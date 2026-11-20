Devenu le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1 à seulement 20 ans, Kimi Antonelli a reçu les félicitations de Max Verstappen, mais également quelques conseils pour gérer son nouveau statut. Le quadruple champion du monde estime que le jeune Italien doit éviter de se laisser griser par son succès et de perdre le contact avec la réalité. Pour le pilote Red Bull, l’entourage familial d’Antonelli, et notamment la présence de son père, constitue toutefois une garantie importante pour lui permettre de garder les pieds sur terre et de continuer à progresser.

Max Verstappen sait mieux que beaucoup d’autres pilotes ce que représente la conquête d’un premier titre mondial. Sacré pour la première fois en 2021, le Néerlandais a depuis remporté quatre championnats et possède une expérience précieuse de la pression et des attentes qui accompagnent un tel succès.

C’est avec ce recul qu’il a évoqué le sacre de Kimi Antonelli, devenu champion du monde 2026 à l’issue du Grand Prix de Mexico, où sa troisième place lui a permis de décrocher définitivement le titre.

À 20 ans et 68 jours, le pilote Mercedes a pulvérisé de plus de trois ans le précédent record de précocité détenu par Sebastian Vettel. Il est également devenu le premier Italien à remporter le championnat du monde des pilotes depuis Alberto Ascari, en 1953.

Une performance historique réalisée au terme de sa deuxième saison en Formule 1, et que Verstappen estime d’autant plus remarquable qu’Antonelli a su conserver une personnalité simple et authentique malgré son ascension fulgurante.

Interrogé par talkSPORT sur le sacre du jeune Italien, Verstappen a été invité à préciser s’il se réjouissait de cette réussite ou s’il pensait déjà à prendre sa revanche en 2027.

Le Néerlandais a d’abord répondu avec humour, rappelant qu’il avait lui-même remporté le Grand Prix de Mexico, le jour où Antonelli était devenu champion du monde.

"Eh bien, cela a certainement aidé, parce que j’ai gagné la course, n’est-ce pas ? Mais non, c’est un garçon formidable."

"Il a une famille formidable autour de lui, et c’est aussi pour cela que ce qu’il a accompli cette année est vraiment remarquable. C’est pourquoi on peut être très fier de ce qu’il a réalisé. Quand quelqu’un est simplement une personne gentille et authentique, vous voyez ?"

Pour Verstappen, cette personnalité mérite autant de respect que les performances sportives qui ont conduit Antonelli au titre mondial.

"C’est quelque chose que je respecte énormément, et c’est aussi pour cela que je pense qu’il peut vraiment profiter de ce moment."

Le pilote Red Bull a ensuite évoqué ses propres souvenirs de son premier sacre, soulignant la dimension émotionnelle d’un tel accomplissement.

"Je sais moi-même ce que cela fait. La première fois que vous remportez un championnat, c’est très émouvant, et lorsque votre famille est également présente pour le célébrer avec vous, oui, c’est quelque chose de vraiment, vraiment spécial."

Le risque de "vivre sur un nuage" après un premier titre

Si Verstappen se réjouit du succès d’Antonelli, il sait également que devenir champion du monde aussi jeune peut modifier profondément la manière dont un pilote est perçu et dont il se perçoit lui-même.

La reconnaissance, les sollicitations et les attentes peuvent rapidement prendre une nouvelle dimension, au point de rendre plus difficile le maintien de la concentration et de l’exigence nécessaires pour continuer à gagner.

Interrogé sur les conseils qu’il pourrait donner au nouveau champion du monde, Verstappen a donc insisté sur l’importance des personnes qui l’entourent.

Tout au long de sa carrière dans les catégories de promotion, puis de ses deux premières saisons en Formule 1, Antonelli a conservé des liens particulièrement étroits avec sa famille, et notamment avec son père.

Une proximité que Verstappen considère comme un atout essentiel pour éviter les pièges qui peuvent accompagner une réussite aussi précoce.

"Je pense que cela dépend aussi un peu des personnes qui vous entourent, n’est-ce pas ? De celles qui vous permettent de garder les deux pieds sur terre."

"Je sais qu’il a cela, et je pense que c’est tellement important, parce qu’il serait très facile de commencer à s’envoler maintenant, en quelque sorte."

"Vous savez, de vivre sur un nuage, mais il a les bonnes personnes autour de lui pour lui permettre de garder les pieds sur terre et de continuer à en vouloir davantage."

Un premier titre ne doit pas être une fin en soi

Pour Verstappen, le principal défi d’Antonelli sera désormais de conserver la motivation qui lui a permis de devenir champion du monde.

Le Néerlandais souligne que son jeune rival a déjà clairement affiché son ambition de ne pas s’arrêter à ce premier sacre.

"Il l’a déjà dit lui-même : c’est formidable d’en gagner un, mais il veut en gagner davantage, il veut continuer à gagner. Je pense que c’est aussi son état d’esprit."

Verstappen estime néanmoins que cette ambition doit s’accompagner d’une capacité permanente à se remettre en question. Même après avoir atteint le sommet de la Formule 1, un pilote doit pouvoir entendre les critiques de son entourage et reconnaître ses erreurs pour poursuivre sa progression.

C’est précisément sur ce point que le quadruple champion du monde considère la famille et les proches d’Antonelli comme particulièrement importants.

"Oui, comme je l’ai dit, il est très important d’avoir les bonnes personnes autour de soi, capables de vous dire encore quand quelque chose ne va pas ou quand vous avez fait une erreur, afin que vous continuiez à essayer de vous améliorer."