Comment Red Bull et Ford pourront compter sur l’intelligence de Verstappen en 2026

Le Dr Helmut Marko affirme que Red Bull est satisfait des progrès réalisés sur son tout nouveau groupe motopropulseur Red Bull-Ford pour 2026, malgré les prévisions de longue date selon lesquelles l’équipe connaîtrait des difficultés lors de sa première année en tant que constructeur de moteurs à part entière.

"En interne, nous sommes satisfaits," a déclaré Marko dans le paddock du Grand Prix du Qatar, l’avant-dernière manche des règles actuelles de la F1.

"Mais comme les autres, nous ne connaissons pas les données de nos concurrents. Il ne s’agit pas seulement du moteur thermique, mais aussi du carburant, de la batterie et de la voiture. Et je pense que c’est un gros avantage pour nous."

Marko a déclaré que l’équipe avait un atout majeur, quelle que soit la performance finale du moteur : Max Verstappen, qui a signé jusqu’en 2028.

"Avec ces règles, le pilote doit être intelligent et savoir utiliser la puissance de la batterie. Et il y a un pilote qui s’appelle Max Verstappen qui sait rouler vite et réfléchir rapidement. Et il est chez nous. Cela devrait donc être un avantage."

Paul Monaghan, ingénieur en chef chez Red Bull, a fait écho à l’incertitude qui entoure la nouvelle réglementation en termes de science du pilotage à déployer.

"C’est un changement radical par rapport à ce que nous avons fait auparavant. Certains pilotes pourraient prendre un bon départ, tandis que d’autres pourraient rencontrer des difficultés. Cela pourrait entraîner un écart plus important entre les pilotes qu’actuellement."

Il a expliqué que l’utilisation de l’énergie jouera un rôle beaucoup plus important en 2026.

"Nous réduisons l’appui aérodynamique dans les lignes droites, l’énergie s’épuise assez rapidement, alors comment la récupérer ?"

"Si un pilote déploie son énergie différemment et que vous êtes un peu inefficace, un dépassement devient tout à fait possible."

Monaghan a averti que les premières courses pourraient être assez imprévisibles en termes de déroulement.

"Nous ne serons peut-être pas aussi rapprochés qu’aujourd’hui. Et avec des voitures entièrement nouvelles et de nouveaux équipements électroniques, tout le monde arrivera-t-il au bout ? Je ne sais pas. Nous verrons bien."