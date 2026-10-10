McLaren sous tension : Norris s’excuse, Stella hausse le ton après l’accrochage

McLaren F1 a vécu un samedi particulièrement mouvementé au Grand Prix de Singapour. Quelques heures après l’accrochage entre Lando Norris et Oscar Piastri dans le dernier tour du Sprint, les deux pilotes ont retrouvé la piste pour les qualifications, sans parvenir à rivaliser avec les monoplaces les plus rapides. Mais au-delà de leurs performances, c’est surtout la collision entre les deux coéquipiers qui continue de faire parler. Si les commissaires ont estimé qu’aucun pilote n’était principalement responsable, Andrea Stella a fermement condamné l’incident, tandis que Norris a confirmé avoir présenté ses excuses à son coéquipier.

Le Sprint avait pourtant offert à McLaren la possibilité de récolter des points importants malgré un niveau de performance insuffisant pour viser la victoire. Norris et Piastri occupaient respectivement les cinquième et quatrième positions depuis le début de la course, avant que leur duel ne tourne mal dans le dernier tour.

En tentant de dépasser son coéquipier au virage 5, Norris a provoqué un contact qui a envoyé les deux McLaren en tête-à-queue. Le Britannique a pu poursuivre et terminer huitième, sauvant un point, tandis que Piastri a été contraint à l’abandon.

L’incident a fait l’objet d’une enquête des commissaires, qui ont finalement considéré qu’aucun des deux pilotes ne portait une responsabilité prépondérante dans la collision.

Une décision qui n’a toutefois pas empêché McLaren d’engager des discussions internes pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

Norris reconnaît les limites de sa McLaren et confirme ses excuses

Quelques heures après cet épisode, Norris a signé le cinquième temps des qualifications du Grand Prix, à un peu plus de trois dixièmes de la référence.

Une position relativement conforme aux attentes du champion du monde en titre, même s’il espérait pouvoir réaliser un meilleur tour en réunissant tous les éléments nécessaires.

Le Britannique explique avoir rencontré des difficultés croissantes à mesure qu’il cherchait à exploiter davantage sa monoplace, notamment dans les dernières minutes de la séance.

"D’une certaine manière, oui. J’espérais réussir à tout mettre bout à bout et que les choses se mettent en place, mais cela ne semblait pas vraiment être le cas. Plus j’essayais d’attaquer, surtout à la fin, plus nous semblions ralentir. La voiture était donc tout simplement trop difficile à maîtriser. Nous sommes plus ou moins à la place que nous méritons et à laquelle nous devrions être. Mais sinon, oui, nous ne pouvions pas faire beaucoup mieux."

Interrogé ensuite sur l’accrochage avec Piastri et sur la manière dont McLaren avait géré la situation, Norris s’est montré nettement moins bavard.

Alors que les commissaires avaient conclu qu’aucun des deux pilotes n’était principalement responsable, il lui a été demandé si l’équipe avait définitivement tourné la page après ses discussions internes.

"Non."

Invité à préciser si les relations entre les deux pilotes restaient bonnes malgré cet incident, Norris a répondu : "Oui, tout va bien entre nous."

Mais lorsqu’il lui a été demandé si l’affaire avait été réglée et si l’équipe pouvait désormais passer à autre chose, le Britannique a tenu à mettre fin aux questions sur le sujet, tout en confirmant avoir présenté ses excuses.

"Non, non, nous en avons tous parlé au sein de l’équipe. Je me suis excusé, mais c’est tout ce que vous avez besoin de savoir."

Piastri : "Ce genre de choses ne peut pas arriver"

De son côté, Oscar Piastri a terminé les qualifications à la septième place, avant de gagner une position sur la grille grâce à la pénalité moteur infligée à George Russell.

L’Australien s’élancera donc sixième, juste derrière son coéquipier, les deux McLaren occupant la troisième ligne du Grand Prix.

Comme Norris, Piastri reconnaît que la monoplace britannique manque actuellement de compétitivité pour se battre avec les meilleures équipes. Il estime néanmoins qu’un peu plus de performance était disponible sur son tour, tout en soulignant la difficulté de réaliser un tour parfait sur le circuit urbain de Marina Bay.

"Je pense que nous espérions que ce ne serait pas le cas, mais, de manière réaliste, nous savons où nous nous situons. Nous ne sommes tout simplement pas assez rapides pour le moment, je pense. Tous les tours étaient un peu difficiles à assembler et il y avait certainement encore un peu de temps à gagner, mais j’imagine que la plupart des pilotes diraient la même chose après une séance de qualifications à Singapour. Donc, oui, nous ne sommes tout simplement pas assez rapides."

L’Australien a également été interrogé sur la décision des commissaires et sur les discussions organisées par la direction de McLaren pour empêcher de nouveaux accrochages entre coéquipiers.

Sans entrer dans les détails de ces échanges, Piastri a reconnu que ce type d’incident ne pouvait pas se reproduire, tout en assurant que l’équipe continuerait à travailler collectivement.

"Oui, je veux dire qu’il était clair que ce genre de choses ne peut pas arriver. Tout le monde sait où nous en sommes. Donc, oui, tout ira bien entre nous et nous continuerons à avancer ensemble, comme nous l’avons toujours fait."

Stella hausse le ton : "Tout simplement pas acceptable"

Si les deux pilotes ont adopté un discours relativement mesuré après les qualifications, Andrea Stella s’est montré beaucoup plus ferme dans son analyse de l’accrochage.

Le directeur de McLaren estime que son équipe a laissé échapper une occasion de marquer des points précieux dans une course où elle ne disposait pas du rythme nécessaire pour jouer la victoire.

Pour l’Italien, voir les deux monoplaces se percuter et compromettre leurs résultats représente une situation qui ne peut pas être tolérée.

"Cela a été une longue journée. Le Sprint était une course qui nous permettait de marquer de bons points à un moment où nous n’étions pas en position de gagner. Mais ensuite, nous avons vu deux McLaren entrer en contact et, en pratique, se retrouver hors course. Lando a marqué un point, mais ce n’est clairement pas suffisant."

Stella considère que l’absence de responsabilité prépondérante établie par les commissaires ne change rien à la nécessité d’aborder sérieusement l’incident en interne.

Le directeur de l’équipe insiste sur le fait que les intérêts collectifs doivent toujours primer sur les ambitions individuelles, quel que soit le pilote concerné.

"Voir deux McLaren entrer en contact, ce n’est tout simplement pas acceptable. C’est quelque chose dont nous allons discuter avec nos pilotes. Nous le ferons en privé. Nous rappellerons que les intérêts de l’équipe sont bien plus importants que ceux de chacun d’entre nous. Aucun ego, aucune personne ne peut être au-dessus des intérêts de l’écurie McLaren de Formule 1."

Malgré la fermeté de ses propos, Stella ne semble pas craindre que cet épisode provoque une rupture entre Norris et Piastri.

"Je suis certain que, comme toujours, cette discussion permettra à l’équipe d’être encore plus unie et encore plus forte."