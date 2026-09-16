McLaren F1 doit empêcher Piastri de ’réfléchir’ pour qu’il soit plus rapide

Andrea Stella estime que le retard actuel d’Oscar Piastri sur Lando Norris est dû au fait que l’Australien ne parvient pas à piloter de manière instinctive et se pose trop de questions au volant. Le directeur de McLaren F1 affirme que son pilote s’améliorera si l’équipe parvient à l’empêcher de réfléchir lorsqu’il est en piste, et admet que le pilotage de la MCL40 de cette année ne semble pas être un processus naturel pour l’Australien.

L’inconfort de Piastri face à la nouvelle génération de voitures de F1 a été évident tout au long de la saison jusqu’à présent. Ce n’est pas une surprise, puisque le pilote au numéro 81 était plus à l’aise dans les voitures et sur les pistes proposant beaucoup de grip, ce qui est plus difficile à trouver cette année, et semble le faire trop réfléchir.

"Je pense qu’avec Oscar, nous devons nous qualifier mieux, rester plus près des positions de podium dès le départ" a commenté Stella. "À Monza, il était troisième à la fin des qualifications, mais d’une manière ou d’une autre, nous avons réussi à partir sixième pour la gêne. Il y a donc plusieurs circonstances dont nous devons mieux prendre le contrôle."

"Nous devons mieux exécuter et en même temps nous devons être plus en phase entre Oscar et la MCL40 parce qu’Oscar est encore en train de piloter et de réfléchir. Et quand on pilote et qu’on réfléchit, les choses se font plus lentement, plus lentement en tant que pilote pour décider quoi faire et au bout du compte, on est plus lent en termes de temps au tour."

"Je pense donc que le programme est très clair quant à ce que nous devons améliorer et je m’attends, comme je le dis toujours, à ce que nous maîtrisions cela et que nous voyions un Oscar plus fort dans la dernière partie."

Piastri a subi des dommages à l’aileron avant dans le premier virage. Stella affirme que McLaren s’inquiétait de l’impact sur les pneus avant, mais que le composé dur était suffisamment robuste pour garantir qu’il ne subisse pas de graining, et éviter un changement d’aileron.

"Les dégâts sur l’aileron avant ont coûté à Oscar quelques unités de balance aérodynamique. C’est donc vraiment très mesurable. Nous étions en fait assez inquiets que cela provoque beaucoup de graining parce que l’avant a perdu beaucoup d’appui."

"En fait, et heureusement, les pneus durs étaient suffisamment durs et résistants pour ne pas déclencher le graining afin qu’Oscar puisse rester dans la course. En ce qui concerne Oscar, je pense que la course a définitivement été compromise non seulement par les dégâts sur la voiture, mais aussi par la perte de positions supplémentaires au départ."

"Je pense donc que même sans les dégâts, cela aurait été une course difficile pour tirer davantage parti de la situation dans laquelle il s’est retrouvé."