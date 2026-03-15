Catastrophe pour McLaren : Norris et Piastri forfait avant même le départ à Shanghai

Coup de théâtre pour McLaren au départ du Grand Prix de Chine 2026 : l’écurie britannique a vu ses deux monoplaces contraintes de déclarer forfait avant même le début de la course, laissant Lando Norris et Oscar Piastri spectateurs impuissants à Shanghai

Les deux pilotes McLaren devaient pourtant s’élancer depuis la troisième ligne de la grille sur le tracé chinois, avec l’espoir de jouer un rôle important dans la course. Mais la situation a tourné au cauchemar avant même que le peloton ne prenne la piste.

Champion du monde en titre, Norris n’a même pas pu effectuer son tour d’installation. La MCL40 du Britannique a en effet été victime d’un problème électronique, empêchant le pilote de quitter le garage.

Les mécaniciens ont rapidement démonté le fond plat de la monoplace dans l’espoir de résoudre la panne. L’équipe pensait avoir identifié et corrigé le problème, mais le temps a finalement manqué pour remonter l’ensemble et permettre à Norris de rejoindre la piste avant le départ de la course.

"C’est du côté du moteur, les gars ont essayé de trouver une solution, mais ça n’a pas été possible. C’est décevant, c’est la première fois que je ne prends pas un départ en F1. Je ne sais pas exactement ce que c’était, ils m’ont juste prévenu au moment où j’allais prendre la piste qu’il y avait un problème. C’est un problème qu’on n’a pas pu régler mais on ne sait pas encore ce que c’est ni pourquoi ça s’est produit."

La situation n’a pas été meilleure de l’autre côté du garage. Son coéquipier Piastri avait initialement pris place sur la grille, mais sa monoplace a été ramenée dans le garage McLaren à seulement quelques minutes du tour de formation.

Un problème a en effet été détecté à son tour sur la MCL40 de l’Australien, poussant l’équipe basée à Woking à retirer la voiture de la grille afin d’enquêter plus en détail.

McLaren aurait encore pu espérer envoyer ses deux pilotes en piste en les faisant partir depuis la voie des stands. Mais lorsque les écrans ont été installés autour des voitures dans le garage, il est rapidement devenu clair que les deux pilotes étaient contraints d’abandonner toute tentative de prendre le départ.

Le résultat est particulièrement cruel pour les champions du monde constructeurs.

La situation est encore plus frustrante pour Piastri, qui n’a toujours pas parcouru le moindre tour en course cette saison. Le week-end précédent, au Grand Prix d’Australie à Melbourne, l’Australien avait déjà vu sa course s’arrêter avant même le départ après une sortie de piste lors de son tour de reconnaissance.

De son côté, Norris pouvait légitimement espérer un solide résultat à Shanghai ce week-end, rendant cet abandon avant même le départ d’autant plus amer pour le pilote britannique et son équipe.