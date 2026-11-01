Antonelli admet être ’un peu plus tendu que d’habitude’, ce qui a perturbé sa qualification

Andrea Kimi Antonelli a signé le cinquième temps des qualifications du Grand Prix du Mexique, et il s’élancera quatrième après la pénalité de Max Verstappen. Le pilote Mercedes F1, qui a passé sa saison à assurer qu’il ne pensait pas au titre mondial, admet que le spectre de ce possible, sinon probable couronnement à venir demain pèse sur son esprit, alors qu’il estime avoir fait une qualification décevante.

L’Italien a commis des erreurs au fil de la séance qualificative, ce qui ne lui ressemble pas, et il reconnait aussi des difficultés avec l’adhérence en piste, comme beaucoup d’autres pilotes ce week-end. Mais il admet qu’il s’agit aussi d’une question de mental.

"C’était piégeux pour tout le monde, j’ai l’impression de ne pas avoir fait un très bon travail. Je n’étais pas totalement en confiance, je suis un peu plus tendu ce week-end que d’habitude, mais tout est jouable demain" a déclaré Antonelli.

Interrogé sur la tension dont il parle, et notamment parce qu’il pourrait devenir champion du monde demain, il reconnait qu’il pense beaucoup à cette possible échéance, et que cela a perturbé son état d’esprit tout au long de ce week-end mexicain.

"Ca n’a pas été facile ce week-end honnêtement, ce n’est pas simple de garder mes émotions à plat et je suis un peu plus tendu que d’habitude. Donc ça joue évidemment, c’est un gros facteur, mais je vais profiter de ma soirée avec ma famille et mes amis et essayer de me détendre."