Câmara s’est crashé deux fois en qualifs mais sera quand même 11e au départ

Haas F1 est bien placée pour marquer des points au Brésil, avec une voiture dans le top 10 et l’autre aux portes de celui-ci. Rafael Câmara a connu des débuts agités avec deux accidents en qualifications sous la pluie, mais il a tout de même réussi à signer un chrono qui lui permettra de s’élancer 11e sur la grille, et de viser un bon résultat s’il parvient à éviter les mêmes erreurs.

Le Brésilien a d’abord fait un 360 degrés entre les virages 3 et 4 et a percuté le mur par l’avant, avant de tirer tout droit dans l’avant-dernier virage et de percuter le mur de plein fouet, heureusement sans gravité pour lui.

"C’était une séance délicate, mais je vais bien. J’ai juste manqué de chance dans le dernier virage, en bloquant les roues, puis en essayant de prendre le virage, mais ce n’était vraiment pas possible" a déclaré le débutant brésilien.

"D’un côté, je suis un peu déçu de ces erreurs, car je sais que pour l’équipe, ce n’est pas ce qu’elle veut, mais dans l’ensemble je pense que c’était une séance positive. Je pense qu’il y a une chose que nous savons, c’est que nous ne voulons pas crasher en course, et nous allons juste essayer de faire une course propre."

"Mais je pense que nous allons analyser les données, revoir les procédures avec l’équipe ce soir et voir ce que nous pouvons faire de mieux pour demain, et nous préparer à tous les scénarios. Il y a beaucoup à faire pendant la course, mais nous devons nous préparer au mieux pour faire une bonne course."

Oliver Bearman sera de son côté sixième au départ après avoir signé le huitième chrono des qualifications, et il se félicite d’avoir connu des conditions similaires il y a deux ans pour ce qui était sa troisième course en Formule 1 à l’époque.

"C’était une séance folle. J’ai beaucoup appris de ma première expérience ici il y a deux ans, et moi, tout comme l’équipe, avons fait un bien meilleur travail cette fois-ci avec le pneu pluie, sur le moment où il fallait attaquer et celui où il fallait refroidir" se félicite le Britannique.

"Nous avons bien travaillé, et c’est dommage pour la Q3 car, par rapport à nos concurrents, nous avons juste eu du mal à mettre les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement, donc je n’avais aucune adhérence, et ensuite c’était terminé."

"Je suis content du travail que nous avons accompli, il y en avait un peu plus à aller chercher, mais c’est bon, nous les aurons demain. J’ai hâte d’y être, de trouver un peu plus de rythme sous la pluie, et nous avions un bon rythme la dernière fois dans le mouillé, alors j’espère que cela reviendra et que nous pourrons faire de notre mieux demain."

Pour Ayao Komatsu, cette journée de samedi a été un vrai test !

"Sur le plan de la performance, je pense que c’était une journée positive. Lors des essais libres 3, nous avons rencontré quelques difficultés en raison de la hausse de la température de la piste ; comme nous l’avons déjà constaté par le passé, la fenêtre d’exploitation optimale de notre voiture n’est pas assez large."

"En qualifications, les conditions ont été très difficiles dès le début, mais, sur le plan opérationnel, l’équipe a accompli un excellent travail. Nous avons réalisé des progrès significatifs : après ce qui s’est passé en Malaisie, nous avions déjà franchi une étape importante à Singapour, et aujourd’hui, je suis très fier de l’équipe."

"La qualification d’Ollie pour la Q3 est une juste récompense pour tout le travail fourni par l’équipe. La dernière fois que nous avions atteint ce stade, c’était en Chine, et Ollie a réalisé une performance fantastique. Il avait déjà connu de telles conditions il y a deux ans, une expérience qui lui avait servi de leçon ; aujourd’hui, il a su mettre à profit ces enseignements et a parfaitement géré la situation. Une 8e place, c’est un très bon résultat."

"Pour Rafa, en tant que débutant disputant sa course à domicile, aborder directement les qualifications dans des conditions aussi complexes, avec beaucoup d’eau stagnante en Q1, représentait un défi immense. Il a été victime d’aquaplanage, mais a tout de même réussi à se sortir de la Q1 ; c’était brillant."

"En Q2, il s’est montré très rapide, peut-être même trop, mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agissait de conditions extrêmes pour un débutant. Nous devons le soutenir et repartir sur de bonnes bases, mais il a prouvé aujourd’hui à quel point il est rapide. Lors des EL3, en Q1 et en Q2, jusqu’à cet incident, il a démontré exactement pourquoi nous l’avons recruté pour l’an prochain. Je suis convaincu que, dimanche, nos deux pilotes seront capables de réaliser une très belle course ensemble."