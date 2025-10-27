Des désaccords internes mais Tsunoda est ravi de voir Red Bull reporter sa décision pour 2026

L’avenir de Yuki Tsunoda en Formule 1 reste incertain, mais le pilote japonais a obtenu un sursis crucial.

Après des semaines de spéculations, le Dr Helmut Marko a fait un nouveau 180° d’anthologie ! Alors qu’il annonçait avant la course au Mexique que les décisions étaient prises pour les duos de 2026 et seraient annoncées dans les prochains jours, il a désormais confirmé que la décision finale de Red Bull concernant les pilotes pour 2026 avait été reportée jusqu’à la fin de la saison, probablement à Abu Dhabi.

C’est Laurent Mekies, le directeur de l’équipe Red Bull Racing, qui a annoncé ce report après la course.

En interne, on sent que Tsunoda reste très grandement soutenu par Mekies alors que Marko souhaite absolument promouvoir Isack Hadjar et faire entrer Arvid Lindblad en F1.

Un changement d’avis en moins de 24 heures, mais pourquoi ? Le Dr Marko a-t-il été désavoué ? Selon lui, cela se justifie par une réunion avec Mekies qui a eu lieu juste avant la course hier.

"Nous en avons discuté en interne et sommes arrivés à la conclusion que nous devons nous concentrer pleinement sur la lutte pour le titre. C’est une surprise que cela soit devenu si passionnant. Nous avons reporté la sélection des pilotes jusqu’après le Qatar ou Abu Dhabi."

"La décision concernant les pilotes de Racing Bulls sera également reportée, car toute notre attention est tournée vers le championnat du monde. Nous ne pouvons pas nous permettre une nouvelle erreur mineure dans nos réglages."

Cette nouvelle est évidemment un soulagement pour Tsunoda, dont la seule alternative connue en dehors du camp Red Bull est un rôle de pilote de réserve chez Aston Martin, soutenu par son sponsor de longue date, Honda.

Tsunoda a déclaré que sa mission pour le reste de l’année 2025 était claire.

"L’équipe veut que je sois en mesure d’aider Max dans sa stratégie, voire de rivaliser avec McLaren, notre plus grand rival. C’est l’objectif qui m’a été fixé, et je le comprends."

"C’est ce que veut Red Bull. À ma place, je serais très heureux si cela fonctionnait. Je comprends pourquoi Max est toujours en lice pour le titre mondial."

Tsunoda insiste sur le fait qu’il tire toujours des leçons de son équipier.

"J’apprends beaucoup de Max. Cela concerne la conduite elle-même, mais aussi la façon dont il travaille avec l’équipe. Il le fait de manière très professionnelle. Parfois, il réalise un tour incroyable et je ne comprends tout simplement pas comment il a fait. C’est là que réside sa force. J’essaie de me rapprocher petit à petit."

Au Mexique, Tsunoda a noté qu’il était "assez régulièrement proche de Max pendant les qualifications - à deux dixièmes derrière - mais en tant qu’équipe, nous avons eu du mal à suivre le rythme".

Lorsqu’on lui a demandé quand il en saurait plus sur ses projets pour 2026, il a répondu sans détour : "Je ne sais pas mais l’équipe m’a confirmé que ce ne sera pas annoncé dans quelques jours."

Malgré tout, le pilote de 25 ans a laissé entendre qu’un retour chez Racing Bulls pourrait être envisagé, suggérant même qu’il serait le bienvenu.

"J’adore cette équipe. Si je retourne chez Racing Bulls, je suis sûr que je serai toujours aussi motivé. Nous travaillerons alors ensemble pour progresser dans le cadre des nouvelles réglementations et améliorer notre équipe... euh l’équipe," a-t-il déclaré en souriant, se corrigeant au milieu de sa phrase.

"Nous voulons progresser ensemble avec toute l’équipe, et j’aurai alors un nouveau défi à relever."

Tsunoda a également reconnu qu’il était difficile de juger sa forme par rapport à Verstappen, étant donné que sa voiture et celle de son coéquipier ne sont souvent pas identiques.

"Bonne question. C’est la responsabilité de Red Bull. Ils le savent. Ils veulent voir comment je réagis et ce que je peux tirer de la voiture. J’ai suffisamment fait mes preuves, que j’aie eu les mêmes spécifications ou non."

Pour l’instant, il continuera d’attendre en raison du nouveau report de la décision.

"Je ne sais pas si ce report me rend plus heureux mais je vais simplement continuer à performer. Je suis convaincu que je suis sur la bonne voie."