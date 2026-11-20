Dix ans. Cela fait dix ans désormais que Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, préside aux destinées de l’équipe de Woking. Et avec quel bilan ! Du fond de grille en 2017, après avoir touché le fond avec Honda, l’équipe s’est redressée de manière spectaculaire, en remportant les deux titres, pilotes et constructeurs, l’an dernier, pour la première fois depuis 1998. Un succès certes dû aux changements de partenaires moteurs (Renault puis Mercedes), mais surtout au redressement structurel, financier, technique opéré par Brown ou encore Andrea Stella. C’est donc un homme heureux, au bilan magnifique, en dépit de cette saison 2026 plus difficile, qui a fait le point en conférence de presse, à Las Vegas, pour célébrer cet anniversaire…

Et Zak Brown, loin de tirer la couverture à soi, a tout d’abord tenu à rendre hommage au travail réalisé par tout le personnel de McLaren F1.

« Ce redressement est avant tout l’œuvre de toutes les personnes chez McLaren. Elles ont fait un travail remarquable. C’était un endroit assez sombre lorsque je suis arrivé fin 2016. Le revirement a été exceptionnel. Quelques championnats depuis, plus de 24 victoires, et beaucoup de plaisir pris, ce qui est très important. La culture et l’énergie de l’équipe de course ont été extraordinaires. »

« C’est formidable d’être de retour aux avant-postes de manière régulière, et nous avons constaté qu’il est tout aussi difficile d’y rester. Mais cela a été une grande quête, comme nous l’appelons. Un voyage, c’est la façon dont on va au travail tous les jours. Une quête, c’est aller sur la Lune, et réussir en Formule 1 relève bien plus de la quête que du voyage. Une grande quête. »

Zak Brown a pris de nombreuses décisions, tranchant parfois dans le vif, pour redresser l’équipe. Quelle serait justement sa décision la plus importante de la décennie ?

« C’est probablement la constitution de mon équipe de direction collective. Tout a changé depuis mon arrivée. Laura, Daniel, Matt, Lou, Andrea Stella qui a fait un travail fantastique, Alessandro, j’espère n’oublier personne, Chloe. Ils ont fait un travail formidable, en collaborant tous ensemble, en se stimulant mutuellement et en dirigeant leurs départements. Pour connaître un grand succès, il faut collaborer, donc l’équipe de direction collective mérite tout le crédit, au même titre que l’ensemble de l’écurie, pour la position que nous occupons. »

Pour autant, il ne faut pas occulter les difficultés de cette saison 2026. McLaren F1 a déjà officiellement perdu ses deux titres, et pourrait même finir quatrième du classement des constructeurs, puisqu’elle compte 17 points de retard sur le troisième, Red Bull. Or cette 3e place est très importante, pour des raisons financières et marketing principalement, précise Zak Brown.

« Très importante pour diverses raisons, pas seulement pour moi, mais pour nos partenaires, nos fans, notre équipe et nos actionnaires. Nous avons réalisé de très belles courses. Nous avons remporté trois victoires et quatre poles, et pourtant nous sommes quatrièmes au championnat. Ferrari a fait un très bon travail, avec une pole et deux victoires, si je ne me trompe pas. Cela montre que nous avons laissé passer des opportunités, certaines hors de notre contrôle, d’autres sous notre contrôle. »

« Nous devons donc continuer à attaquer et faire un meilleur travail. Il reste trois courses. Les deux derniers Grands Prix d’Abu Dhabi ont été assez palpitants pour nous, l’un pour les constructeurs, l’autre avec nos deux pilotes en lice pour le titre, donc je suppose que le prochain Abu Dhabi sera tout aussi passionnant dans cette lutte pour la troisième place. »

« Nous avons fait des courses brillantes. Lorsque nous avons gagné, nous avons dominé, et nous avons aussi eu des courses que nous n’avons même pas commencées. Cela a été une saison de hauts et de bas, pour beaucoup de monde d’ailleurs. C’est une saison qui a mis notre force à l’épreuve, et l’équipe a très bien réagi. La course au Brésil a été exceptionnelle. Nous avons pris toutes les bonnes décisions, en piste comme en dehors. Les évolutions ont été performantes. Nous sommes concentrés pour finir en beauté, avec trois nouveaux podiums à célébrer, en espérant garder les bouteilles de champagne intactes. »

Comme en 2025, McLaren F1 a dû faire face aussi au retour en force de Max Verstappen et de Red Bull. L’an dernier, c’était pour le titre mondial, cette fois, c’est pour la 3e place du classement des constructeurs. Mais le résultat est le même : le come-back impressionnant du Néerlandais effraie McLaren F1 ! Au point que Zak Brown avait surnommé Max Verstappen « Chucky », du nom du personnage d’un film d’horreur !

