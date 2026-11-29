Andrea Stella estime que la domination écrasante de Mercedes F1 au Grand Prix du Qatar constitue un message adressé à l’ensemble des écuries du plateau concernant le potentiel aérodynamique des monoplaces de la génération 2026. Selon le directeur de McLaren, les caractéristiques du circuit de Losail, et notamment son revêtement particulièrement lisse, permettent à Mercedes d’exploiter pleinement les qualités de sa W17 tout en atténuant certaines de ses limitations habituelles. Cette démonstration de force offre également un aperçu de la marge de progression dont disposent encore les équipes dans leur compréhension de la réglementation technique actuelle, à l’approche de la saison 2027.

Dès les premiers tours de roue vendredi au Qatar, Mercedes F1 est apparue dans une catégorie à part. Lando Norris avait d’ailleurs estimé à l’issue de la première journée d’essais libres que l’écurie allemande évoluait "à un autre niveau", un niveau qu’aucune de ses adversaires n’est parvenue à atteindre lors des qualifications samedi.

George Russell a décroché la pole position avec près d’une demi-seconde d’avance sur Norris, premier représentant d’une autre écurie dans la hiérarchie, tandis que Kimi Antonelli a complété le doublé de Mercedes en s’adjugeant la deuxième place sur la grille de départ.

Si les deux pilotes Mercedes apparaissent ainsi comme les grands favoris pour la victoire dimanche, les circonstances de course pourraient naturellement réserver quelques surprises. Pour Andrea Stella, le directeur de McLaren F1, l’information la plus importante de ce week-end a toutefois déjà été délivrée par Mercedes lors des essais libres et des qualifications.

L’ingénieur italien estime que les caractéristiques du circuit de Losail permettent de mettre en évidence le niveau maximal d’appui aérodynamique que les différentes monoplaces du plateau sont capables de générer dans les virages à moyenne et haute vitesse.

Et dans ce domaine, Mercedes semble avoir franchi un cap par rapport à l’ensemble de ses adversaires.

"Je pense que, même si nous avons constaté une certaine variabilité en matière de compétitivité sur les différents circuits que nous avons visités récemment, en fonction de leur tracé et de leurs exigences, ce circuit offre un avantage très clair à la voiture qui dispose du meilleur appui aérodynamique à moyenne et haute vitesse", explique Stella.

Le directeur de McLaren estime également que Mercedes bénéficie à Losail de conditions lui permettant d’atténuer certaines des difficultés d’exploitation de sa monoplace, dont les représentants de l’écurie allemande avaient fait état au cours des précédents week-ends de course.

La surface particulièrement lisse du circuit qatari permet notamment aux ingénieurs d’adopter des réglages de suspension plus rigides, afin de mieux contrôler les variations de hauteur de caisse de la monoplace et, par conséquent, de maintenir son fonctionnement aérodynamique dans une plage optimale.

"Et je dirais que Mercedes semble être la voiture qui génère le plus d’appui aérodynamique. Il semblerait qu’ils soient en mesure d’atténuer certaines des limitations dont ils ont parlé en matière de fenêtre de fonctionnement, probablement parce qu’ici, la piste est très lisse et que vous pouvez simplement adopter des réglages très rigides, par exemple, ce qui limite la plage de variation des hauteurs de caisse."

"Je pense donc que c’est un circuit très sensible à l’appui aérodynamique, mais également un circuit qui vous offre certains outils pour faire fonctionner une voiture dans sa fenêtre optimale. Il n’y a pas non plus beaucoup de virages lents comme ceux que nous avons rencontrés à Las Vegas, à Bakou, sur certains circuits qui sont assurément très, très différents du tracé rapide et fluide du Qatar."

Mercedes montre à l’ensemble du plateau le potentiel aérodynamique des F1 de 2026

Au-delà du seul résultat sportif du Grand Prix du Qatar, Andrea Stella considère que les performances affichées par Mercedes ce week-end constituent un précieux enseignement pour l’ensemble des ingénieurs de Formule 1.

La domination de la W17 à Losail témoigne selon lui du niveau d’appui aérodynamique qu’il est possible d’atteindre avec la réglementation technique introduite cette saison, alors même que les équipes sont encore loin d’en avoir exploré toutes les possibilités.

