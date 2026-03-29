Verstappen a ’maximisé’ son résultat, un dimanche ’nul’ pour Hadjar

Red Bull a encore connu un dimanche compliqué au Japon, avec seulement quatre points pour Max Verstappen. Le quadruple champion du monde était fataliste quant aux performances de son équipe, mais se félicite sur plusieurs points.

Il note notamment un bon départ, puisqu’il était 11e sur la grille et dixième au premier tour, alors qu’il avait complètement raté son envol en Australie, ainsi que les deux lancements en Chine.

"Mon départ était meilleur, je n’ai pas perdu trop de positions, j’ai pu passer plusieurs voitures, et ensuite j’ai atteint mon plafond. C’était très serré avec Pierre [Gasly], on était parfois plus rapides mais c’est facile à dire maintenant" a déclaré Verstappen.

"J’aurais pu le dépasser mais il serait repassé immédiatement car ma batterie aurait été vide. J’ai essayé une fois, j’ai réussi mais dans la ligne droite je n’avais plus de batterie et c’était fini. J’ai mis la pression pour espérer une erreur, mais ça n’a rien fait. J’ai maximisé mon résultat avec les difficultés car c’était difficile de se sentir bien dans la voiture."

"Je ne pense pas que ça se soit très bien passé. Hier, c’était un désastre ; aujourd’hui, en course, j’ai simplement tiré le maximum de ma voiture, mais les sensations sont exactement les mêmes qu’en qualifications. En gros, j’ai juste essayé de m’accrocher pendant la course."

S’il ne cache pas être frustré par ses résultats, Verstappen est surtout déçu de ne pas pouvoir s’amuser en plus d’être en retrait : "On peut avoir un mauvais équilibre, mais cela ne change rien à la façon dont nous devons courir et, d’une manière générale, au fonctionnement de l’ensemble du système."

"C’est là la limite, les pilotes le disent ouvertement. C’est bien sûr le plus gros problème pour moi. Bien sûr, j’aimerais gagner, mais je peux accepter de rouler en septième position. La façon dont je roule en septième position avec ces systèmes n’est pas très amusante."

Red Bull est à égalité avec Alpine F1 au championnat, et même derrière à la faveur des résultats, et le Néerlandais salue l’équipe d’Enstone : "Ce n’est pas très négatif par rapport à Alpine car ils font un très bon travail, ce n’est juste pas là où nous voudrions être car nous nous battons dans le peloton et nous aimerions être à l’avant."

Interrogé sur son programme en vue de la pause d’un mois qui attend la Formule 1, Verstappen va essayer d’équilibrer entre temps pour lui et progression pour l’équipe : "Je vais faire encore un peu de compétition, des choses qui me font sourire."

"Et en même temps, je vais discuter avec l’équipe pour essayer de trouver plus de rythme et un équilibre plus stable, parce que cette situation n’est pas tenable pour nous en tant qu’équipe. Nous devons travailler dur pour comprendre nos problèmes et apporter des améliorations."

Isack Hadjar était de mauvaise humeur après la course, car il a perdu beaucoup de temps dans le premier tour, alors qu’il s’élançait huitième et qu’il espérait se hisser dans une bonne position derrière les top teams. Mais un manque d’énergie a tout gâché et l’a renvoyé en deuxième partie de classement.

"Je n’avais pas de batterie. J’ai pris un bon départ, je me battais avec Pierre au premier tour et j’ai perdu toute ma batterie très tôt. J’ai été dépassé par tout le monde, et j’ai dû reprendre de l’énergie donc j’étais bloqué pendant un moment, ce n’était pas agréable dans la voiture" a déclaré Hadjar.

"On n’avait pas un bon rythme dans tous les cas, c’était prévu, mais la voiture était inconduisible, même dangereuse. On s’est bien battus avec les Audi, mais je dois comprendre ce qui s’est passé dans les premiers tours avec la batterie, je me faisais déposer en ligne droite, c’était tellement nul."

Le Français veut progresser avant Miami, notamment grâce à des tests pour Pirelli, mardi et mercredi, sur le circuit de Suzuka. Il aimerait notamment de la pluie pour profiter d’un avantage à ce niveau par rapport à ses concurrents.

"On a des évolutions qui vont arriver on espère que ça fera la différence. On va les tester, aller dans le simulateur, essayer de comprendre ce qui s’est passé, et j’espère qu’il pleuvra mardi et mercredi pour prendre un peu d’avance sur les autres."