Dix stratégies différentes dans le top 10 : Pirelli salue la ’variété’ à Zandvoort

Pirelli s’attendait à une bataille stratégique entre les pilotes en un arrêt et ceux qui allaient stopper deux fois pour des changements de pneus à Zandvoort, et la variété tactique a bien été au centre de la course, mais pas avec un seul arrêt. Le vainqueur, Lando Norris, a gagné en s’arrêtant plusieurs fois, notamment par la faute d’un drapeau rouge, alors que le manufacturier italien a compté une dizaine de stratégies différentes durant les 72 boucles de la course aux Pays-Bas.

Les trois composés ont été utilisés pendant la course. Alonso a effectué le plus grand nombre de tours en tendres, avec un relais de 32 tours. Arvid Lindblad a couvert 31 tours en mediums, tandis que Carlos Sainz a complété 35 tours en durs.

Les dix premiers à l’arrivée ont tous suivi des stratégies différentes, ce qui souligne selon Pirelli la variété tactique proposée sur un tracé de Zandvoort qui faisait ses adieux à la Formule 1. La piste mouillée et présence d’un drapeau rouge en début de course ont déjà grandement distingué les stratégies.

"La dernière course à Zandvoort s’est révélée riche en rebondissements et très imprévisible, notamment sur le plan stratégique, les trois types de gommes disponibles entrant en jeu" a déclaré Dario Marrafuschi, directeur motorsport de Pirelli.

"Le scénario envisagé à l’issue des séances précédentes s’est finalement avéré erroné pour les écuries, elles ont dû revoir leur approche du Grand Prix en fonction de nouvelles variables, s’orientant vers des stratégies à deux ou trois arrêts."

"La météo a joué un rôle déterminant : une averse inattendue avant le départ a empêché la piste d’évoluer comme prévu et a modifié le profil des températures, nettement plus élevées que lors du Sprint du samedi."

"La dégradation des pneumatiques, qui semblait relativement limitée la veille, s’est avérée importante, en grande partie en raison de l’usure accrue causée par une piste dégradée et devenue particulièrement glissante après la pluie."

"Dès le relais suivant le nouveau départ, les écuries ont compris que les conditions ne leur permettraient pas de rester compétitives avec une stratégie à un seul arrêt. Influencées également par les événements en piste, elles ont cherché à déterminer les combinaisons de pneus les plus efficaces pour leurs pilotes."

"Après le premier drapeau rouge, près de dix stratégies différentes ont vu le jour, avec des variations notables même au sein des écuries de pointe. Par exemple, Lawson n’a pas utilisé les pneus durs, tandis que McLaren a choisi de ne pas rechausser les médiums après le départ initial. À l’inverse, d’autres pilotes, comme Leclerc, ont utilisé les trois types de gommes disponibles."

"Nous avons ainsi assisté à un Grand Prix passionnant sur le plan stratégique, durant lequel les écuries ont su exploiter les caractéristiques de chaque type de gomme, toutes s’avérant efficaces selon les conditions, pour identifier celles qui maximisaient les atouts de leurs monoplaces respectives."

"L’utilisation des pneus tendres par Antonelli et les deux pilotes Ferrari en fin de course en est une parfaite illustration : cela leur a permis de réduire l’écart avec leurs rivaux directs et, dans le cas du pilote italien, de gagner une position face à son coéquipier."