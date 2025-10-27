Norris veut rester ’concentré’ alors qu’il a repris la tête du championnat

Lando Norris reprend les commandes du championnat du monde de Formule 1. En s’imposant au Grand Prix du Mexique, le pilote McLaren a effacé le cauchemar de Zandvoort et son abandon sur panne moteur.

De nouveau leader avec un seul point d’avance, il aborde les quatre dernières courses avec confiance, sans pour autant changer son approche.

Pour Norris, chaque week-end est un nouveau défi à relever et l’objectif reste le même. Continuer à performer, rester constant face à une concurrence féroce (Max Verstappen et Oscar Piastri) et garder le cap dans une lutte pour le titre plus ouverte que jamais.

Alors, maintenant qu’il est de retour en tête, l’abandon de Zandvoort doit lui sembler lointain maintenant ?

"Oui. Mais je m’en souviens encore très bien. Mais bon, on passe à autre chose, n’est-ce pas ? On oublie autant que possible et on se concentre sur chaque course à venir. Oui, on oublie tous les week-ends précédents."

"Bien sûr, on essaie de tirer les leçons de chaque situation, mais chaque week-end est nouveau et c’est un nouveau départ pour essayer de nouvelles choses et faire mieux qu’avant. Et j’ai l’impression d’avoir très bien réussi cela ce week-end."

"Les derniers week-ends ont été corrects. C’est sans conteste ma meilleure performance. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, donc je dois simplement continuer à faire ce que je fais, essayer de rester constant face à des pilotes très rapides autour de moi. Et je pense que ça ira bien. Mais ce n’est pas parce que je suis en tête ou derrière ou quoi que ce soit d’autre que je dois conduire ou faire quoi que ce soit différemment. Donc, je continue simplement à faire ce que je fais."

Considère-t-il être désormais le nouveau favori pour remporter le championnat après les déboires récents d’Oscar Piastri ?

"Pour le championnat, qui sait, c’est encore assez serré entre nous. Max nous a rattrapé au cours des six ou sept derniers week-ends. Alors, oui, écrivez ce que vous voulez. C’est votre avis. Mais, vous savez, je garde la tête baissée, je reste concentré, je fais mon travail, et c’est tout ce que vous pouvez faire. Mais chaque week-end est nouveau, chaque week-end est différent, et il reste encore un long chemin à parcourir."