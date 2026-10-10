’Déçus’ pour diverses raisons, les pilotes Haas F1 pensent déjà à la course

Haas F1 a passé ses deux voitures en Q2 à Singapour lors des qualifications, mais l’équipe n’a pas pu atteindre la Q3. Cependant, l’écart avec le dixième n’était pas très élevé, et Esteban Ocon pense qu’il était possible d’aller chercher un meilleur chrono, qui aurait pu faire jouer la dernière partie des qualifications à l’équipe américaine, le même jour que la sixième place d’Oliver Bearman au Sprint. Les deux affichent une déception, mais aussi de l’espoir pour la course.

Pour le Britannique, la pénalité de George Russell est un vrai gain puisqu’il sera 11e sur la grille après avoir signé le 12e chrono, et il se félicite d’avoir réussi à afficher une belle compétitivité, même si l’exécution de la Q2 n’a pas été parfaite.

"Je suis très proche, on est plus compétitifs qu’hier, donc je suis heureux, mais un peu déçu car la Q2 n’était pas aussi propre que la Q1. J’ai passé beaucoup de temps au garage après la Q1 et les pneus n’étaient pas prêts" indique Bearman.

"J’étais un peu aveugle avant le deuxième et ça nous a coûté du temps, puis j’ai eu du trafic dans le secteur 3. Je ne pense pas que tout ça puisse accumuler les trois dixièmes, mais le fait qu’on se batte pour la Q3 est un bon feeling. Il y aura des opportunités demain, ce sera une longue course."

Pour le Français, la mauvaise nouvelle est le gain d’une place qui le met sur le côté sale de la piste, et il admet une certaine déception, bien qu’il pense qu’il soit possible d’aller chercher une place dans les points.

"C’est pas super, 12e c’est sur le mauvais côté de la grille. J’étais content de partir 13e ! On a maximisé le potentiel de la voiture, il n’y avait pas grand chose de plus à faire. Malheureusement, la voiture n’est pas très performante depuis le début du week-end" indique Ocon à Canal+.

"On a déjà vu ça plus tôt dans la saison et c’est encore le cas, j’ai un gros manque de grip. Il y a des choses qui nous auraient aidé avec l’évolution d’Ollie, mais on a fait le maximum avec ce qu’on avait."

"J’ai fait le tour au mieux, j’ai essayé de pousser sur le dernier tour, mais ce n’est pas passé, ça glissait trop. Ca ne passait pas en Q3, je suis maintenant du mauvais côté de la grille mais les points sont accessibles."

Et d’expliquer pourquoi il pense que la course peut lui sourire, ainsi qu’à son équipe, alors que le premier défi sera de rallier l’arrivée.

"Il peut toujours se passer quelque chose ici, on sait que la fiabilité est importante. Il y a quelques années, j’étais cinquième et j’ai cassé la boîte de vitesses à 15 tours de la fin. Mais on est forts en fiabilité donc on verra ce qu’on peut faire."