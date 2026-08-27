Antonelli a été désigné numéro 1 chez Mercedes F1 selon Ralf et Steiner

Kimi Antonelli n’est plus seulement le jeune espoir de Mercedes : selon Ralf Schumacher, l’Italien s’est déjà imposé comme le pilote de référence de l’écurie allemande. À seulement 20 ans, Antonelli mène le championnat du monde après une première partie de saison d’une remarquable régularité, tandis que George Russell, pourtant plus expérimenté, accuse désormais 59 points de retard. Pour l’ancien pilote de Formule 1, la hiérarchie interne serait donc déjà clairement établie.

Schumacher s’appuie notamment sur la constance affichée par Antonelli depuis le début de cette saison 2026, alors que le pilote Mercedes dispute pour la première fois la lutte pour le titre.

"Certes, Kimi Antonelli n’a remporté qu’une seule des six dernières courses, mais il faut également souligner ceci : en douze départs, Kimi Antonelli est monté dix fois sur le podium," a souligné Schumacher sur Sky Deutschland.

L’Allemand rappelle que les deux seules courses au cours desquelles Antonelli n’a pas atteint le podium ne peuvent pas réellement lui être reprochées.

"Lors des deux courses où il n’y est pas parvenu, il a eu des problèmes techniques. Le bilan d’Antonelli est donc déjà très impressionnant."

Pour Schumacher, la principale force d’Antonelli ne réside pas uniquement dans sa vitesse pure. C’est surtout sa capacité à éviter les erreurs qui impressionne l’ancien pilote.

"Kimi délivre généralement parfaitement sa performance, il fait un travail solide et commet presque aucune erreur," a-t-il estimé.

"De ce point de vue, il est clairement le meilleur pilote de l’équipe et il ne fera que progresser."

"À 20 ans, il est encore très loin d’avoir atteint son plein potentiel, compte tenu du peu d’expérience qu’il possède par rapport aux autres."

Les chiffres donnent du poids à cette analyse. Antonelli mène actuellement le championnat avec 242 points, soit 59 unités d’avance sur Russell et Lewis Hamilton. Lando Norris, qui vient de remporter deux Grands Prix consécutifs, pointe 24 points plus loin.

Pour Schumacher, cette situation suffit désormais à considérer Antonelli comme le numéro 1 de Mercedes, même si l’équipe n’a pas officiellement établi une hiérarchie entre ses deux pilotes.

"C’est pourquoi, à mon avis, il est clairement le numéro 1 chez Mercedes," a affirmé Schumacher. "Et je pense que Russell le comprend."

Le constat est d’autant plus intéressant que Russell avait lui-même affiché de solides performances depuis le début de la saison et reste mathématiquement en position de lutter pour le titre. Mais Schumacher estime que le Britannique doit désormais adapter son approche face à l’émergence de son jeune équipier.

L’ancien pilote Jordan, Williams et Toyota estime notamment que Russell aurait intérêt à ne pas laisser la rivalité interne prendre trop de place dans son esprit.

"Je pense que l’Anglais ferait bien d’accepter la situation, de prendre les courses les unes après les autres et d’essayer de piloter aussi fort que possible," a-t-il conseillé.

"Clairement, son objectif doit être de terminer devant Kimi, mais je pense qu’il doit prendre un peu de recul dans sa manière de gérer la situation en interne."

Un autre consultant F1, Gunther Steiner, va encore plus loin et affirme que George Russell a même été "déjà informé" par son équipe d’une nouvelle mission pour la suite de la saison 2026 : soutenir son coéquipier Kimi Antonelli dans la course au titre.

"Je ne dirais pas qu’ils lui ont dit d’être le numéro deux pendant la trêve estivale."

"Ils lui ont dit : ’Tu es là désormais pour soutenir Kimi’. Je ne le qualifierais pas de pilote numéro deux, mais plutôt : ’Tu dois soutenir Kimi pour qu’il remporte le championnat du monde, c’est ta mission pour cette saison maintenant’. Il a été déjà informé de cela."

"C’est ce qui s’est passé, je pense. Si tu veux gagner, c’est ce qu’il faut faire."

"Sinon, tu prends un risque, comme McLaren l’an dernier face à Verstappen. Tu te retrouves à la dernière course en train de perdre le championnat du monde, pas de le gagner, mais de le perdre."

Mercedes est intervenue lors de la dernière course aux Pays-Bas en demandant à Russell de laisser passer Antonelli alors qu’ils se battaient pour la deuxième place, ce dernier disposant de pneus plus frais.

Bien que ce genre de décision puisse être délicat à prendre pour l’équipe, Mercedes connaît bien les tensions internes, ayant traversé plusieurs années de rivalité intense entre Hamilton et Nico Rosberg.

Toutefois, Steiner a souligné une différence majeure par rapport à cette époque : l’autorité de Toto Wolff, bien mieux établi au sein de l’écurie aujourd’hui qu’il ne l’était il y a dix ans.

"Ils pouvaient se le permettre. Toto occupe également une position différente dans sa carrière. Aujourd’hui, c’est clairement lui le patron. En 2016, c’était sa troisième année, ou quelque chose comme ça. Toto est devenu ce genre de personne qui, à mon avis, peut dire à n’importe qui ce qu’il doit faire. Mais à l’époque, dire à Lewis Hamilton ce qu’il devait faire, c’était une autre histoire."