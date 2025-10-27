Red Bull ’a changé d’avis’ et retarde sa décision concernant les pilotes

Red Bull a pu célébrer un podium au Mexique après une qualification décevante et une course chaotique. Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, s’est félicité de ce résultat tout en relativisant les problèmes causés par Max Verstappen au départ.

Selon le Français, c’est son pilote qui a été victime au premier freinage en étant poussé à l’extérieur, et il estime que les plaintes de George Russell n’étaient pas fondées car Verstappen était devant lui avant de sortir de piste.

"Comme toujours, il y a beaucoup de points de vue différents. Max prend un super départ, il dépasse George et était devant une des Ferrari quand il se fait un peu pousser. Oui il coupe la piste, il laisse repasser les Ferrari mais je pense qu’il était devant George quand il est sorti" a déclaré Mekies à Canal+.

"Ca aurait été un combat génial entre Max et Charles dans ces deux derniers tours. Max a fait un très bon deuxième relais, il reprenait sept ou huit dixièmes par tour et ça aurait été un combat incroyable, mais bravo aussi à Charles pour sa performance."

L’objectif pour Red Bull était de se débarrasser des pneus mediums pendant que la RB21 avait davantage de carburant, avant de rouler en tendres en fin de course, et cela a fonctionné, avec une belle longévité.

"On a eu beaucoup de mal tout le week-end avec les mediums, sur les runs courts et longs, donc on a décidé de les mettre au début de la course, et on a décidé d’aller sur un seul arrêt quand nos adversaires sont allés en majorité sur un deuxième arrêt."

"Au final, le soft a fonctionné bien mieux pour nous, comme je crois pour la plupart des voitures, et Max a réussi à le faire durer longtemps, 35 ou 36 tours et à être performant. Il aurait pu se battre."

Alors que Red Bull et Racing Bulls doivent décider de leurs pilotes et avaient annoncé le faire après le Mexique, Mekies réfute cette idée et révèle qu’il va se donner plus de temps. Il salue notamment le rythme de Yuki Tsunoda ce week-end, et sait qu’Arvid Lindblad a surpris Red Bull positivement.

Le Français va donc à l’encontre des propos de Helmut Marko, qui avait promis une décision après le Mexique, et révèle qu’il faudra attendre : "On a changé d’avis en fait ! C’est la vérité, on a changé d’avis. On a les contrats de tous nos pilotes, ils font des progrès à chaque course, ils nous surprennent."

"Même si ça ne s’est pas vu aujourd’hui, Yuki a fait une course extraordinaire et il était proche du rythme de Max, avant un arrêt long. On a envie de leur laisser plus de temps, à part votre attente on n’a pas de raison de prendre une décision rapidement, mais ça viendra tôt ou tard."