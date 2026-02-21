Haas F1 a réussi son hiver en étant ’prête’ dès Barcelone

Le directeur de Haas F1, Ayao Komatsu, pense que l’équipe américaine a réussi son plus grand défi en étant prête à temps pour aller rouler dans un shakedown à Fiorano, puis participer au shakedown géant de Barcelone avant de s’envoler à Bahreïn.

Le bilan de la pré-saison est positif car même si la fiabilité de la VF-26 n’est pas parfaite, les progrès effectués sont énormes et les problèmes continuent d’être réglés les uns après les autres.

"Il était important d’être prêts à rouler dès Barcelone et nous y sommes parvenus. Et en ayant une bonne première journée, nous avons fait 150 tours dès le lundi en Espagne, cela vous permet de décider de la préparation pour la suite, et tout ce que vous apprenez vous sert pour Bahreïn" a déclaré Komatsu.

"La fiabilité a été bonne mais nous avons aussi eu des problèmes, et c’est ce pour quoi sont faits ces tests. Nous continuons à les régler. Et en termes de performance, nous continuons à apprendre tous les jours, car c’est très différent, la voiture, le moteur, et nous faisons des progrès chaque jour."

"En particulier ces trois jours, nous avons fait des progrès car nous avions un bon programme de roulage, nous parvenions à l’exécuter, et les gens de l’équipe arrivaient à travailler dessus le soir, donc nous avons été très satisfaits."

Le Japonais est également de ceux qui refusent de donner une hiérarchie pour la saison à venir, car la donne est impossible à comprendre. Néanmoins, il s’attend à voir son équipe dans un groupe dans le peloton.

"C’est très difficile, déjà quand il y a de la stabilité réglementaire. Et cette année, il y a de nouveaux motoristes, des différences dans le déploiement d’énergie, dans les quantités de carburant, donc c’est difficile d’être précis."

"Mais je pense que nous nous battons dans le peloton contre Alpine, Racing Bulls, Audi. Et c’est encourageant car l’année dernière, nous n’avions pas pu arrêter et nous nous étions battus jusqu’à la fin de la saison, ce qui nous avait compromis. Et je m’attendais à davantage de problèmes."

Komatsu explique que la pré-saison a été exceptionnelle pour Haas, avec un shakedown juste avant les essais de Barcelone, et donc dans le courant du mois de janvier, qui a demandé une quantité folle de travail.

"C’était très difficile. Réussir à faire le shakedown à Fiorano le samedi était très difficile, des gens n’ont pas dormi pendant plusieurs jours. Et c’était un énorme effort pour aller à Barcelone ensuite, donc c’est pour ça que je suis très fier de cette équipe."