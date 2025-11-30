Verstappen s’impose au GP du Qatar, McLaren F1 saborde ses pilotes

C’est l’heure de la 23e et avant-dernière course de la saison 2025 de Formule 1, et la première qui pourrait attribuer le titre mondial de cette année. Les pilotes McLaren F1 pourraient sceller le titre pour leur équipe, et Lando Norris pourrait même réussir à décrocher la couronne dès ce dimanche, dans un scénario pour l’instant peu probable.

Oscar Piastri a signé la pole position après avoir dominé tout le week-end, et il devance justement Norris sur la grille. En l’état Norris éliminerait Max Verstappen, qualifié troisième, de la course au titre. Mais nous y reviendrons après avoir parcouru la grille.

Derrière le très solide trio des leaders du championnat, on retrouve George Russell, quatrième homme au classement et également dans ce rôle sur la grille. Le pilote Mercedes F1 devance son équipier, Andrea Kimi Antonelli, qui s’est placé en troisième ligne. Il sera accompagné sur celle-ci par un autre débutant, Isack Hadjar.

Carlos Sainz et Fernando Alonso forment une quatrième ligne aux accents espagnols, tandis que Pierre Gasly et Charles Leclerc constituent une cinquième ligne entièrement francophone. Si le premier cité était ravi de sa qualification, le pilote Ferrari était particulièrement agacé d’un week-end "cauchemar", selon ses termes.

Nico Hülkenberg suit devant Liam Lawson, puis Oliver Bearman et Alex Albon. Yuki Tsunoda est en huitième ligne aux côtés d’Esteban Ocon, tandis que Lewis Hamilton et Lance Stroll suivent. Gabriel Bortoleto est 19e alors qu’il s’était qualifié 14e, mais purge la pénalité consécutive à l’accrochage du départ à Las Vegas.

16h10 : Franco Colapinto aurait dû être dernier sur la grille, mais l’Argentin s’élancera des stands, comme lors du Sprint. Cela lui permettra de changer à nouveau les réglages de l’A525, et possiblement de se rapprocher de ceux de Gasly.

16h15 : Si l’on prend le résultat de la grille, Verstappen serait donc éliminé de la course au titre, mais la course sera longue. Si Norris venait à gagner la course, il serait titré, puisqu’il repousserait ses deux rivaux à plus de 25 points. S’il ne gagne pas, il doit reprendre quatre points à Piastri, qu’il devance de 22 points actuellement et qui doit être relégué à 26 unités pour que Norris soit champion. Quant à Verstappen, actuellement à 25 points de Norris, il doit finir devant Norris s’il veut garder un espoir de titre. Les scénarios détaillés donnent une bonne chance à McLaren, mais Verstappen a déjà prévenu qu’il n’avait rien à perdre.

16h22 : La course sera particulièrement compliquée, avec deux arrêts obligatoires causés par le fait que Pirelli interdit les pilotes de disputer plus de 25 tours avec le même composé. Les scénarios stratégiques du manufacturier laissent plusieurs options, à commencer par un départ en mediums, avec un deuxième relais en durs, et une fin en mediums ou en tendres, selon la durée des relais. En effet, un relais de 7 tours en tendres pourrait aussi venir ponctuer une course agressive. On peut imaginer que Verstappen, sur le côté propre de la piste, assurera le coup avec les gommes dures au départ, ce qui serait toutefois un risque en termes de déroulement de la course.

16h26 : Piastri s’est exprimé pendant la parade des pilotes, et il se montre détendu : "Je me sens bien. Jusqu’à présent, le week-end se passe bien. Partir en pole position est la meilleure chose qui puisse arriver, alors j’espère que nous passerons une bonne soirée. C’est une course intéressante avec les limites imposées aux pneus, alors voyons ce qui va se passer" a-t-il déclaré, avant de parler de ses chances de titre. "Je suis relativement optimiste. Partir en pole position me donne les meilleures chances d’y parvenir. Il sera important de prendre un bon départ. Si j’y parviens, je pense que mes chances sont plutôt bonnes, mais il peut se passer beaucoup de choses ce soir."

16h28 : Norris a lui aussi parlé de la course, de manière plus brève : "Je suis très impatient d’y aller. C’est toujours une course sympa ici. J’aime les courses nocturnes, elles sont toujours plus amusantes. Il reste deux courses, donc tout le monde commence à être impatient. Mais c’est normal : il faut garder la tête baissée et rester concentré."

