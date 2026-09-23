Bottas : ’il y a toujours une chance’ de bon résultat à Bakou

Valtteri Bottas espère que Cadillac F1 sera plus en forme ce week-end, grâce à un circuit de Bakou qui devrait convenir à la MAC-26. L’équipe apportera en plus une évolution qui devrait améliorer la fiabilité de sa monoplace, et le pilote finlandais espère profiter d’une course chaotique pour aller chercher un bon résultat, car il rappelle que le Grand Prix d’Azerbaïdjan a souvent provoqué des surprises par le passé.

En 2017, il avait terminé deuxième après avoir effectué une remontée depuis l’arrière du peloton, lors d’une course marquée par de nombreuses interruptions et neutralisations, et il pense que tout serait possible ce samedi en course.

"Cette course offre toujours une chance, je me rappelle une année, après un incident au premier tour je m’étais retrouvé à un tour, et j’avais fini je ne sais pas comment sur le podium, donc il y a toujours des chances !" a déclaré Bottas.

"Mais il y a aussi le tracé, nos faiblesses sont en général les virages rapides, et il n’y en a vraiment ici sur ce circuit, donc on espère pouvoir être un peu plus proches, être dans le peloton, et on ne sait jamais ce qui peut se passer."

"On a une évolution pour le refroidissement des freins ici, ce qui est notre plus gros souci et on espère que ce souci sera révolu. Il y aura un flux d’air nettement plus important dans les freins, je suis content."

Interrogé sur l’arrivée du moteur Ferrari évolué avec l’ADUO2 dans sa voiture, il confirme qu’il faudra être patient car la production des nouveaux V6 évolués est un peu longue du côté de Ferrari, et il révèle les gains qu’on lui a prédits avec ce moteur.

"Probablement à la prochaine course ou à la suivante. Je pense qu’ils sont un peu en rupture sur les moteurs ! Il semblerait que ce soit un gain d’un ou deux dixièmes de seconde par tour."

Valtteri Bottas a aussi tenu à défendre la répartition des activités de l’écurie Cadillac en Formule 1 entre les États-Unis et le Royaume-Uni, affirmant que l’équipe ne considère pas cette structure comme une faiblesse.

L’écurie américaine dispute sa première saison en F1 et bénéficie du luxe de disposer de plusieurs bases, situées respectivement à Silverstone, à Indianapolis et en Caroline du Sud.

Bottas, son coéquipier Sergio Perez et le tout nouveau directeur d’équipe Marcin Budkowski ont tous récemment vanté les mérites de cette organisation.

Otmar Szafnauer, ancien dirigeant d’Aston Martin et d’Alpine, a déclaré que la répartition des travaux de conception, d’aérodynamisme et de simulation entre ces trois sites handicaperait l’équipe si son objectif était de remporter le championnat du monde.

Cependant, interrogé à Bakou sur la question de savoir si cette répartition placerait Cadillac en position de désavantage, Bottas a rejeté cette idée.

"L’équipe a ses raisons d’agir ainsi. Je ne pense pas que nous mettrions en place une structure que nous considérerions comme une faiblesse. De toute évidence, nous ne voyons pas cela comme une faiblesse."

"Nous pensons qu’il y a une véritable force du côté américain. GM possède une grande expertise en matière de sport automobile, acquise dans différentes catégories."

"Nous pensons que c’est la configuration idéale pour tirer le meilleur parti des deux mondes. D’un côté, l’univers actuel de la Formule 1 au Royaume-Uni et, de l’autre, un regard neuf venu des États-Unis. Nous ne considérons donc pas cela comme une faiblesse."

"Mais, encore une fois, seul l’avenir nous le dira."