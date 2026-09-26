Horner règle ses comptes avec Marko : ’je devais toujours nettoyer la merde’

Christian Horner a livré un récit particulièrement sévère de sa relation avec Helmut Marko, allant jusqu’à révéler que l’Autrichien aurait initialement été réticent à faire entrer Max Verstappen dans le giron de Red Bull. Dans son nouveau livre, Drive, l’ancien directeur de l’équipe de Milton Keynes revient sur la détérioration progressive de leurs rapports et affirme que Jos Verstappen constituait alors le principal motif d’inquiétude de Marko, qui le considérait comme un potentiel "cauchemar" .

Les révélations de Horner s’inscrivent dans un portrait beaucoup plus large de Marko et de son influence au sein de Red Bull.

Selon un article du Times consacré au livre, Horner y décrit l’ancien conseiller de Red Bull comme "un personnage abrasif, imprévisible, froid, peu fiable, impitoyable et fondamentalement déloyal". Il lui reproche également son manque d’empathie, sa tendance à divulguer des informations et son favoritisme entre les pilotes, autant d’éléments qui auraient, selon lui, contribué à fragiliser l’équipe.

Horner explique notamment avoir été pris de court par la froideur de Marko lorsqu’il a été écarté de Red Bull.

Une attitude qu’il a d’autant plus difficilement comprise que l’Autrichien avait séjourné chez lui et passé du temps avec sa famille quelques jours seulement auparavant, sans jamais laisser entendre ce qui allait se produire.

"Quelques jours plus tôt, il avait séjourné chez moi et passé du temps avec ma famille, et pourtant pas un mot n’avait été prononcé."

Horner reconnaît pourtant volontiers le rôle déterminant joué par Marko dans son arrivée chez Red Bull.

C’est l’Autrichien qui avait repéré son potentiel et recommandé son profil à Dietrich Mateschitz, le fondateur de Red Bull, avant que Horner ne prenne la tête de l’équipe de Formule 1.

"Si vous remontez le temps, c’est lui qui m’a offert cette première opportunité. Il avait vu quelque chose chez moi qui lui plaisait et il m’a présenté à Dietrich."

Mais cette reconnaissance s’est progressivement érodée au fil des années.

Selon Horner, la situation a notamment changé après la disparition de Mateschitz. Il estime qu’à partir de cette période, Marko n’avait plus véritablement de fonction clairement définie.

"Mais vers la fin, et certainement après la mort de Dietrich, il n’avait plus vraiment de fonction. Je pense qu’il m’a toujours considéré comme son protégé. Et j’étais largement passé au-delà de cela."

Marko aurait d’abord refusé Verstappen à cause de Jos

Horner livre également une révélation étonnante concernant l’arrivée de Max Verstappen dans le programme Red Bull.

Le Néerlandais était encore un très jeune pilote lorsqu’il a été recruté dans la filière de la marque autrichienne, avant d’être propulsé en Formule 1 puis chez Red Bull Racing.

Selon Horner, Marko n’était pourtant pas immédiatement convaincu qu’il fallait le recruter.

Le problème ne concernait pas nécessairement le talent de Max Verstappen lui-même, mais son père Jos, ancien pilote de Formule 1, dont la personnalité suscitait alors des inquiétudes.

Horner affirme que Marko avait qualifié Jos Verstappen de "cauchemar" avant d’ajouter à propos du recrutement du jeune Max : "Nous n’avons pas besoin de celui-là."

La suite donnera évidemment une dimension particulière à ces réserves initiales.

Verstappen est finalement devenu l’un des pilotes les plus importants de l’histoire de Red Bull. Après son arrivée spectaculaire dans l’équipe première en 2016, il s’est imposé dès son premier Grand Prix avec celle-ci et a ensuite décroché quatre titres de champion du monde de Formule 1 sous ses couleurs.

Une trajectoire qui contraste fortement avec le scepticisme que Marko aurait manifesté au moment d’envisager son recrutement.

Interrogé sur les erreurs qu’il estime lui-même avoir commises pendant ses deux décennies à la tête de Red Bull, Horner est également revenu sur la manière dont l’équipe gérait ses jeunes pilotes.

Là encore, ses explications ramènent directement à Marko. Le programme Red Bull a longtemps été réputé pour son exigence et pour la rapidité avec laquelle ses pilotes pouvaient être promus, rétrogradés ou écartés. Horner affirme que cette manière de procéder ne correspondait pas nécessairement à sa propre conception du management.

Il estime même avoir régulièrement dû gérer les conséquences des décisions prises en amont.

"Ce n’était pas comme cela que j’aurais géré les choses. J’avais le sentiment que c’était toujours moi qui devais nettoyer la merde."

"Peut-être que je suis un personnage un peu clivant. Je sais que je ne plais pas à tout le monde. C’est impossible."

Ces déclarations illustrent à quel point la relation entre deux des figures historiques de Red Bull s’était détériorée.Horner et Marko ont pourtant accompagné ensemble la transformation de l’équipe, depuis ses débuts en Formule 1 jusqu’à ses périodes de domination avec Sebastian Vettel puis Verstappen.

Mais le récit livré par l’ancien directeur d’équipe montre une relation devenue de plus en plus difficile, particulièrement après la disparition de Mateschitz.