Hamilton s’emporte contre la FIA : une pénalité ’complètement dingue’

Après avoir refusé de trop parler à chaud après l’arrivée hier, Lewis Hamilton a qualifié de "complètement dingue" la pénalité de 10 secondes qui lui a été infligée lors du Grand Prix de Mexique.

Le septuple champion du monde Hamilton a été sévèrement sanctionné pour avoir quitté la piste et pris l’avantage lors de son duel avec son rival Max Verstappen lors de la course sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Hamilton a bloqué ses roues et a traversé la pelouse alors que les deux pilotes se battaient dans le virage 4, avant de réapparaître devant Verstappen, qui a ensuite été dépassé par le pilote Haas Oliver Bearman.

Hamilton a conservé la troisième place sur la piste, mais a reçu une pénalité de 10 secondes qui a été appliquée lors de son arrêt au stand.

Cette pénalité a ruiné les espoirs du Britannique de 40 ans de remporter son premier podium en tant que pilote Ferrari, puisqu’il a finalement terminé huitième.

Hamilton est resté perplexe quant à la raison pour laquelle il a été pénalisé pour avoir quitté la piste, alors que d’autres pilotes, dont son coéquipier chez Ferrari Charles Leclerc et Verstappen, n’ont pas été pénalisés pour avoir fait de même au virage 1 au départ.

"Je veux dire, c’est à peu près la même chose que tous les autres autour de moi, donc... Ça n’avait pas de sens."

"J’ai pris un excellent départ. Vous freinez dans le virage 1, j’étais en 2e place, j’ai négocié les virages 1, 2 et 3. Je ne suis pas sorti de la piste."

"Les autres ont coupé la piste, ont conservé leur position et n’ont pas reçu de pénalité. C’était complètement dingue donc d’avoir été pénalisé après pour ça (le virage 4) !"

"J’avais l’impression d’être bien dans ma course. La course contre Max était fun aussi. Tout allait bien pour moi ; je suis le seul à avoir reçu une pénalité de 10 secondes. C’était un peu fou. 10 secondes, comme un stop and go."

"Je suis allé sur la voie de secours, mais c’est l’endroit le plus poussiéreux au monde, et je ne pouvais pas ralentir la voiture, alors j’ai fini par rouler sur l’herbe, mais c’est la voie de secours."

Hamilton a fait l’objet d’une enquête pour plusieurs incidents avec Verstappen, notamment une collision entre les deux pilotes au virage 1, quelques instants avant la sortie de piste qui lui a valu une pénalité coûteuse.

"J’ai cru que mon ingénieur de course m’annonçait que ma pénalité était pour cela d’ailleurs," confie-t-il, avant de comprendre juste après qu’il s’agissait du virage 4.

"Honnêtement je n’ai rien à dire, Max a fait du Max, il plonge, il veut mettre son train avant là où il doit être pour satisfaire aux règles sans se soucier des autres. Je ne pouvais pas lui laisser plus de place, j’ai dû même sortir de la piste pour qu’il n’y ait pas d’accident. Le fait que je sois le pilote sous enquête pour ça m’a fait rire."

Malgré le podium qui se dérobe toujours sous ses pieds, Hamilton continue à y croire.

"Je ne sais vraiment pas à quoi m’attendre pour la suite, mais je vais continuer à essayer. Je me lèverai demain, je m’entraînerai, j’essaierai de me préparer ; je ne peux pas laisser ceux qui ne m’aident pas forcément à m’empêcher d’avancer."