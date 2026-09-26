5e, Antonelli limite les dégâts mais Bakou est ’de très loin mon pire week-end de l’année’

Kimi Antonelli ne cherchait pas à réaliser l’impossible à Bakou après des qualifications qui l’avaient repoussé au 16e rang sur la grille. Le leader du championnat du monde a finalement remonté onze positions pour terminer cinquième du Grand Prix d’Azerbaïdjan, un résultat qu’il accepte volontiers au terme de ce qu’il considère comme son plus mauvais week-end de la saison en matière de performance. L’Italien reconnaît surtout avoir privilégié une approche de limitation des dégâts plutôt qu’une attaque maximale.

Le week-end avait mal commencé pour Antonelli avec un problème hydraulique qui l’avait privé de l’essentiel des deux premières séances d’essais libres.

Après avoir pratiquement manqué les EL1 puis une partie des EL2, le pilote Mercedes avait dû rattraper son retard sur un circuit urbain où l’accumulation des tours joue pourtant un rôle essentiel dans la construction de la confiance.

Il avait malgré tout affiché un rythme prometteur avant de commettre une rare erreur pendant les qualifications. En tournant trop tôt, Antonelli avait touché le mur et s’était retrouvé seulement 16e sur la grille, tandis que son équipier George Russell décrochait une impressionnante pole position.

La course devait donc avant tout permettre au leader du championnat de limiter les conséquences de cette erreur. Antonelli est finalement parvenu à retrouver le top 5, mais il n’a jamais eu le sentiment de disposer d’une monoplace lui permettant d’attaquer comme il l’aurait souhaité.

"Je pense qu’aujourd’hui fait partie de ces journées où il faut savoir être satisfait d’une cinquième place. Le rythme n’était pas vraiment bon avec les pneus mediums. Je commençais à y arriver vers la fin, mais ensuite, avec les tendres, j’ai subi de très, très gros dégâts sur le fond."

"Cela n’a vraiment pas été une course facile, mais globalement, c’était l’un de ces week-ends où j’ai toujours eu un temps de retard. Particulièrement après avoir manqué les EL1, les EL2, enfin, la moitié des EL2, donc ce n’était pas facile en piste. Mais dans l’ensemble, je suis satisfait de cette cinquième place et je dois simplement m’assurer de retrouver mon niveau dès le week-end prochain."

Dans ces conditions, remonter de la 16e à la cinquième position constitue un résultat précieux. Antonelli marque ainsi des points importants après un week-end durant lequel presque rien ne s’est déroulé comme prévu.

La comparaison avec Russell est toutefois particulièrement nette. Alors qu’Antonelli devait remonter depuis le milieu du peloton, son équipier a contrôlé la course depuis la pole position avant de résister au retour de Max Verstappen dans les derniers tours.

Antonelli reconnaît surtout ne jamais avoir atteint son propre niveau habituel à Bakou.

"George a réalisé un week-end incroyable. Il a piloté de manière incroyable ce week-end et il avait énormément de confiance. Pour moi, ce week-end a été de très loin le pire de l’année en matière de performance. Je n’y étais pas. Je n’étais pas vraiment présent, particulièrement avec ce qui s’est produit si tôt, et je n’ai tout simplement pas pris les mêmes risques, surtout après les qualifications."

"Aujourd’hui, j’étais davantage en ’mode limitation des dégâts’ qu’en attaque maximale."

Ce changement d’approche permet à Antonelli de quitter Bakou avec 66 points d’avance a championnat, 15 de moins qu’avant le week-end.