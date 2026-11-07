Bortoleto dans le mur au Brésil, Hülkenberg sauve les qualifications d’Audi F1

Les qualifications du Grand Prix du Brésil ont offert deux visages radicalement opposés chez Audi. Nico Hülkenberg a réalisé une excellente performance dans les conditions humides d’Interlagos, décrochant la sixième place après avoir affiché une belle maîtrise sur les pneus pluie comme sur les intermédiaires. À l’inverse, Gabriel Bortoleto a vécu une séance cauchemardesque devant son public, terminant dans le mur après une erreur au virage 12 dès la Q1. Si l’Allemand espère transformer sa performance en un résultat solide dimanche, le Brésilien devra tenter de se relancer après une élimination particulièrement frustrante à domicile.

Audi a connu des fortunes diverses lors des qualifications du Grand Prix de São Paulo. Dans une séance disputée sur piste mouillée, Nico Hülkenberg s’est illustré en décrochant la sixième position, tandis que son coéquipier Gabriel Bortoleto n’a pas réussi à franchir la Q1 après un accident.

Pour Hülkenberg, cette performance est d’autant plus satisfaisante qu’il avait manqué le roulage de vendredi, ce qui compliquait sa préparation pour des qualifications déjà rendues difficiles par les conditions météorologiques.

L’Allemand a néanmoins rapidement retrouvé ses repères sur un circuit qu’il connaît parfaitement, après y avoir disputé de nombreux Grands Prix au cours de sa carrière.

Il a d’abord signé un chrono de 1’31"693 en Q1, au terme de onze tours, avant d’améliorer nettement sa performance en Q2 avec un temps de 1’28"361, réalisé au cours de huit tours.

Qualifié pour la Q3, le pilote Audi a finalement décroché la sixième place grâce à un tour en 1’28"668, après quatre tours dans la dernière partie de la séance.

À l’issue des qualifications, Hülkenberg a expliqué qu’il avait surtout cherché à exploiter au maximum les possibilités offertes par sa monoplace, sans commettre d’erreur dans des conditions particulièrement piégeuses.

"En abordant les qualifications, je voulais simplement donner le meilleur de moi-même. J’ai couru ici à de nombreuses reprises, donc je connais bien le circuit, même si le fait d’avoir manqué le roulage d’hier n’était évidemment pas idéal."

L’expérience de l’Allemand à Interlagos lui a permis de retrouver rapidement ses marques, malgré le manque de préparation et les difficultés liées à l’adhérence. Hülkenberg a notamment insisté sur l’importance de réaliser des tours propres, alors que les conditions changeantes imposaient une vigilance permanente.

"La clé était de ne pas commettre d’erreur dans des conditions très délicates. Nous avons réalisé une bonne séance ce matin et je me suis immédiatement senti en confiance pendant les qualifications, aussi bien avec les pneus pluie qu’avec les intermédiaires, ce qui m’a permis d’enchaîner de bons tours."

Cette confiance s’est traduite par une présence régulière dans les positions permettant de progresser d’une partie des qualifications à l’autre, jusqu’à cette sixième place finale. Mais Hülkenberg sait que le plus difficile reste à accomplir, alors que les prévisions météorologiques annoncent également de la pluie pour la course de dimanche.

"Il nous reste encore un gros travail à accomplir. Ce ne sera pas facile, surtout avec une course sur piste mouillée attendue demain. Nous devrons rester vigilants, garder notre concentration et essayer de ramener le meilleur résultat possible."

L’objectif sera désormais de convertir cette excellente position de départ en points importants pour Audi, tout en évitant les pièges d’une course qui pourrait se dérouler dans des conditions aussi délicates que celles des qualifications.

Bortoleto termine dans le mur au virage 12

De l’autre côté du garage Audi, Gabriel Bortoleto a vécu une séance beaucoup plus compliquée.

Le Brésilien, qui disputait ces qualifications devant son public, espérait profiter des conditions humides pour réaliser une bonne performance à domicile.

Mais sa séance a pris fin prématurément après une erreur au virage 12, celui de Junção, dans la dernière partie du circuit.

Bortoleto a bloqué ses roues au freinage, avant de tirer tout droit dans l’herbe. Incapable de ralentir suffisamment sa monoplace, il a finalement percuté le mur. Le choc a notamment endommagé son aileron arrière, compromettant ses chances de reprendre la piste.

Le pilote Audi a terminé à la 22e et dernière place de la Q1. Interrogé sur cet incident, Bortoleto n’a pas cherché à minimiser sa déception.

"Ces qualifications ont été difficiles pour moi et ce n’est évidemment pas comme cela que je voulais qu’elles se déroulent. J’ai bloqué les roues assez tôt au virage 12, je suis parti tout droit dans l’herbe et je n’ai pas réussi à empêcher la voiture de heurter le mur."

"Malheureusement, cela a endommagé l’aileron arrière et, finalement, mis un terme à ma séance. Je tiens malgré tout à remercier mes mécaniciens d’avoir essayé de réparer ma voiture à temps pour que je puisse reprendre la piste."

Malgré cette élimination frustrante, Bortoleto préfère désormais se tourner vers la course et tenter d’oublier rapidement son erreur.

"Demain sera un autre jour, donc je veux me vider la tête et me concentrer sur la manière de tirer le meilleur parti de la course."