16h31 : Red Bull a changé un le moteur de Verstappen pour une unité utilisée précédemment dans la saison, après que le Néerlandais s’est plaint de ressentir le bloc propulseur "sauter" aux passages de vitesses. C’est donc le moteur neuf qu’il avait mis au Brésil qui est mis de côté.

16h33 : Mercedes pourrait aussi valider sa deuxième place au championnat du monde des constructeurs, si l’équipe parvient à reprendre trois points à Red Bull, face à qui elle possède 41 points d’avance. Ayant moins de victoire, et un doublé (certes très hypothétique) valant 43 points, il lui en faudra 44 de marge pour être sûre de ne plus être rejointe. Ferrari, qui semble en difficulté pour aller chercher plus qu’une poignée de points, devrait perdre définitivement l’espoir de cette deuxième place, et elle pourrait aussi être devancée de manière quasi définitive pour la troisième place, puisqu’elle affiche 22 points de retard sur Red Bull.

16h45 : Zak Brown, le PDG de McLaren, s’est exprimé sur la vision de l’équipe pour le résultat du jour : "Nous en avons discuté cet après-midi, comme nous le faisons toujours. Comme d’habitude, en quelque sorte. Si nous pouvons repartir d’ici avec une lutte entièrement Papaye à Abu Dhabi, ce serait un résultat idéal. Donc, si nous terminons là où nous avons commencé, ce serait un excellent résultat, avec Oscar et Lando qui s’affrontent dans la course finale. Évidemment, Lando a une vision légèrement différente de ce qu’est un week-end idéal, mais pour nous, nous voulons juste savoir que nous aurons un pilote papaye en tête. Cela pourrait arriver ce soir ou à Abu Dhabi, ou, dans le pire des cas, cela pourrait ne pas arriver." Interrogé sur la menace que représente Max Verstappen, troisième au départ, Brown s’en inquiète : "Il va tout donner, n’est-ce pas ? Nous avons un bon rythme, lui aussi, mais il sait probablement que sa meilleure chance de rester dans la course est de mener dans le premier virage. Je m’attends donc à ce qu’il lève le pied en dernier. Mais c’est sa façon de courir, donc je ne pense pas qu’il va changer son comportement habituel."

16h48 : Brown ne pense pas que les équipes s’éloigneront des relais en tendres et mediums : "Je serais surpris que quelqu’un utilise le tendre, ce serait un très gros risque."

16h52 : Verstappen s’est exprimé au sujet de sa course, et d’une approche qui ne change pas pour lui : "Pour moi ça ne change rien, j’essaie toujours de faire le maximum au départ, puis de faire la course la plus rapide. Je sais qu’ils seront difficiles à battre en termes de rythme."

16h55 : A noter que c’est la 151e course de Norris avec McLaren, il est officiellement le pilote ayant couru le plus avec l’équipe anglaise.

16h57 : Quasiment toute la grille a choisi des pneus mediums, à l’exception de Hülkenberg et Hamilton en tendres, et Albon et Colapinto en durs. Sous réserve qu’il n’y ait pas de bug comme hier au sujet des choix de gommes, bien évidemment.

Départ : Très bon envol de Verstappen qui se porte à hauteur de Norris, et Piastri s’envole directement en tête !

Tour 1 : Sainz et Alonso ont gagné deux places chacun tandis que Russell en a perdu trois !

Tour 2 : Piastri mène devant Verstappen et Norris, et Antonelli est très proche de la McLaren, mais aussi suivi de près par Sainz et Alonso.

Tour 3 : Piastri signe le meilleur tour en 1’27"150, et Verstappen et Norris lui concèdent du terrain, surtout ce dernier qui voit Antonelli actionner son DRS derrière lui. Hülkenberg a dépassé Leclerc pour la dixième place, tandis que Hamilton est remonté 14e.

Tour 4 : Piastri accélère en 1’26"930 et Verstappen ralentit déjà, il est à 2"2 et voit Norris à 1"5. Antonelli est à 8 dixièmes de la McLaren, et Sainz à 1"3 de la Mercedes. Alonso et Russell sont dans la zone DRS, pas Hadjar et Gasly, et ce dernier est menacé par Hülkenberg et ses pneus tendres. Gasly a rejoint la piste de manière dangereuse et l’incident est noté.

