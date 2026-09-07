Wolff impressionné par Antonelli, ’comme une IA qui s’améliore en permanence’

Toto Wolff a révélé qu’il a cru à une victoire de Kimi Antonelli dès le milieu du week-end du Grand Prix d’Italie, malgré la pénalité qui renvoyait son pilote en fond de grille. Le directeur de Mercedes F1 avait été vu en colère après avoir perdu la pole au profit du surprenant Pierre Gasly, mais il assure avoir toujours cru à un succès de son équipe, que ce soit avec George Russell, qualifié deuxième, ou Antonelli qui s’élançaient en 19e position.

Et pour l’Autrichien, le jeune pilote qui s’est imposé devant son public a construit son succès en se débarrassant rapidement des pilotes qui le devançaient, et en gérant au mieux la phase initiale de sa remontée, puisqu’il était dans le top 6 au deuxième tour après le deuxième départ.

"Je pensais que l’un de nos deux pilotes allait gagner. Soit George, parce qu’il était en pole, soit Kimi, parce je sentais qu’il allait marcher sur l’eau ici à Monza. Et j’ai ressenti cela après les qualifications aussi" a déclaré Wolff.

"L’élément différenciateur a été la capacité à gérer le trafic. Et nous l’avons vu avec d’autres grands pilotes par le passé. Lewis [Hamilton], qui l’a fait lors de certaines courses, et c’est ce qu’il a montré aujourd’hui. Vous savez, il n’y a tout simplement aucun moyen de s’arrêter lorsqu’un pilote et une voiture sont en phase. Il n’y a alors plus rien qui puisse les arrêter"

"Cela devait faire un moment que je n’avais pas vu les niveaux d’énergie d’un pilote, son état d’esprit ou son comportement, et je savais que c’était sa mission : gagner la course. J’ai discuté avec son père samedi, et il l’a vu lui aussi. Ce sont ces moments où l’on peut voir comment le week-end se déroule au fil des séances, qu’un moment spécial va arriver."

Cependant, malgré les 66 points qui séparent désormais les deux hommes, Wolff refuse d’imaginer que la course au titre mondial est pliée, car il rappelle que tout peut encore se produire, alors que la F1 va aller sur les tracés urbains de Madrid, Bakou et Singapour dans les quatre prochaines manches.

"Cela reste un sport mécanique, donc cela peut changer rapidement. Nous essayons d’anticiper les scénarios possibles, et deux d’entre eux ont été formidables pour comprendre et intégrer la composante d’équipe."

"C’est difficile pour un pilote de course qui gagne, qui essaie de gagner correctement, surtout pour Kimi à Monza, surtout pour George, qui a besoin de continuer à marquer des points afin de rester dans la course au titre. Il est trop tôt pour dire que c’est le championnat de Kimi."

"Vous savez, il nous reste 10 courses à disputer ou peut-être neuf, je ne sais pas. Et c’est du sport automobile. Vous savez, c’est un sport technique. Des choses peuvent casser. Des accidents peuvent arriver, et c’est pourquoi nous devons faire notre meilleur travail pour que ces pilotes continuent de donner le meilleur d’eux-mêmes."

L’ascension d’Antonelli a impressionné après que sa première saison, entamée seulement à 18 ans, a été un peu chaotique. Un an après un GP d’Italie qui avait été décevant pour celui qui était alors débutant, Wolff remarque les différences.

"Pour être honnête, je ne sais pas. L’année dernière s’est déroulée comme prévu. J’ai dit qu’il y aurait des moments de génie, des moments plus difficiles. Je pense qu’il a commencé la saison, et à ce moment-là, il s’est retrouvé comme un lapin dans les phares."

"Dans sa zone, dans la voiture, des performances extraordinaires déjà, mais pas continues. Et puis il a eu cette passe négative sur neuf courses sans marquer de points. Je me souviens que Spa était évidemment terrible pour lui, et il se sentait abattu."

Et de se rappeler l’état d’esprit qui régnait au soir du GP d’Italie 2025 : "Monza a été le moment où je lui ai dit pour la première fois ’écoute, tu dois te réveiller ici’. Et sans jamais douter, c’est pourquoi nous lui avons donné cette opportunité."

"Et puis il est revenu après l’hiver sur les chapeaux de roue d’une manière que personne n’a vue venir. La capacité, la façon dont nous avons assimilé l’année dernière, il a été présent sur toutes les courses. Il a vu la pression des médias, l’attention qu’il reçoit."

Face à la façon dont Antonelli a pu s’améliorer et mûrir de manière très rapide, une vitesse qui surprend toujours l’Autrichien malgré le fait qu’il l’ait vu grandir, Wolff tente une comparaison avec un système d’intelligence artificielle.

"C’est d’une manière dont le système a été traité et enregistré. Et c’est pourquoi, vous savez, les résultats que nous avons vus par la suite. Mais cela reste surprenant et incroyable de voir à quel point il évolue rapidement."

"Vous savez, c’est comme pour moi, un agent d’IA qui s’améliore et apprend en permanence par lui-même. C’est ça, la vitesse. Et là aussi, son âge est certainement bénéfique. La capacité cognitive, intellectuelle à devenir constamment meilleur."