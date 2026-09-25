Jamie Chadwick a roulé pour Williams F1 et raconte son ’expérience incroyable’

Williams F1 a annoncé que Jamie Chadwick, pilote de développement et ambassadrice de l’équipe, a bouclé 32 tours de l’Autódromo Internacional do Algarve à Portimão. Elle est la première femme à piloter une Williams en essais depuis Susie Wolff, qui avait fait des EL1 à Silverstone en 2015. Lors de ce TPC, elle a piloté la FW47 de 2025 et a impressionné l’équipe, selon les dires du directeur James Vowles.

Pour se préparer à roulage à Portimão, la Britannique a entrepris un programme de préparation physique et d’entraînement au pilotage comprenant des séances de musculation, du simulateur et un moulage de baquet à l’usine.

Pilote d’ELMS et réserviste pour Genesis en WEC, Chadwick occupe le rôle de conseillère de l’équipe pour la F1 Academy, encadrant les jeunes pilotes dont la Française Jade Jacquet, qui a décroché une première victoire en F4 française.

"C’était une journée phénoménale et une expérience incroyable. Peu de choses peuvent vous préparer à piloter une Formule 1 à haute vitesse sur un circuit comme Portimão, mais c’était tout ce que j’imaginais et dix fois plus" s’est félicitée Chadwick.

"Je suis incroyablement reconnaissante envers l’équipe Atlassian Williams F1 pour cette opportunité. Je me souviens d’être jeune et d’avoir regardé Susie Wolff monter dans une Williams de F1, et à quel point cela a inspiré mon propre parcours."

"J’aimerais pouvoir faire de même pour la prochaine génération, et l’expérience que j’ai acquise aujourd’hui fera une réelle différence, tant pour mes propres courses que pour ce que je peux transmettre aux pilotes qui arrivent."

"Je suis tellement reconnaissante et incroyablement heureuse de la façon dont s’est déroulée la journée. C’est une expérience dont je me souviendrai pendant très longtemps, j’irais jusqu’à dire que c’est le plus beau jour de ma vie jusqu’à présent."

James Vowles, a salué ce que représente ce test pour les femmes en Formule 1, et l’inspiration que Jamie Chadwick est pour les jeunes femmes pilotes qui rêvent de Formule 1. Il a aussi salué le travail accompli durant cette journée.

"Jamie Chadwick est une source d’inspiration pour des millions de femmes et de jeunes filles qui a brisé des records à tous les niveaux, et elle a pleinement mérité cette opportunité de test en F1 avec l’équipe Atlassian Williams F1" a-t-il déclaré.

"Jamie a recueilli des données importantes pour l’équipe alors que la F1 se prépare à retourner à Portimão l’année prochaine, et ses retours ainsi que sa performance ont été impressionnants, comme nous le savions."

"Cela démontre clairement qu’il existe une voie pour les femmes afin de concourir au plus haut niveau, et j’ai hâte de voir comment Jamie mettra à profit cette expérience pour faire progresser son propre pilotage et conseiller nos jeunes pilotes sur ce qu’il faut pour piloter une F1."