Tour 5 : Les chronos ralentissent déjà quelque peu, l’écart entre Piastri et Verstappen est toujours de 2"2, tandis que Norris est à 1"8, et il a presque repoussé Antonelli à une seconde.

Tour 6 : Piastri signe un nouveau meilleur tour en 1’26"899, battu par Verstappen en 1’26"843, et Norris est en 1’26"9 ! Antonelli est décroché de la McLaren et le trio de tête s’est installé. Verstappen se plaint de changements d’équilibre de sa voiture, malgré son meilleur tour. Gasly écope d’un drapeau noir et blanc pour être revenu en piste dangereusement.

Tour 7 : Hülkenberg attaque Gasly et les deux se sont visiblement accrochés, car la roue avant gauche de Gasly est crevée, et l’arrière droite de Hülkenberg arrachée ! La Safety Car est envoyée en piste.

Tour 8 : Les deux McLaren ne se sont pas arrêtées, et Verstappen s’arrête, ainsi que tous les pilotes, sauf Ocon derrière Norris et Piastri !

Tour 9 : McLaren n’a pas arrêté ses pilotes mais le 7e tour était atteint, et ils vont devoir faire encore 2 arrêts, alors que Verstappen, en mediums, pourrait n’en faire plus qu’un ! Ocon s’arrête à son tour, et les McLaren sont piégées. Ocon prend 5 secondes de pénalité.

Tour 10 : L’ingénieur de Norris essaie de rassurer son pilote en expliquant que les autres n’auront aucune flexibilité sur leur arrêt, qu’ils devront en effet effectuer au 32e tour, et pas autrement. Ocon s’arrête de nouveau pour purger sa pénalité et il repart en mediums. Tous les pilotes sont avec ses pneus sauf Gasly qui est en durs. La course va reprendre !

Tour 11 : Piastri et Norris se relancent, et Norris arrive à mettre Verstappen à une seconde ! Sainz est quatrième devant Antonelli, Alonso, Hadjar et Russell. Leclerc est neuvième devant Bearman, Lawson, Tsunoda, Albon et Hamilton, puis Bortoleto, Stroll, Colapinto, Ocon et Gasly.

Tour 12 : Piastri signe le meilleur tour en 1’25"068, une demi-seconde de mieux que Norris, qui creuse toutefois deux secondes sur Verstappen. Sainz est à 1"1 et Antonelli le colle.

Tour 13 : Piastri a 1"6 d’avance sur Norris, qui a repoussé Verstappen à 3 secondes. Mais les deux pilotes vont devoir s’arrêter au plus tard dans 12 tours.

Tour 14 : L’écart est de 2 secondes entre les McLaren, et Verstappen est à près de 4 secondes de Norris. Sainz est à 1"5, et Antonelli à une seconde. Alonso ralentit derrière eux et retient Hadjar, Russell, Leclerc et tout le pack derrière.

Tour 15 : Piastri continue à creuser l’écart sur Norris mais Verstappen accélère derrière eux.

Tour 16 : Piastri a stabilisé son avance autour de 2"5 sur Norris, et Verstappen concède un peu de terrain, il est à 4"5. Derrière, Sainz est à 10 secondes de Piastri, et les écarts se creusent avec Alonso, qui va faire les affaires de McLaren.

Tour 17 : L’écart est de 3 secondes entre les deux McLaren, et Alonso est en train de perdre beaucoup de temps, ce qui devrait permettre à Piastri et Norris de rester dans le top 5.

Tour 18 : Verstappen tourne maintenant dans les temps de Norris, et l’écart est de 4"4 entre les deux. Sans voiture de sécurité, l’affaire va être compliquée pour l’équipe de Woking.

Tour 19 : Verstappen est maintenant le plus raide en piste, et Sainz est le seul à moins d’une seconde du trio de tête au tour.

Tour 20 : Les écarts se stabilisent entre les trois premiers. Alonso sera bientôt hors de la zone des arrêts pour les McLaren. La FIA classe sans suite de potentielles infractions au drapeau jaune pour Stroll, Bortoleto et Albon.

Tour 21 : Les trois leaders tournent dans les mêmes temps, et Antonelli a repris du rythme, il revient sur Sainz.

Tour 22 : Alonso concède toujours près d’une seconde et demie sur les pilotes McLaren, qui vont bientôt devoir s’arrêter. En toute logique, Piastri devrait s’arrêter un tour avant Norris, pour permettre à ce dernier de creuser un peu plus l’écart.