Un surnom affectueux, précise le patron de McLaren F1 au sujet de Max Verstappen !

« Chucky. C’est le surnom qu’on lui a donné. C’est un talent incroyable. Il est aussi bon que n’importe quel pilote que nous ayons jamais vu en Formule 1. Il ne commet pratiquement jamais d’erreurs. Les conditions délicates semblent toujours tourner à son avantage, il suffit de regarder le Brésil. Il y a beaucoup de pilotes qui, s’ils prennent une pénalité ou partent du fond de grille, vous permettent de vous dire : "Nous n’avons pas à nous inquiéter d’eux." Mais avec Max Verstappen, tant qu’il est en piste, il faut s’inquiéter de lui. C’est un pilote absolument génial. C’est formidable de le voir courir, et j’apprécie aussi le fait que lors de ses week-ends libres, il continue de faire des courses. C’est un vrai compétiteur, un talent comme nous en avons rarement vu. »

Zak Brown a eu, tout de même, un mot également aimable pour son pilote phare et champion du monde, Lando Norris. Il a rappelé à chacun, au dernier Grand Prix au Brésil, pourquoi il était un immense champion, en remportant un Grand Prix sous conditions humides.

« Il n’a jamais aussi bien piloté. Il pilote avec beaucoup de confiance. La plus grande chose que j’ai remarquée chez Lando, c’est la rapidité avec laquelle il rebondit après une mauvaise séance, en tirant lui-même et l’équipe vers l’avant. Il pilote avec une année d’expérience supplémentaire. Le Brésil a été une performance incroyable. Classer les pilotes est toujours difficile. Ce que je peux dire, c’est que je ne voudrais l’échanger contre aucun autre pilote de la grille. »

En revanche, de l’autre côté du garage, Oscar Piastri va de déception en déception. Au point que certains l’imaginent quitter McLaren F1, si la situation ne s’arrange pas l’an prochain. Que peut en dire Zak Brown ? L’Australien est-il en danger ?

« Les hiérarchies entre coéquipiers ont été un peu bousculées. Certains se sont adaptés plus vite que d’autres. Ces voitures exigent clairement une technique de pilotage différente. Lors de la première course en Australie, on parlait de ralentir pour aller plus vite, alors qu’historiquement il a toujours fallu accélérer le plus tôt possible, garder le pied au plancher le plus longtemps possible et freiner le plus tard possible. Ces monoplaces demandent une approche différente. Oscar est très courageux dans les virages rapides, c’est une de ses grandes forces. Mais avec ces voitures, certains virages qui pourraient se passer à fond nécessitent de conserver de la batterie, ce qui ne lui permet pas d’être à la limite là où il excelle, et vous nous entendez parfois à la radio compromettre certains de ces virages. »

« Il a été très proche de Lando sur les temps au tour purs. Il a beaucoup progressé et se sent plus confiant. Nous savons à quel point il est bon, il est très studieux avec les données. Il était à un podium d’être champion du monde l’an dernier. Dans ce sport, tout est question de dynamique. Il est dans de bonnes dispositions, nous voulons finir la saison fort et préparer 2027. »

Le moteur Mercedes, un partenariat gagnant-gagnant pour McLaren ?

Zak Brown a enfin commenté, à plus court terme, les évolutions moteurs apportées par Mercedes F1 à Las Vegas. Est-il satisfait de ces évolutions et plus généralement de ce partenariat moteur ?

« Cela a été une saison exigeante pour toute la grille avec ces groupes propulseurs. Nous travaillons avec Mercedes depuis pas mal de temps, c’est un partenaire formidable. Nous avons eu quelques soucis en piste, ils en ont eu aussi, chaque équipe en a connu, mais nous avons une excellente relation de travail. Nous sommes très confiants quant au fait de recevoir exactement la même spécification (de la nouvelle évolution moteur Mercedes, ndlr). C’est ce que prévoit le règlement, et nous gagnons des courses, donc nous sommes satisfaits. »