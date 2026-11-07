De la 5e à la 9e place : Williams F1 assume ses sacrifices pour 2027

Après avoir terminé à la cinquième place du championnat des constructeurs en 2025, Williams connaît une saison 2026 nettement plus compliquée, avec une neuvième position au classement et des perspectives de points désormais très limitées. Mais cette régression s’explique aussi par des choix stratégiques assumés. James Vowles a révélé que son équipe avait volontairement renoncé à introduire certaines évolutions aérodynamiques pourtant déjà développées, afin de préserver son budget pour 2027. Une décision particulièrement difficile à accepter pour le directeur de l’écurie britannique, qui reconnaît avoir dû sacrifier des gains de performance immédiats au profit de la saison prochaine.

Williams a fait le choix de privilégier son avenir plutôt que de poursuivre à tout prix le développement de sa monoplace actuelle. Alors que l’écurie de Grove occupe seulement la neuvième place du championnat des constructeurs, James Vowles reconnaît que cette stratégie a été particulièrement frustrante à mettre en œuvre.

L’équipe avait pourtant introduit de nouveaux châssis pour ses deux pilotes à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Mais contrairement à ce que cette nouveauté pouvait laisser espérer, Williams n’a pas cherché à exploiter pleinement le potentiel de cette évolution en multipliant les développements.

La raison est essentiellement financière : dans le cadre du plafond budgétaire de la Formule 1, chaque dépense consacrée à la voiture actuelle réduit les ressources disponibles pour préparer la saison suivante. Et chez Williams, le choix a été fait très tôt de concentrer les investissements sur 2027.

James Vowles ne cherche pas à minimiser la déception que représente la saison actuelle pour son équipe.

"Nous avons connu une année difficile, c’est aussi simple que cela", a reconnu Vowles à Interlagos.

"Ce n’est pas là où nous voulions être."

"Notre développement pour 2027 a commencé très tôt. Les châssis que nous avons apportés à Bakou sont des châssis de 2027, parfaitement avancés dans le calendrier, mais nous avons engagé les dépenses cette année pour nous permettre d’arriver là où nous devons être."

Ce choix s’est accompagné d’une décision plus radicale : ne pas exploiter toutes les évolutions aérodynamiques disponibles.

"Nous avons volontairement décidé de ne pas dépenser cet argent. Nous avons davantage de performance aérodynamique en réserve dans la soufflerie, que nous n’avons pas apportée sur les circuits, afin de préserver les ressources du plafond budgétaire pour l’année prochaine."

Vowles reconnaît que ces arbitrages ont été parmi les plus difficiles à prendre depuis qu’il dirige Williams.

L’idée de laisser volontairement de la performance de côté va à l’encontre de la logique habituelle de la compétition, particulièrement pour une équipe qui cherche à retrouver les premières places.

"C’est terriblement douloureux. Je ne peux pas vous dire à quel point il a été douloureux d’assister à ces réunions et de prendre ces décisions, parce que ce n’est tout simplement pas la manière dont on pense habituellement."

"Vous voulez gagner chaque milliseconde en piste."

Mais le directeur de Williams estime que ces sacrifices sont nécessaires pour donner à l’équipe de meilleures chances de progresser en 2027.

Le raisonnement repose notamment sur la continuité technique attendue entre les deux saisons, puisque les châssis resteront largement inchangés l’an prochain.

Les connaissances accumulées aujourd’hui pourront donc être directement exploitées pour améliorer la future voiture.

Austin et Mexico ont aussi servi à préparer 2027

Williams ne s’est pas contentée de réduire ses dépenses de développement. L’équipe a également utilisé plusieurs Grands Prix récents pour effectuer un travail directement orienté vers la saison prochaine.

Vowles cite notamment les week-ends d’Austin et de Mexico, au cours desquels des essais et des analyses ont permis de mieux comprendre le comportement du package technique.

Le Grand Prix du Brésil a également contribué à cette préparation, même si le travail réalisé vendredi a été moins important dans ce domaine.

"Le travail que nous avons effectué à Austin, celui que nous avons réalisé, dans une moindre mesure hier, mais davantage au Mexique, était également un travail de préparation pour 2027."

"Comprendre notre package, les mécanismes de développement aérodynamique que nous avons explorés, tout cela nous aide à prendre de l’avance."

"Nous sommes conscients qu’avec cette voiture, actuellement, les points ne seront accessibles que si les circonstances tournent en notre faveur, et la réalité, c’est qu’il vaut mieux investir dans l’avenir."

Les contraintes rencontrées par Williams ne concernent toutefois pas uniquement le développement aérodynamique ou le plafond budgétaire. À l’approche de la fin de saison, l’équipe doit également gérer un stock de pièces de rechange qui diminue progressivement.

Cette situation a conduit Williams à limiter volontairement son roulage lors des essais libres hier.

"Nous arrivons vers la fin de la saison, donc nous voulons simplement réduire un peu le kilométrage des deux voitures et nous assurer de pouvoir terminer proprement toutes les courses restantes", a-t-il précisé.