Tour 23 : Verstappen revient très légèrement sur Norris, qui perd du temps sur Piastri et admet être "en difficulté".

Tour 24 : Norris devrait certainement aller chercher les pneus durs pour faire 25 autres tours en ayant moins de difficultés et possiblement un dernier relais en tendres de 7 tours.

Tour 25 : Piastri s’arrête à la fin de ce tour, et il repart en cinquième place avec des pneus mediums, juste devant Alonso. Norris devrait logiquement ressortir derrière ce train de voitures.

Tour 26 : Norris s’arrête donc dans le dernier tour possible pour les pneus, il repart à nouveau en mediums et ressort tout juste devant Alonso ! Un bel arrêt de 2"2 a permis de rester cinquième, et Piastri est déjà en train de signer le meilleur tour en course.

Tour 27 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’24"945, et le duo va remonter sur Antonelli. Verstappen mène avec 13 secondes d’avance sur Sainz. Antonelli est à 1"4 de l’Espagnol et voit Piastri revenir à moins de 3 secondes. Stroll a une pénalité de 5s pour un excès de vitesse dans les stands, alors que sa stratégie l’obligeait déjà à trois arrêts.

Tour 28 : Verstappen mène devant Sainz, à qui il prend 1s au tour. Antonelli suit devant Piastri, revenu à moins d e 2s, et Norris qui est à 4"3 de son équipier. Alonso est décroché et devance Hadjar, Russell, Leclerc et Bearman dans le top 10. Lawson suit devant Tsunoda, Albon, Hamilton, Bortoleto, Colapinto, Ocon, Gasly et Stroll.

Tour 29 : Verstappen creuse toujours l’écart et il a 15"2 d’avance sur Sainz, tandis qu’Antonelli a vu Piastri revenir à 7 dixièmes. Norris va revenir sur son équipier grâce à la Mercedes.

Tour 30 : Piastri dépasse Antonelli, et Norris est à 2"7 de la Mercedes. Leclerc rapporte que Russell dépasse les limites de piste.

Tour 31 : Norris est revenu dans le sillage d’Antonelli, et Piastri est proche de Sainz.

Tour 32 : C’est le dernier tour avant l’arrêt de 15 voitures ! Verstappen est tranquille avec 17"8 d’avance, et les pilotes McLaren seront contents de voir les voitures devant eux rentrer.

Tour 33 : Piastri reprend la tête avec 3"8 d’avance sur Norris, alors que tous les autres pilotes rentrent. Verstappen ressort à un peu plus de 3 secondes de la deuxième McLaren, et la victoire lui est donc promise. Sainz est quatrième devant Antonelli, qui a perdu beaucoup de temps sur la Williams, et Ocon ne s’est pas arrêté, ce qui lui permet de grimper au sixième rang. Alonso, Hadjar, Russell et Leclerc restent dans le top 10. Mercedes a relâché Antonelli très près de la Racing Bulls de Hadjar et le Français est rentré ensuite.

Tour 34 : Piastri signe le meilleur tour en 1’24"143, il reprend une demi-seconde à Norris qui ne creuse pas l’écart sur Verstappen.

Tour 35 : Piastri a 4"7 d’avance sur Norris et 8"1 sur Verstappen. L’écart important va être celui entre Norris et Sainz, qui est de 23 secondes actuellement, afin de permettre aux deux McLaren de terminer sur le podium. Ocon s’est arrêté et ressort 17e, Bearman est 18e et sous enquête pour unsafe release, il semble avoir été retardé dans les pneus.

Tour 36 : Norris est conseillé pour un virage dans lequel il peut aller plus vite et il s’agace : "Je sais, mais il me faut de l’aide car jusque-là, je ne peux pas". Il voit maintenant Verstappen lui remonter dessus.

Tour 37 : Le rythme de Norris baisse soudainement, et il tourne plus lentement que ses deux rivaux directs, mais aussi que Sainz et Antonelli. Il est sorti de la piste et craint des dégâts sur sa voiture.

Tour 38 : Norris a visiblement des problèmes de température sur sa voiture et son équipe lui conseille de refroidir autant que possible la voiture à haute vitesse. L’écart entre Piastri et lui est de 6"8, et Verstappen est à 2"1. Sainz est à 23 secondes de la McLaren et Antonelli à 26 secondes.

Tour 40 : Verstappen est maintenant à 1"6 de Norris, qui semble en difficulté pour terminer mieux que cinquième, au rythme où vont les choses actuellement.

