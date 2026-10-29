Écarté par Haas F1, Ocon révèle le geste de Hamilton après l’annonce de son départ

Esteban Ocon a révélé avoir reçu le soutien de Lewis Hamilton lors du Grand Prix des États-Unis, quelques semaines après l’annonce de son départ de Haas à la fin de la saison 2026. Alors que le Français doit céder son baquet à Rafael Câmara l’année prochaine, le septuple champion du monde a pris l’initiative de venir discuter avec lui à Austin. Un geste apprécié par Ocon, qui assure ne pas avoir de regrets majeurs concernant ses performances cette saison et aborde sereinement le Grand Prix du Mexique, malgré son absence programmée lors des premiers essais libres.

À la fin du mois de septembre, Esteban Ocon avait annoncé qu’il quitterait Haas à l’issue de la saison 2026. L’écurie américaine a ensuite officialisé l’arrivée de Rafael Câmara pour 2027, avant le Grand Prix des États-Unis à Austin.

Durant ce week-end, Lewis Hamilton avait été aperçu en train de discuter avec le pilote français. Ocon a désormais confirmé que le Britannique était venu spontanément à sa rencontre pour évoquer sa situation et la manière dont les événements s’étaient déroulés.

"Oui, Lewis est effectivement venu me voir à Austin. Nous avons un peu discuté de la situation et de la manière dont les choses s’étaient passées," a expliqué Ocon aux médias avant le Grand Prix du Mexique.

Le Français a particulièrement apprécié cette démarche de Hamilton. Il avait auparavant révélé que Lance Stroll avait été le seul pilote à le contacter après l’annonce de la décision de Haas de le remplacer.

"C’était gentil de sa part d’avoir fait cet effort, c’est certain. Oui, vraiment."

Ocon ne nourrit pas de regrets majeurs sur sa saison

Interrogé sur son bilan personnel et sur ce qu’il aurait éventuellement pu faire différemment pour conserver sa place chez Haas, Ocon estime avoir régulièrement réussi à tirer le maximum de sa monoplace, malgré les limites de performance de celle-ci.

"Il y a toujours de petites choses que l’on peut faire différemment, mais pas vraiment. Je pense que je suis satisfait de la manière dont j’ai maximisé les performances de la voiture, quel que soit son niveau de performance. Je ne vais pas dire que j’y suis parvenu à chaque course, ce serait mentir, mais je l’ai fait assez souvent."

Le Français considère même avoir réussi cet exercice plus régulièrement que lors de certaines de ses précédentes saisons, notamment en 2022 et 2023, deux années qu’il juge pourtant très bonnes sur le plan personnel.

S’il reconnaît qu’il existe toujours des domaines dans lesquels il peut progresser, Ocon ne pense pas qu’un élément majeur ait manqué à ses performances cette année.

Une séance d’essais libres en moins au Mexique

Le Grand Prix du Mexique débutera toutefois avec un programme légèrement réduit pour Ocon. Il fait partie des dix pilotes titulaires qui céderont leur volant lors de la première séance d’essais libres, conformément au règlement imposant aux écuries de donner des occasions de roulage aux débutants.

Chez Haas, c’est le Japonais Ryo Hirakawa qui prendra sa place durant les EL1. Une absence que le Français ne considère pas comme particulièrement pénalisante pour la suite du week-end.

"Ce circuit n’est normalement pas le plus exigeant pour le groupe propulseur. D’après le travail que nous avons effectué dans le simulateur, il ne fait pas partie des circuits les plus difficiles."

"Nous avons une assez grande liberté, avec beaucoup de possibilités de déploiement de l’énergie sur l’ensemble du tour, parce qu’il y a beaucoup de freinages et peu de traînée. En réalité, la voiture offre assez peu de résistance à l’air, et nous sommes davantage limités par le seuil de vitesse à haute vitesse."

Ocon estime également que l’état de la piste lors de la première séance pourrait limiter l’intérêt du roulage manqué.

"Ce n’est évidemment pas idéal de manquer les EL1, mais il est possible que la piste soit très sale pendant cette séance."

"Dans l’ensemble, ce n’est pas un mauvais endroit pour manquer une séance. Nous sommes assez avancés dans la saison, nous avons désormais accumulé beaucoup d’enseignements et, oui, il n’y a pas énormément de virages."

"Si l’on pense à d’autres circuits où j’aurais pu céder mon volant lors des EL1, Austin, par exemple, aurait été beaucoup plus compliqué."

Ocon retrouvera donc sa Haas à partir des EL2 vendredi, avec l’objectif de poursuivre son travail sur les réglages et la gestion de l’énergie malgré un temps de piste réduit.