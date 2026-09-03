Gasly a retrouvé ’davantage de potentiel’ chez Alpine F1

Pierre Gasly aborde le Grand Prix d’Italie avec un sentiment forcément particulier. Installé à Milan, le pilote Alpine n’aura pas à changer ses habitudes avant de rejoindre Monza, où il retrouvera un circuit qui occupe également une place majeure dans sa carrière depuis sa victoire en 2020. Après un passage encourageant à Zandvoort, marqué par une huitième place en Sprint puis une dixième le dimanche, le Français espère désormais confirmer les progrès de son Alpine devant un public italien qui lui est particulièrement cher.

"C’est pour ainsi dire une course à domicile," lance-t-il pour lancer sa conférence de presse du jour, une phrase qui résume bien la situation pour lui.

Gasly peut en effet profiter d’un cadre inhabituel pour un pilote de Formule 1 : celui de se réveiller chez lui avant de prendre la direction du circuit.

"Oui. C’est forcément une sensation formidable de se réveiller dans son propre lit avant d’aller au circuit, de profiter de son café à la maison, et c’est simplement une sensation différente. C’est donc une sorte de course à domicile."

Le Français n’est toutefois pas le seul élément qui contribue à rendre Monza spécial pour Alpine. La présence de Flavio Briatore au sein de l’équipe ajoute également une dimension particulière à ce week-end, tandis que les souvenirs de la victoire remportée par Gasly sur ce même circuit restent très présents.

"Évidemment, avec Flavio également dans l’équipe, Monza est spécial. Le fait d’avoir remporté ma première victoire ici rend toujours les choses particulières, lorsqu’on entre sur le circuit, dans le paddock, et qu’il y a cette énergie spéciale."

Cette victoire de 2020, obtenue avec AlphaTauri au terme d’un Grand Prix complètement fou, demeure évidemment l’un des moments les plus importants de la carrière du Français. Six ans plus tard, Gasly revient donc à Monza avec une Alpine qui semble avoir retrouvé un peu de compétitivité après une période plus compliquée.

L’écurie française avait apporté plusieurs évolutions importantes sur la monoplace de Gasly à Zandvoort. Le résultat s’était immédiatement traduit au classement, avec une huitième place lors de la course Sprint puis une dixième position dans le Grand Prix du dimanche.

Le format particulier du week-end néerlandais n’avait toutefois pas permis à Alpine d’exploiter pleinement son nouveau potentiel. Avec seulement une séance d’Essais Libres avant les qualifications de la Sprint, les équipes disposent de très peu de temps pour comprendre et régler leurs évolutions.

"Oui, c’était un bon pas en avant à Zandvoort. Je pense que c’était difficile d’en tirer le meilleur parti puisque c’était un week-end Sprint."

"Mais je pense que nous avons beaucoup appris et je me sens plus à l’aise dans la voiture, avec davantage de potentiel."

"Avant la pause estivale, je sentais que nous étions passés derrière le top 10 et que nous n’avions pas le potentiel pour nous battre pour des points. Et maintenant, nous sommes de nouveau là."

"Donc oui, je suis enthousiaste et j’ai hâte d’être à ce week-end."

Monza est également l’occasion pour Gasly de réagir à une annonce importante concernant l’avenir d’Alpine. Franco Colapinto a en effet été confirmé au sein de l’équipe pour la saison 2027, ce qui signifie que le Français et l’Argentin continueront à partager le même garage pour une saison supplémentaire.

Gasly accueille cette décision avec satisfaction, alors que les deux pilotes semblent avoir progressivement trouvé une dynamique de travail constructive au sein de l’écurie.

"Oui, je suis content pour Franco. Je pense que nous travaillons bien ensemble avec l’équipe, dans la manière dont nous faisons progresser l’équipe."

"La dynamique est bonne, je pense qu’il a beaucoup appris au cours de ces deux dernières années en Formule 1, et je suis content pour lui."

La stabilité sera donc de mise chez Alpine en 2027, avec un duo Gasly-Colapinto appelé à poursuivre le travail entrepris cette saison. Pour le Français, l’objectif reste avant tout collectif : permettre à l’équipe de continuer à progresser dans la hiérarchie.

"Et j’espère que nous pourrons continuer à apporter des points à l’équipe et à livrer les meilleures performances possibles."