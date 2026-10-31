Verstappen est déçu de sa qualification mais se tourne vers une course ’prometteuse’

Max Verstappen a signé le quatrième temps des qualifications du Grand Prix du Mexique, et il s’élancera cinquième après la pénalité reçue pour son accrochage avec Liam Lawson lors des EL2 vendredi. Le pilote Red Bull n’est pas mécontent de ce résultat, même s’il a été gêné par Lando Norris dans son tour rapide en fin de Q3, un chrono qui semblait pouvoir l’emmener facilement dans le top 3 de la séance qualificative.

Bien qu’il soit frustré d’avoir été ralenti dans son tour rapide, le quadruple champion du monde n’a pas trop de regrets, et il se montre même positif en regardant les progrès effectués au fil du week-end avec la RB22, pour être proche du rythme de la pole.

"Déjà dans le virage 12, j’avais une voiture très proche de moi et j’ai perdu du temps avec l’air sale. Et avant l’épingle, au lieu d’aller à gauche, une voiture est allée à droite, et ça m’a amené à un angle étrange pour attaquer l’épingle" a expliqué Verstappen.

"En plus, j’ai perdu mes références sur la droite de la piste, là où on regarde constamment. C’est un virage difficile à réussir et ça a tué mon tour. Mais pour moi, le plus prometteur est la manière dont on a retourné la situation, car en essais libres je n’étais pas content, et on se battait pour la pole !"

Interrogé sur ce qu’il attend en course, il espère pouvoir remonter, mais reste prudent, alors que les départs de l’équipe sont parfois difficiles et que c’est une phase cruciale au Mexique : "Je vais prendre le départ en cinquième place, on verra. J’espère que le rythme de course sera bon et que je pourrai progresser."

Isack Hadjar a signé le septième temps de la séance, mais le Français n’était pas content du tout, notamment à cause de plusieurs erreurs qu’il a commises au fil de la séance qualificative, et il n’hésite pas à faire son autocritique de manière brutale.

"C’est nul, j’ai été nul toute la séance. Je commence mon dernier tour tellement proche de George [Russell]... toute la séance ils font deux tours de chauffe, et la seule fois où ils font un seul tour de chauffe, c’est pour moi" raconte Hadjar à Canal+.

"Pour moi c’était une évidence qu’ils ne changeraient pas dans la dernière tentative. J’étais trop proche de lui et le dernier tour est pourri, et en plus la voiture fonctionne vraiment bien donc c’est vraiment dommage."

"Le rythme est bon mais la voiture est difficile à piloter, et vu que j’ai fait n’importe quoi j’ai gaspillé tous mes trains de pneus tendres. Une journée bien pourrie pour moi, j’ai été nul."