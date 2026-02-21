Russell : les critiques envers la nouvelle F1 étaient ’prématurées’

Alors que les nouvelles règles techniques de la Formule 1 continuent de diviser le paddock, George Russell a tenu à prendre la défense de la réglementation fraîchement introduite. Le pilote Mercedes F1 estime que les critiques formulées par certains de ses pairs ont été trop hâtives, au regard de la progression déjà observée depuis les premiers roulages.

Le Britannique rappelle que chaque nouvelle ère réglementaire en F1 s’accompagne inévitablement de difficultés initiales, mais aussi d’un rythme d’évolution extrêmement rapide. Selon lui, les monoplaces actuelles ne sont d’ailleurs pas fondamentalement plus lentes que celles qui concluaient la précédente génération à effet de sol, arrivée à son terme à la fin de la saison dernière.

Ces propos font écho aux critiques particulièrement sévères émises par plusieurs pilotes, au premier rang desquels Max Verstappen. Le Néerlandais a qualifié la nouvelle direction prise par la F1 d’anti-course, comparant même la monoplace à une Formule E sous stéroïdes en raison des exigences extrêmes de gestion de l’énergie imposées par les nouvelles unités de puissance.

Depuis le shakedown privé organisé au Circuit de Barcelone, la compréhension de cette nouvelle réglementation a toutefois considérablement progressé au sein du paddock. Le ton des détracteurs s’est nettement adouci lors du deuxième et dernier test officiel disputé à Bahreïn, signe d’une adaptation collective en bonne voie.

Dans un climat désormais plus apaisé, renforcé par un sentiment de satisfaction accru à l’issue de la réunion de la Commission F1 tenue mercredi, Russell a été interrogé sur les domaines dans lesquels il percevait les progrès les plus notables.

S’adressant aux médias, le quintuple vainqueur en Grand Prix s’est montré optimiste : "Honnêtement, je pense qu’il y a eu beaucoup de progrès. Regardez le temps de Charles (Leclerc) ! On est à 2 secondes de la pole de l’an dernier déjà !" Et je ne suis pas certain qu’il ait tout donné. Et ce n’est pas notre cas non plus."

"Chaque ’premier jour’ d’un nouveau règlement apporte son lot de défis auxquels on ne s’attend pas forcément. Le rythme d’amélioration est très élevé au début, et je pense que ce test a été beaucoup plus fluide pour tout le monde."

Russell a également tenu à relativiser l’écart de performance avec la génération précédente, soulignant que les chiffres parlent d’eux-mêmes.

"Si on regarde maintenant les temps au tour et certains relais en configuration course, les voitures ne sont pas si éloignées que ça des chronos que nous réalisions il y a douze mois, alors que c’était la quatrième année d’un règlement déjà bien établi."

"Je sais qu’il y a eu beaucoup de réactions après Barcelone et le premier test de Bahreïn, et c’était probablement un peu prématuré. Dans l’ensemble, je pense que les gens sont un peu plus satisfaits après cette semaine."