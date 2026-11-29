Oliver Bearman estime que Haas F1 a laissé échapper une belle occasion de marquer des points lors du Grand Prix du Qatar, après avoir subi l’undercut de Gabriel Bortoleto. Onzième à l’arrivée, le Britannique considère pourtant avoir réalisé l’un de ses meilleurs week-ends de la saison, en exploitant au maximum le potentiel de sa VF-26. Rafael Câmara a quant à lui terminé 16e, tandis qu’Ayao Komatsu refuse d’adopter une approche défensive pour la finale de la saison à Abu Dhabi, où Haas devra préserver ses deux points d’avance sur Audi au championnat des constructeurs.

Onzième sur la grille de départ, Oliver Bearman s’est élancé avec les pneumatiques mediums et est parvenu à intégrer le top 10 dès le premier tour du Grand Prix du Qatar.

Conformément aux restrictions concernant la longueur maximale des relais à Losail, le Britannique a effectué deux arrêts aux stands, chaussant un deuxième train de pneumatiques mediums au 13e tour avant de passer aux gommes dures au 31e tour.

Bearman a ensuite tenté de revenir sur l’Audi de Gabriel Bortoleto durant l’intégralité de son dernier relais, sans toutefois parvenir à trouver l’ouverture, devant finalement se contenter de la 11e place sous le drapeau à damier.

Le pilote Haas regrette particulièrement d’avoir perdu l’avantage sur son adversaire au jeu des arrêts aux stands, estimant que son équipe aurait dû éviter de subir l’undercut de l’écurie allemande.

"Cela a été une course difficile. Nous savons que l’on ne peut pas dépasser ici et nous avons subi un undercut, ce qui n’aurait pas dû arriver. J’ai fait de mon mieux, mais il était impossible de dépasser, et l’Audi est également une voiture plus rapide. J’étais devant lors du premier relais, mais j’ai subi l’undercut, donc à partir de là, la course était terminée", déplore Bearman.

La frustration du Britannique est d’autant plus importante qu’il estime avoir réalisé l’un de ses meilleurs week-ends de la saison au Qatar, aussi bien lors des qualifications samedi qu’en course dimanche.

Sur un circuit dont les caractéristiques ne favorisaient pas particulièrement la VF-26, Bearman considère même que Haas F1 a obtenu un niveau de performance supérieur à ce que le potentiel intrinsèque de sa monoplace aurait normalement dû lui permettre d’espérer.

"Je dois dire que j’ai réalisé l’un de mes meilleurs week-ends. Hier en qualifications et aujourd’hui en course, la voiture était à la limite à chaque tour. Être aussi proches de l’Audi sur un circuit comme celui-ci signifie que nous avons fait mieux que ce que notre potentiel nous permettait. Nous avions une occasion de marquer des points aujourd’hui, donc nous devons faire mieux."

Câmara poursuit son apprentissage malgré une course difficile à Losail

Rafael Câmara s’élançait quant à lui depuis la 18e position avec les pneumatiques mediums, après avoir écopé d’une pénalité de trois places sur la grille de départ pour avoir gêné Gabriel Bortoleto durant la Q2 samedi.

Le Brésilien est parvenu à remonter au 16e rang lors de son premier relais, avant de chausser les pneumatiques durs au 10e tour puis de revenir aux gommes mediums lors de son deuxième arrêt, effectué au 37e tour.

Câmara a ensuite poursuivi la Williams de Carlos Sainz durant la dernière partie de la course, sans parvenir à dépasser le pilote espagnol, terminant finalement le Grand Prix du Qatar en 16e position.

Le jeune pilote Haas dresse néanmoins un bilan relativement positif de son week-end à Losail, notamment au regard de l’expérience supplémentaire acquise au volant de sa monoplace en prévision de sa première saison complète en Formule 1 en 2027.

"Au bout du compte, cela a été un week-end correct et propre, particulièrement en matière de compréhension de la voiture et d’acquisition d’expérience. Chaque week-end, nous faisons un pas en avant et nous sommes un peu mieux préparés pour l’année prochaine."

