Alpine F1 découvre un potentiel inattendu à Interlagos avec Colapinto et Minì

Alpine a affiché des signes encourageants lors de la première journée du Grand Prix du Brésil, avec Franco Colapinto dans le top 10 des EL1 avant de terminer 11e des EL2, tandis que Gabriele Minì s’est illustré en signant le septième temps de la séance matinale. Pierre Gasly, 14e l’après-midi après avoir cédé son volant au jeune Italien, estime pour sa part que son classement ne reflète pas le potentiel de sa monoplace. L’écurie française se montre ainsi optimiste pour la suite du week-end à Interlagos, avec l’ambition de placer ses deux voitures en Q3 et de retrouver les points dimanche.

Alpine a vécu un vendredi plutôt encourageant sur le circuit d’Interlagos, où les trois pilotes mobilisés par l’équipe ont montré des signes de compétitivité. Franco Colapinto a terminé neuvième des EL1 en 1’12"654, avant de progresser jusqu’au 11e rang des EL2 avec un chrono de 1’11"996.

De l’autre côté du garage, Gabriele Minì a remplacé Pierre Gasly lors de la première séance et s’est immédiatement distingué en décrochant la septième place en 1’12"569. Le Français a ensuite repris son volant pour les EL2, qu’il a terminés au 14e rang en 1’12"109.

Ces résultats ont conforté Alpine dans l’idée que sa monoplace dispose d’un potentiel intéressant sur le tracé brésilien, même si plusieurs ajustements restent nécessaires avant les qualifications.

Pour Franco Colapinto, le retour au Brésil possède une saveur particulière. L’Argentin apprécie particulièrement le circuit d’Interlagos et estime que sa première journée a confirmé la bonne forme relative d’Alpine.

"C’est agréable d’être de retour à São Paulo et piloter à Interlagos, ce circuit légendaire, procure toujours une sensation très particulière. La journée s’est plutôt bien passée et, en termes de compétitivité, nous semblons assez bien placés."

"Nous avons encore du travail à faire sur l’équilibre de la voiture et pour essayer de nous sentir plus à l’aise, mais l’équipe et moi allons travailler dur ce soir pour analyser les données et voir dans quels domaines nous pouvons apporter des changements et progresser."

Colapinto souligne notamment la faiblesse des écarts dans le milieu de peloton, où quelques centièmes peuvent suffire à gagner plusieurs positions.

"Le rythme de base est là et les écarts avec certains de nos adversaires sont très faibles, il est donc important d’optimiser chaque détail."

L’Argentin a également évoqué les particularités du circuit d’Interlagos, dont le revêtement a été refait. Si les sensations sont satisfaisantes sur piste sèche, certaines bosses caractéristiques du tracé restent présentes.

"La piste a été resurfacée ici et elle semble correcte sur le sec. Certaines des bosses habituelles sont toujours présentes, mais bien sûr, nous n’avons pas encore roulé dans des conditions humides. De la pluie est annoncée, donc c’est quelque chose que nous devrons tous surveiller."

Gasly estime que sa 14e place ne reflète pas son potentiel

Pierre Gasly a connu une journée différente de celle de son coéquipier, puisqu’il a dû patienter jusqu’aux EL2 pour prendre le volant.

Le Français avait laissé sa monoplace à Gabriele Minì lors de la première séance, dans le cadre du programme de roulage réservé aux jeunes pilotes.

"Un vendredi un peu différent de d’habitude pour moi aujourd’hui, avec Gabriele [Minì] dans ma voiture lors des EL1. Je n’ai donc eu qu’une seule séance au volant, pendant les EL2."

"Gabriele a fait un excellent travail pendant cette séance en terminant septième, et la voiture semblait plutôt bien équilibrée dès le départ, avec Franco également dans le top 10."

Malgré sa 14e position lors des EL2, le Français ne se montre pas particulièrement inquiet.

"Je ne pense pas que le classement des EL2 reflète mes sensations dans la voiture après cette séance."

"Même si je ne suis pas totalement satisfait de certains aspects, notre séance a été un peu désordonnée avec les pneus tendres. J’ai bloqué les roues lors de mon premier tour rapide, puis j’ai dû interrompre une autre tentative. Il reste donc clairement beaucoup de performance à débloquer rapidement et à montrer."

"Je suis vraiment optimiste, surtout lorsqu’on sait qu’un dixième de seconde représente environ quatre places."

"J’ai toujours aimé piloter sur ce circuit, donc j’ai hâte de reprendre les essais demain avant les qualifications, où nous donnerons tout pour atteindre à nouveau la Q3."

Minì impressionne pour sa deuxième apparition consécutive

Gabriele Minì a été l’une des satisfactions de la journée pour Alpine. Après avoir déjà participé aux EL1 du Grand Prix du Mexique, le jeune Italien a retrouvé le volant de la monoplace de Gasly à Interlagos et a terminé septième de la séance.

Une performance d’autant plus encourageante qu’il découvrait le circuit au volant d’une Formule 1.

"Je suis plutôt satisfait du déroulement de ma deuxième séance d’essais libres avec l’équipe et, évidemment, terminer septième est un très bon résultat."

"J’ai appris beaucoup de choses le week-end dernier à Mexico, donc je savais quels étaient les domaines sur lesquels je devais travailler aujourd’hui, ce qui m’a été très utile."

"J’ai commencé le programme par des essais aérodynamiques, ce qui est important pour l’équipe grâce aux données utiles que cela permet de recueillir. Ensuite, nous sommes passés à des relais de performance, d’abord en pneus mediums, puis en tendres."

Le jeune Italien a rapidement trouvé de bonnes sensations dans la voiture, même s’il considère que son meilleur tour aurait encore pu être amélioré.

"J’ai senti que la voiture était dans une bonne fenêtre de fonctionnement et j’étais relativement satisfait de mon tour rapide en pneus tendres."

"Il y avait clairement encore du temps à gagner sur ce tour, mais il y a aussi beaucoup de choses à gérer dans la voiture, donc je sais également qu’il était loin d’être parfait."

"Malgré tout, j’ai pu montrer un certain rythme, ce qui était positif, et j’en étais satisfait. C’était également gratifiant d’apprendre que je figurais parmi les plus rapides dans certains virages du circuit."

"C’était très différent du Mexique. J’avais beaucoup plus d’adhérence ici et je construisais ma progression tour après tour."

"Encore une fois, merci à l’équipe pour cette opportunité. J’ai maintenant hâte de voir comment je pourrai l’aider pendant le reste du week-end."

Nielsen vise la Q3 et les points avec les deux Alpine

Steve Nielsen, directeur général d’Alpine, s’est montré particulièrement satisfait de la prestation de Minì, qui a su s’adapter rapidement à un circuit qu’il découvrait.

"Nous avons confié la voiture à Gabriele [Minì] lors des EL1 pour la deuxième course consécutive. Il s’est adapté très rapidement à un circuit nouveau pour lui et n’a pas commis la moindre erreur."

"C’était agréable de le voir aussi bien placé et compétitif, donc nous avons été très satisfaits du travail qu’il a accompli au volant."

Concernant Gasly, Nielsen reconnaît que le Français n’a pas encore trouvé un équilibre totalement satisfaisant.

"Après avoir manqué la première séance, on peut dire sans risque de se tromper que Pierre n’est pas totalement satisfait de la voiture, mais quelques petits changements pour l’aider à mieux absorber certains vibreurs et certaines bosses devraient lui être bénéfiques."

La régularité de Colapinto dans les deux séances constitue un autre motif d’optimisme pour Alpine.

"Avec Franco bien placé lors des deux séances, il est clair que le potentiel chronométrique est là. C’est maintenant à nous d’apporter ces ajustements de réglages et de donner à Pierre et Franco les outils nécessaires pour se battre pour la Q3, ce qui, au vu des écarts aujourd’hui, sera très serré."

"Nous savons que nous avons le rythme, et notre objectif est de maximiser ce dont nous disposons et, espérons-le, de terminer dimanche avec nos deux voitures dans les points."