Comment Williams F1 a limité son retard malgré l’absence à Barcelone

James Vowles, le directeur de Williams F1, a expliqué comment son équipe a limité la perte de temps et d’expérience des nouvelles monoplaces 2026 de Formule 1, alors qu’elle a été contrainte de manquer le shakedown de Barcelone et les trois journées de roulage qui l’accompagnaient.

C’est essentiellement en faisant du roulage virtuel pendant six journées que l’équipe a pu comprendre des problèmes sur sa FW48, ce qui ne remplace évidemment pas les avaries du monde réel. Mais l’expérience engrangée par le moteur Mercedes en Espagne aidera aussi Williams.

"J’aurais préféré être à Barcelone" a déclaré Vowles. "C’était notre objectif. C’était ce que nous avions prévu de faire. Nous n’y sommes pas parvenus. Cependant, nous avons passé une semaine fructueuse à faire des essais virtuels sur piste (VTT) et nous avons travaillé avec Carlos et Alex sur le simulateur pendant que tout le monde était à Barcelone."

"De plus, nous avons eu la chance que Mercedes dispose d’un nombre suffisant de pilotes. Nous avons donc recueilli beaucoup d’informations sur la boîte de vitesses et le groupe motopropulseur, ce qui nous permettra d’avoir une longueur d’avance à Bahreïn."

"Cela signifie que je ne pense pas que six jours d’essais nous mettront en position défavorable. C’est en partie une question de chance, car le moteur et le groupe motopropulseur sont fiables, la boîte de vitesses est fiable, et les essais VTT ont permis d’éliminer beaucoup de problèmes cachés dans la voiture."

Le manque de roulage en piste ne peut pas être remplacé et le Britannique reconnait qu’il y aura des lacunes pour Williams à cause de ce manque. Néanmoins, il assure que le travail important effectué dans le simulateur va limiter les pertes.

"Ce qui manque, c’est que les pilotes disposent de nombreuses connaissances pour perfectionner intrinsèquement ce qui se passe sur la piste. Ce qui manque, c’est une corrélation entre l’état réel de notre aérodynamique et celui de la dynamique de notre véhicule. Les données recueillies sur la piste sont le seul moyen d’établir cela."

"Il y a donc une perte, mais grâce à six jours d’essais avec nos pilotes dans le simulateur, nous sommes en mesure d’atténuer en grande partie cette perte. Nous avons investi dans un simulateur à la pointe de la technologie, qui est, j’en suis convaincu, la référence dans le secteur, et qui est opérationnel depuis la fin de l’année dernière."

Des rumeurs ont eu lieu sur un surpoids colossal de la FW48, et la fiche technique publiée par l’équipe ce mardi affiche 772,4 kilos, soit 4,4 kilos de trop par rapport à la limite, ce qui serait un bel accomplissement.

Néanmoins, Vowles lui-même se veut prudent quant au poids final, et non simulé, de la monoplace : "En termes de poids, tant que deux voitures de course n’auront pas été construites selon les spécifications correctes, il est difficile de se prononcer à ce sujet."

"Mais la question était de savoir si cela nous empêchera d’être compétitifs. À l’heure actuelle, personne ne connaît le classement, surtout pas nous, car nous n’avons pas encore roulé sur circuit. Il m’est donc difficile de répondre à cette question."

Le Britannique confie enfin quelques attentes malgré l’inconnue concernant la piste.

"Nous ne nous attendons pas à remporter le championnat en 2026. Le prochain cap est le plus difficile. Mais il ne s’agit pas d’un voyage d’un mois, ni d’un test. Ni de 2026, d’ailleurs, c’est plus long. Nos pilotes ne sont pas là pour un test ou une seule année. Ils sont là pour gagner des championnats avec Williams. Nous le voulons aussi. Nous devons donc aborder au mieux ces règles et progresser à partir de là. J’ai toujours parlé de 2028 au mieux (pour le titre)."