"Ce n’était clairement pas une course facile, et c’est un circuit sur lequel il est difficile de dépasser, donc je suis resté un peu bloqué derrière Sainz à la fin. Notre rythme avec les pneumatiques durs était correct et, dans l’air propre, les sensations avec la voiture étaient bonnes", explique Câmara.

Le Brésilien se félicite également d’avoir pu disputer une course complète sur l’un des circuits les plus exigeants physiquement du calendrier de la Formule 1, une expérience dont il espère tirer profit lors de la dernière manche du championnat à Abu Dhabi.

"Ce circuit est l’un des plus difficiles physiquement, mais cela a été positif et j’ai pu apprendre beaucoup de choses. J’ai hâte d’être à Abu Dhabi et de maximiser notre préparation pour l’année prochaine."

Komatsu défend les choix de Haas F1 face à Audi

Si Oliver Bearman regrette la manière dont Haas F1 a perdu l’avantage stratégique face à Audi durant la course, Ayao Komatsu a livré une analyse quelque peu différente de la situation.

Le directeur de l’écurie américaine estime que son équipe a globalement fait tout son possible pour permettre au Britannique de marquer des points, tout en saluant la qualité de l’exécution stratégique de son adversaire allemand.

Komatsu souligne également les progrès réalisés par Haas depuis les premières séances d’essais libres vendredi, alors qu’il s’attendait initialement à rencontrer davantage de difficultés sur le circuit de Losail.

"Cela a évidemment été une course difficile. Je pense que du côté d’Ollie, nous avons vraiment fait tout ce qui était possible. Chapeau à Audi, car ils ont réalisé une très bonne course. Avant ce week-end, je m’attendais à ce que nous souffrions davantage, et l’équipe a bien redressé la situation depuis les EL1 pour offrir cette performance en qualifications et un bon rythme en course", estime Komatsu.

Le Japonais reconnaît toutefois qu’avec le recul, Haas aurait pu adopter une approche stratégique différente, compte tenu de l’avantage considérable que représente le fait de rouler dans l’air propre au Qatar.

Il défend néanmoins les décisions prises par son équipe au regard des différents paramètres dont elle devait tenir compte durant la course, notamment en matière de gestion des risques et de communication.

"Nous savons que l’air propre est roi, donc je pense que dans l’ensemble, avec le recul, nous aurions évidemment pu faire quelque chose de différent. Mais en matière de gestion des risques, de communication, etc., je pense que c’était le mieux que nous pouvions faire."

Haas F1 refuse de "juste" défendre ses deux points d’avance sur Audi à Abu Dhabi

Malgré l’absence de points inscrits au Grand Prix du Qatar, Haas F1 occupe toujours la septième place du championnat des constructeurs avec un total de 31 points, soit deux unités d’avance sur Audi avant la dernière manche de la saison.

Ayao Komatsu considère que cette position demeure particulièrement satisfaisante pour son équipe au terme de la première année disputée sous la nouvelle réglementation technique de la Formule 1.

Le directeur de Haas F1 ne souhaite toutefois pas que ses troupes abordent la finale de la saison dans une position défensive, en cherchant simplement à préserver leur maigre avantage sur Audi.

Il entend au contraire maximiser les performances de ses deux monoplaces dès les premiers essais libres à Abu Dhabi afin de donner à son équipe toutes les chances de terminer septième du championnat des constructeurs.

"Nous avons toujours deux points d’avance à l’approche de la dernière course de la saison et nous sommes septièmes du championnat des constructeurs dans cette nouvelle ère réglementaire, donc cela reste une très bonne position."

"Nous devons aborder Abu Dhabi en sachant que nous avons deux points d’avance, et nous n’allons pas défendre, nous allons tout maximiser dès les EL1, simplement pour nous donner les meilleures chances possibles. Il nous reste une course où tout reste à jouer, donc j’ai hâte d’y être."