Aston Martin F1 : Alonso choisit de prendre une pénalité, Stroll 19e seulement

Le Grand Prix de Singapour tourne au week-end particulièrement compliqué pour Aston Martin, dont les deux pilotes n’ont pas réussi à franchir la première partie des qualifications ce samedi. Fernando Alonso, pourtant onzième du Sprint après avoir profité de plusieurs abandons, n’a pu obtenir que le 17e temps, tandis que Lance Stroll s’est classé 19e après une séance perturbée par le trafic. Face au manque de compétitivité de l’AMR26, l’équipe a également décidé de remplacer le groupe propulseur de l’Espagnol, qui devra finalement prendre le départ depuis le fond de la grille dimanche.

Pour Fernando Alonso, la journée avait pourtant commencé par un résultat relativement encourageant dans la course Sprint. Parti avec une monoplace peu compétitive, le double champion du monde a réussi à rallier l’arrivée en onzième position, profitant notamment des abandons de plusieurs concurrents pour progresser dans la hiérarchie.

Mais les qualifications disputées quelques heures plus tard ont confirmé les difficultés déjà observées vendredi lors des qualifications Sprint.

Malgré une dernière tentative sans erreur et une séance correctement exécutée par son équipe, Alonso n’a pas été en mesure de trouver le rythme nécessaire pour accéder à la Q2. L’Espagnol a dû se contenter du 17e temps, un résultat qui reflète les limites actuelles de sa monoplace sur le circuit urbain de Marina Bay.

"Aujourd’hui, pendant le Sprint, nous avons tiré le maximum de la voiture et profité des abandons d’autres concurrents pour terminer onzièmes."

"Malheureusement, les qualifications ont ressemblé à celles du Sprint hier, et nous n’avons pu faire mieux que la 17e place. Mon dernier tour était propre et tout a été bien géré par l’équipe, mais une fois encore, le rythme n’était tout simplement pas là."

"En conséquence, nous avons pris la décision de remplacer le groupe propulseur pendant la prochaine nuit."

Cette décision signifie qu’Alonso devra finalement s’élancer depuis la dernière position sur la grille de départ du Grand Prix, George Russell étant aussi pénalisé mais avec une meilleure qualification que lui.

La situation n’est guère plus favorable pour Lance Stroll, qui a lui aussi connu une journée difficile à Singapour. Le Canadien n’a pas vu l’arrivée de la course Sprint, contraint d’abandonner prématurément après un contact avec Sergio Pérez.

Les qualifications ne lui ont pas davantage souri, puisqu’il n’a pu réaliser que le 19e temps. Un résultat qui confirme les difficultés d’Aston Martin sur un circuit dont les nombreuses bosses mettent particulièrement en évidence les faiblesses de sa monoplace.

"Ce n’est pas notre week-end jusqu’à présent, nous ne sommes pas au niveau attendu ici. La voiture ne procurait pas de bonnes sensations aujourd’hui. C’est un circuit bosselé et ce type de tracé est difficile pour notre monoplace."

"Nous n’avons pas réussi à profiter des opportunités pendant le Sprint, car j’ai dû abandonner assez tôt après un contact avec une autre voiture. En qualifications, nous avons rencontré du trafic pendant mon dernier tour rapide et il y a eu une certaine confusion avec Bottas, qui se trouvait devant moi et qui a interrompu son tour rapide, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps."