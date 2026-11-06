Câmara a été ’ému’ au moment de faire ses débuts avec Haas F1

Haas F1 a connu une première journée chargée en moments importants au Grand Prix du Brésil, avec les débuts d’un jeune pilote titulaire pour la première fois, Rafael Câmara, en remplacement d’Esteban Ocon qui a officiellement été congédié par l’équipe cette semaine. Le team a donc dû accompagner le rookie, qui sera aussi titulaire dans l’équipe pour la saison 2027.

Le Brésilien a terminé sa première journée en Formule 1 au 16e rang de la deuxième séance libre, et il est satisfait d’avoir appris beaucoup de ces deux heures au volant, même s’il a encore du travail, mais il a pu découvrir ce nouveau monde en ayant quelques tests de simulateur avec Ferrari.

Par ailleurs, le Brésilien a reçu une réprimande pour avoir gêné Charles Leclerc, et l’avoir forcé à passer hors piste pour éviter la Haas F1. La FIA donne normalement des avertissements pour cela, mais le débutant a reçu une simple réprimande.

"Ca a été un très bon week-end jusqu’ici, très spécial, et avant les EL1, j’étais un peu plus ému, je voyais le public et tout le monde était très excité. Mais je voulais aller dans la voiture et me lancer, et me concentrer sur ce qui était normal" a déclaré Câmara.

"Il se passe beaucoup de choses ce week-end, j’ai fait deux bonnes séances, j’ai beaucoup appris et j’ai compris plein de choses aujourd’hui. C’était bien d’avoir eu le simulateur Ferrari pour pouvoir tester la piste."

"Mais une fois que vous êtes dans la voiture, c’est totalement différent, vous avez des ressentis différents, vous pouvez voir la vraie voiture, et c’est une autre équipe, donc j’ai dû m’adapter, apprendre, et ce sera bien demain de me remettre dans la voiture et de comprendre les choses."

Ollie Bearman était dans la première moitié du classement ce vendredi, et il s’est dit satisfait de la monoplace : "C’était une bonne journée et j’étais content de la voiture. Parfois c’était un peu plus difficile qu’à d’autres moments, mais nous avons trouvé une bonne base de référence."

"Je suis fier des gars et nous allons continuer à travailler cette nuit pour en trouver un peu plus et voir ce que nous pouvons faire en qualifications, sans savoir dans quelles conditions météorologiques nous roulerons."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, a salué les débuts de Câmara, et il a expliqué les points précis importants pour la structure américaine en cette première journée de roulage sur le circuit d’Interlagos.

"Dans l’ensemble, ce fut un bon vendredi. C’est le premier jour pour Rafa dans son pays natal, il y avait donc beaucoup de choses qui se passaient, mais lui et l’équipe ont très bien géré la situation. Il est très calme avec une approche professionnelle, et a réalisé deux séances solides, donc je suis très satisfait de cela et je pense que nous avons pris un bon départ.

"Du côté d’Ollie, en EL1, il n’était pas aussi content de la voiture qu’auparavant, mais nous avons en fait une assez bonne référence issue d’autres courses, et en EL2, il était plus content, surtout avec les pneus tendres."

"Nous n’avons vraiment pas réussi à faire fonctionner les pneus durs, c’est donc quelque chose que nous devons étudier. Sur les tours de qualification, en raison de la différence entre les durs et les tendres, nous avons laissé de la performance de côté."

"Je pense que la base est bonne, et nous en sommes maintenant à l’étape d’ajustement pour comprendre ce que nous pouvons mieux faire sur les gommes médiums et dures, tout en tirant un peu plus du pneu tendre."