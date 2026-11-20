James Allison a récemment révélé que Mercedes F1 avait grandement souffert de l’absence de réussite pendant la période des Formule 1 à effet de sol. Le directeur technique de l’équipe de Brackley est heureux de voir les couronnes revenir à l’usine, et il pense que cela aura un bon effet sur le personnel de l’équipe, qu’il a vu en grande difficulté professionnelle mais aussi personnelle face à l’échec.

Après une série historique de huit championnats des constructeurs consécutifs, Mercedes a traversé quatre saisons difficiles. Maintenant que l’équipe a officiellement gagné les deux titres en 2026, Allison s’est livré sur l’atmosphère interne au sein de l’usine de Brackley durant ces années intermédiaires.

S’exprimant dans l’émission NU Silver Arrows Radio Show, le podcast maison de Mercedes F1, il a admis qu’il lui était difficile de considérer le titre de 2026 sous l’angle des résultats ou de la satisfaction des fans.

"J’ai beaucoup de mal à m’extraire du tourbillon dans lequel nous sommes et à penser au sport et aux fans" a avoué Allison. "Je pense simplement à mes amis et coéquipiers qui ont vécu les dernières saisons de sous-performance ainsi que tous les doutes sur soi et, à l’extrême, le dégoût de soi qui accompagnent cela."

Le passage de la domination à la lutte dans le milieu de peloton a pesé lourd sur le personnel chargé de concevoir et d’exploiter les voitures. Allison a expliqué que corriger les défauts aérodynamiques des W13 et W14 de 2022 et 2023 n’était pas seulement un défi technique, mais une bataille personnelle pour l’équipe d’ingénieurs.

"Avoir maintenant la récompense d’une saison où nous avons dit ce que nous allions faire, où nous nous sommes dit les uns aux autres ce que nous allions faire, et où ce que nous nous sommes mutuellement demandé était extrêmement difficile, et ensuite nous l’avons fait."

"Le sentiment profond de satisfaction que j’éprouve en sachant que, collectivement, c’est ce que nous avons accompli ensemble… en réalité, toute la misère relative des saisons intermédiaires rend encore plus légitime ce que nous ressentons maintenant."

Alors que Mercedes célèbre son neuvième championnat des constructeurs et le titre historique de Kimi Antonelli, Allison a expliqué que son plus grand succès est de voir l’équipe se redresser moralement : "C’est ainsi que je me souviendrai de cette année jusqu’à ce que je sois trop vieux pour penser à quoi que ce soit d’autre."