Tour 41 : Piastri veut s’arrêter plus tôt pour tenter de revenir sur Verstappen en fin de course, alors que Norris perd du temps sur ses trois poursuivants. La course de McLaren vire à la catastrophe. Alonso perd deux places face à Hadjar et Russell.

Tour 43 : Piastri rentre aux stands et laisse Norris en tête avec sept dixièmes d’avance sur Verstappen. Piastri repart avec les pneus mediums à 17 secondes de Verstappen, mais devant Sainz et Antonelli.

Tour 44 : Verstappen est à une demi-seconde de Norris mais ne parvient pas à se rapprocher, et Piastri lui reprend du temps. Il y a toutefois 16"1 entre Verstappen et Piastri. Et Norris rentre !

Tour 45 : Verstappen prend la tête, et Piastri signe un meilleur tour en 1’22"996, près de deux secondes plus vite que le leader. Norris repart cinquième en pneus durs derrière Sainz et Antonelli, à 5"5 de l’Espagnol et à 2"8 de la Mercedes. Russell écope d’un drapeau noir et blanc pour non-respect des limites de piste.

Tour 46 : A l’instant T, avec Norris cinquième, il posséderait 406 points au championnat, contre 396 pour Norris et 392 pour Piastri.

Tour 47 : Verstappen a 14"4 d’avance sur Piastri, et Sainz est à 7"2 de Piastri. Antonelli est à 2"4 et possède 2"4 de marge sur Norris. Hadjar suit devant Russell et Alonso, puis Leclerc et Stroll, qui va toutefois devoir s’arrêter. C’est Lawson qui devrait hériter de la dixième place.

Tour 49 : Verstappen a 13"1 d’avance sur Piastri, et Sainz est à 8"9. Antonelli est à 3"1 et Norris est revenu dans la seconde derrière la Mercedes. Bearman a abandonné.

Tour 50 : Piastri continue à grappiller, alors que Norris n’arrive pas à dépasser la Mercedes devant lui. Stroll s’arrête pour son dernier arrêt et lasse Lawson dans le top 10.

Tour 51 : Piastri ne prend presque plus de temps à Verstappen et l’écart est de 12"8. La situation se complique pour Norris, qui ne parvient pas à revenir sur Antonelli.

Tour 52 : Sainz donne tout et a perdu une pièce sur sa Williams, il s’inquiète de son avance sur Antonelli, qui retient toujours Norris.

Tour 53 : Verstappen a 12"3 d’avance sur Piastri, qui a repoussé Sainz à 11"8 et Antonelli est à 1"6. Norris est toujours coincé.

Tour 55 : Antonelli revient sur Sainz, alors que Norris est proche de la W16 de l’Italien mais ne parvient pas à passer. Hadjar a un souci et s’effondre depuis la sixième place ! C’est une crevaison pour le pilote Racing Bulls ! Tsunoda rentre dans les points.

Tour 56 : La situation semble stabilisée dans le top 5 entre tous les pilotes, mais Norris profite d’une erreur d’Antonelli et prend la quatrième place ! Norris repasse à 408 points, ce qui le mettrait 12 points devant Verstappen et 16 devant Piastri.

Dernier tour : Verstappen et Piastri assurent, Norris est à 1"1 de Sainz mais ne devrait pas être battu par Norris. L’ingénieur de Red Bull dit qu’Antonelli a fait volontairement un passage hors piste pour laisser passer Norris.

Arrivée : Verstappen s’impose devant Piastri et Sainz, qui signe son deuxième podium de la saison, et un résultat inespéré pour Williams ! Norris est quatrième, et la lutte pour le titre ira à Abu Dhabi, après une énorme erreur stratégique de McLaren. Norris comptera 12 points d’avance sur Verstappen et 16 sur Piastri.

Après la double disqualification de Las Vegas, c’est clairement McLaren qui est en train de mettre ses pilotes en difficulté, et non l’inverse, et l’on peut évidemment être désolés pour Piastri et Norris, qui avaient fait le plus dur au départ pour rester dans la lutte.

Antonelli est cinquième devant Russell, et Mercedes ne sécurise donc pas encore sa deuxième place au championnat des constructeurs. Alonso est septième devant Leclerc, Lawson et Tsunoda. Albon est 11e devant Hamilton, Bortoleto, Colapinto, Ocon et Gasly, tandis que Stroll et Hadjar ont abandonné en fin de course.