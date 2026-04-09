Comment Alonso a failli conduire la papamobile !

Une anecdote pour le moins insolite a été révélée autour de Fernando Alonso : le double champion du monde aurait pu, en 2011, se retrouver au volant... de la papamobile.

À l’époque, lors de la visite du pape Benoît XVI en Espagne, une idée étonnante avait été brièvement envisagée : confier le rôle de chauffeur officiel au pilote espagnol. Une proposition révélée par Yago de la Cierva, coordinateur des voyages pontificaux dans le pays.

"En 2011, nous avons expressément demandé si la papamobile pouvait être conduite par Fernando Alonso," raconte-t-il. "Ils ont crié au scandale et nous ont répondu : impossible !"

Malgré son insistance, l’idée n’a jamais abouti : "J’ai défendu cette proposition en disant : ’Je pense qu’il sait conduire, je veux dire, je pense que le pape n’est pas en danger’. Mais ils ont répondu : ’Non, cela doit être un policier national’. Et ce fut donc un policier national."

Une situation d’autant plus plausible que le calendrier s’y prêtait : la Formule 1 observait alors sa traditionnelle pause estivale lorsque Benoît XVI s’est rendu en Espagne, du 18 au 21 août 2011.

À cette période, Alonso disputait sa deuxième saison avec Ferrari. Il avait remporté une victoire cette année-là, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, et terminé quatrième du championnat du monde. Une campagne coincée entre deux immenses désillusions, avec des titres manqués de peu face à Sebastian Vettel en 2010 et 2012.

Aujourd’hui encore, Alonso demeure le pilote espagnol le plus titré de l’histoire de la Formule 1, avec deux couronnes mondiales décrochées en 2005 et 2006 avec Renault. Le natif d’Oviedo totalise 32 victoires et plus de 100 podiums, même s’il n’est plus monté sur la plus haute marche depuis le Grand Prix d’Espagne 2013, disputé à Barcelone.

À 44 ans, l’Espagnol traverse en plus un début de saison 2026 compliqué avec Aston Martin. Le nouveau partenariat avec Honda va peiner à porter ses fruits, et les bons résultats tarderont clairement à suivre. Alonso n’a vu l’arrivée qu’à une seule reprise lors des trois premières courses, terminant 18e, à un tour, lors du dernier Grand Prix au Japon.

Alors que son contrat arrive à échéance à la fin de l’année, l’avenir du double Champion du monde reste incertain : poursuivra-t-il l’aventure en Formule 1 ou décidera-t-il de mettre un terme à une carrière aussi brillante que singulière ? Une chose est sûre, il aurait pu y ajouter un chapitre totalement inattendu… au volant de la papamobile.