Norris pense avoir enfin à disposition une voiture ’plus simple’ avec les évolutions

McLaren F1 a été la seule équipe à apporter des évolutions pour le Grand Prix du Brésil, avec un nouvel aileron avant, un aileron arrière, une beam wing et des éléments de plancher revus, et le débriefing sera forcément important pour la structure qui doit comprendre les bénéfices de ces nouveautés. Les trois pilotes en piste ce vendredi ont fait un vrai travail de fond pour aller chercher des données cruciales.

Lando Norris n’était pas optimiste avant le week-end, mais après les premières séances d’essais libres du vendredi, le pilote britannique est ressorti positif après avoir terminé la journée dans le top trois lors des Essais Libres 1 et 2.

"Je pense qu’en EL1, nous semblions assez facilement dans le rythme" a déclaré Norris. "En EL2, nous avons peut-être eu un peu plus de mal à rivaliser avec les Mercedes, mais je pense qu’en réalité, cela a été un assez bon début de week-end."

"Nous avons poursuivi la dynamique que nous avions au Mexique. Donc, dans l’ensemble, je pense que c’est une journée positive. Aujourd’hui était aussi une journée où nous avons en quelque sorte évalué les améliorations et vérifié si elles fonctionnaient comme prévu."

"Et c’est le cas, donc je pense que nous semblons avoir gagné en performance. Rien n’a vraiment changé du point de vue du pilotage. C’est toujours délicat, mais cela a peut-être apporté un peu de temps au tour, ce qui est ce que nous voulons."

Il a été demandé à Norris si les améliorations avaient été un ajout positif à sa voiture, ce à quoi il a répondu avec un certain optimisme, mais il restait prudent avant d’étudier l’impact complet des pièces avant les Essais Libres 3 de samedi.

"Je le pense. Vous pouvez avoir deux types d’améliorations : les améliorations qui changent en quelque sorte l’équilibre et la maniabilité, et les améliorations qui sont juste là pour apporter de la performance, pour apporter du temps au tour, pour rendre les choses plus performantes, dans l’espoir qu’elles améliorent aussi la façon dont la voiture se comporte. Et comme nous le savons, c’est une voiture délicate. Donc ça semblait un peu plus simple."

"Ainsi, même si les améliorations ne sont pas conçues pour modifier les caractéristiques de comportement, elles visent simplement à apporter de la charge et de l’adhérence ; parfois, on obtient un ressenti un peu différent. Et je pense qu’aujourd’hui, le ressenti était légèrement plus positif, c’est donc certainement un bon début de week-end."

Oscar Piastri était un peu plus loin mais dans le top 6 au terme de la journée, et il est satisfait de ce début de week-end, alors qu’il n’a pas piloté en EL1 pour laisser sa place au troisième pilote de l’équipe.

"Une séance raisonnable pour commencer le week-end. Tout semble bon et les améliorations ont l’air positives, ce qui est encourageant. Nous allons maintenant continuer à construire sur cela pour nous placer dans la meilleure fenêtre pour les qualifications demain après-midi" a noté l’Australien.

"Il reste encore un peu de travail à faire pour rattraper les voitures devant, mais dans l’ensemble, je pense que c’était une première journée plutôt réussie. Merci à Leo pour ses efforts en EL1 et le travail utile qu’il a accompli pour l’équipe. Nous avons beaucoup de choses à examiner ce soir, et j’espère que nous pourrons franchir un nouveau pas en avant lors des séances restantes."

Leonardo Fornaroli était donc dans la voiture en EL1, et il a apprécié le travail effectué, même si son programme était chargé : "C’était globalement une bonne séance, intense avec tous les essais à faire pour l’équipe, sur l’aéro avec les grilles et en pneus tendres, puis je suis passé en pneus mediums, mais c’était une bonne séance"

"J’ai bien progressé par rapport à Mexico, et le fait de pouvoir remonter dans la voiture après une semaine était très bien, merci à l’équipe de l’avoir fait, et j’espère pouvoir piloter bientôt de nouveau. Je suis content du travail effectué, la voiture semble bonne et j’espère que l’équipe fera un bon travail ce week-end."