 hybrides, et il explique comment cela a coûté cher à l’équipe à Monza.

"Je ne veux pas donner de détails, mais quand vous avez un manque de puissance pure, alors vous commencez à jouer avec le déploiement pour essayer de compenser dans une ligne droite" a expliqué Vasseur.

"Mais si vous déployez plus à un endroit, c’est sûr que vous déploieriez moins ailleurs et vous rentrez alors dans une mauvaise spirale à essayer de jouer avec ça quand vous vous battez."

"Honnêtement, ce n’est pas une question de déploiement. Je pense que le déploiement était plutôt correct, même McLaren jouait un peu vendredi et samedi matin. Au final, il nous manque de la puissance pure."

"La réalité de ceci est que si vous manquez de X à Zandvoort, vous êtes à deux ou trois dixièmes. Si vous manquez de X moins, si vous manquez d’un peu moins que X à Monza, l’écart avec la Mercedes est deux fois plus grand."

Ferrari a modifié la taille de son turbo pour gagner en puissance, mais Vasseur confirme qu’il faudra davantage de changements pour que les performances du V6 hybride italien soient au niveau de son concurrent allemand.

"Sur le moteur, le processus est extrêmement long parce que le délai de fabrication des pièces est long et que le plafond budgétaire n’est pas facile. Vous devez produire le moteur pour la saison. Vous êtes déjà un peu comme ça et si vous voulez commencer à faire du développement, vous devez produire un nouveau lot de moteurs, et c’est délicat."

"Nous ne nous attendions pas à remonter avec les ADUO 1 ou ADUO 2. Nous faisons de petits pas, mais ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que si vous faites un petit pas sur le moteur, même si vous gagnez un couple de chevaux, c’est un bon pas sur la grille."

"Cela signifie que nous aurons un nouveau moteur l’année prochaine. C’est sûr, l’objectif est de refaire notre retard, de le rattraper le plus vite possible, mais je ne m’attendais pas à ce qu’en deux mois nous comblions l’écart avec Mercedes."