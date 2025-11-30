Les équipes saluent le défi de Cadillac F1 et ne veulent pas ’sous-estimer’ la 11e équipe

La saison 2026 marquera l’arrivée en Formule 1 d’une nouvelle équipe, un 11e team qui viendra garnir la grille. Il s’agira de Cadillac F1, qui débarquera via la société TWG Motorsports, et via les forces humaines et techniques initialement préparées par Andretti Global.

La question de savoir comment l’équipe se débrouillera pour ses débuts, avec un duo de pilotes très solide composé de Valtteri Bottas et Sergio Pérez, a été abordée. Andy Stevenson, le directeur sportif d’Aston Martin F1, ne sait pas quel sera le niveau de la nouvelle équipe.

"Il est très difficile pour nous de dire comment Cadillac va s’en sortir. Ils sont clairement en train de constituer une équipe très professionnelle et ils disposent d’un bon soutien financier" a déclaré Stevenson.

"Quant à Checo, je suis un grand fan de Checo et j’aimerais beaucoup le voir relancer sa carrière. C’est un pilote extrêmement talentueux, un excellent pilote de course, et je pense que ce serait formidable de le revoir sur les circuits."

"J’attends donc cela avec impatience. J’espère que Cadillac ne sera pas trop performante, mais c’est certainement une équipe que nous ne pouvons pas ignorer. Elle représente un véritable défi et, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, elle sera très professionnelle."

Paul Monaghan, l’ingénieur en chef de Red Bull, salue le défi relevé par Cadillac, qui arrive en Formule 1 au moment de la plus grande révolution technique de l’histoire de la catégorie reine, tout en mettant en place les pièces de l’échiquier qui comportera la fabrication de son propre moteur avant la fin de la décennie.

"Si vous prenez tout ce dont nous avons discuté, nouvelle voiture, nouveaux moteurs, nouveaux pneus, nouvelle électronique, carburants durables, et que vous essayez ensuite de constituer une équipe à partir de là, vous avez une idée de ce que Cadillac a entrepris."

"Je leur souhaite donc bonne chance. Quant à Checo, il a terminé la saison en ayant un peu de mal à suivre le rythme de son coéquipier. Peut-être qu’une année de repos, un peu de soleil et une remise à zéro de son cerveau lui permettront de revenir en pleine forme et assez rapide, je pense."

Simone Resta, le directeur technique adjoint de Mercedes, se félicite du retour de Valtteri Bottas sur la grille, et pense que Cadillac peut surprendre, comme l’avait fait Haas en 2016 : "Tout d’abord, n’oublions pas Valtteri, qui va faire son retour chez Cadillac."

"C’est très excitant pour lui, et c’est une bonne occasion de revenir après une année d’arrêt. Quant à Cadillac, ils investissent beaucoup, embauchent beaucoup de monde et abordent le problème de manière positive, d’après ce que nous pouvons voir de l’extérieur."

"Comme nous l’avons dit, le défi est de taille, mais ils peuvent compter sur un moteur Ferrari. Ils ont donc un problème de moins à gérer, en quelque sorte. Je pense qu’ils peuvent se mêler à la lutte."

"Nous avons vu dans certaines petites équipes, comme dans mon expérience précédente chez Haas, qu’il est possible de démarrer un nouveau cycle avec une très petite équipe et de faire de belles choses dès le début. Je ne les sous-estimerais donc pas. Ce sera un défi, mais tout le monde peut y arriver."