Cette décision ’fascinante’ de Hamilton lui a-t-elle compliqué la vie chez Ferrari ?

La décision de Lewis Hamilton de n’emmener aucun ingénieur chez Mercedes F1 quand il a rejoint Ferrari laisse sceptique l’ancien pilote de Formule 1, David Coulthard. Selon l’Ecossais, le septuple champion du monde aurait dû être suivi d’un ou plusieurs ingénieurs pour améliorer son emps d’adaptation.

Le passage de Hamilton chez Ferrari l’année dernière l’a vu travailler avec un groupe entièrement nouveau d’ingénieurs, dont un nouvel ingénieur de course, Riccardo Adami. Malheureusement, tout au long de l’année 2025, Hamilton et Adami ont eu du mal à se comprendre et ont rencontré des problèmes notables à la radio.

Pour la nouvelle saison, Adami a été écarté de l’équipe de F1, ce qui signifie que Hamilton bénéficiera d’un nouvel ingénieur de course. Cependant, alors que la campagne 2026 débute dans un peu plus de deux semaines, le nouvel ingénieur de course de Hamilton n’a pas encore été confirmé.

Coulthard est stupéfait par la situation entourant Hamilton et son absence d’ingénieur de course attitré, jugeant cette relation cruciale pour un pilote de Formule 1.

"Je trouve absolument fascinant que Lewis Hamilton ait quitté Mercedes et soit entré chez Ferrari seul" a déclaré Coulthard. "Il n’a emmené personne avec lui, bien qu’il ait peut-être fait revenir Angela Cullen, sa kiné."

"Elle était partie vers la fin de sa carrière chez Mercedes, il avait donc, disons, quelqu’un autour de lui qui était une sorte de point de repère pour qu’il se sente à l’aise. Mais chaque fois que j’ai quitté une équipe, j’ai emmené un ingénieur avec moi, ils sont votre banque de données de connaissances."

Et de confirmer qu’avoir un ingénieur qui suit un pilote d’équipe en équipe est une bonne idée : "La relation avec votre ingénieur est la relation la plus importante au sein de l’équipe, car c’est la personne qui défend vos intérêts concernant l’arrivée de nouvelles pièces dans l’écurie."

"C’est la personne qui vous donne toutes les informations lorsque vous êtes en piste pour définir ce que sera votre stratégie ; car le stratège peut vous dire de rentrer aux stands maintenant, mais si le pilote ne rentre pas, vous ne rentrez pas. C’est donc tellement important, sans doute plus important que la relation que vous entretenez avec votre partenaire."