"Je dirais que, pour l’ensemble du paddock, Mercedes envoie en quelque sorte un message concernant le niveau d’appui aérodynamique que l’on peut extraire de cette réglementation, de ce type de voitures, et c’est un message que nous recevons tous."

Andrea Stella rappelle néanmoins que la capacité d’une monoplace à générer un niveau d’appui aérodynamique particulièrement élevé ne constitue pas à elle seule une garantie de compétitivité sur l’ensemble des circuits du calendrier.

"Dans le même temps, si l’on considère plusieurs circuits, il est clair que l’exploitation de la voiture et la possibilité de la faire fonctionner dans une fenêtre assez large sont également importantes. Je pense que l’aspect technique de la réglementation actuelle est loin d’avoir été entièrement exploré, d’avoir été épuisé. Il y a encore beaucoup de choses à trouver et il reste encore beaucoup de variations possibles en matière de compétitivité, selon qui sera capable de mieux maîtriser cette réglementation, et particulièrement l’aérodynamique, que les autres."

C’est précisément la combinaison de ces différents facteurs qui explique, selon Stella, l’impressionnant niveau de performance affiché par Mercedes à Losail.

Cette domination ne signifie pas nécessairement que Mercedes est parvenue à élargir la fenêtre de fonctionnement de son ensemble d’évolutions aérodynamiques. Elle pourrait simplement résulter du fait que les caractéristiques du tracé et de son revêtement permettent à l’écurie allemande d’exploiter parfaitement une fenêtre de fonctionnement qui demeure relativement étroite.

"Même s’ils ont peut-être éprouvé des difficultés à exploiter le potentiel maximal que leur voiture semble être en mesure d’atteindre, sur des circuits de ce type, lorsque vous pouvez contrôler grâce aux réglages la fenêtre dans laquelle vous faites fonctionner la voiture, alors le niveau d’appui aérodynamique qu’ils semblent capables de générer paraît supérieur d’un cran à celui de tous les autres."

Stella établit une comparaison entre Losail et Sepang

Pour illustrer son raisonnement, Andrea Stella a établi un parallèle particulièrement intéressant entre les caractéristiques du circuit de Losail et celles du circuit de Sepang, où Mercedes avait introduit son ensemble d’évolutions aérodynamiques attendu depuis longtemps lors du Grand Prix de Malaisie.

Le tracé malaisien comporte lui aussi plusieurs enchaînements de virages rapides présentant certaines similitudes avec ceux du Qatar.

La rugosité bien plus importante de son revêtement pourrait toutefois constituer l’un des facteurs permettant d’expliquer les différences considérables observées dans le niveau de compétitivité de Mercedes entre ces deux circuits, indépendamment du fait que les ingénieurs de l’écurie allemande devaient encore apprendre à exploiter leur nouvel ensemble aérodynamique lors de son introduction à Sepang.

"Il y a une dimension supplémentaire pour ceux d’entre vous qui s’intéressent aux aspects techniques. Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous sommes allés en Malaisie, il y a eu certains commentaires, et pas uniquement de la part de McLaren, selon lesquels certaines équipes n’étaient pas en mesure d’expliquer pourquoi leur voiture ne fonctionnait pas très bien", poursuit Stella.

"Il y a certains virages en Malaisie qui ne sont pas très différents de ceux que nous avons ici. Mais il y a d’autres aspects qui affectent l’aérodynamique et qui sont très différents entre ici et la Malaisie. Je ne vais pas vous dire lesquels, mais vous pouvez venir me voir avec quelques hypothèses", ajoute avec le sourire le directeur de McLaren.

Sans explicitement désigner la rugosité du revêtement de Sepang dans cette dernière déclaration, Stella semble ainsi faire référence aux contraintes très différentes que les deux surfaces imposent aux équipes en matière de réglages mécaniques et de contrôle de la plateforme aérodynamique.

L’asphalte particulièrement lisse de Losail permettrait à Mercedes d’adopter des réglages favorisant davantage l’exploitation du potentiel aérodynamique maximal de sa W17, là où les caractéristiques du revêtement malaisien imposeraient davantage de compromis.

Les équipes vont étudier la Mercedes W17 avec un intérêt renouvelé pour 2027

La domination écrasante de Mercedes au Qatar s’explique donc en partie par les caractéristiques spécifiques du circuit de Losail et ne devrait pas nécessairement se reproduire sur tous les tracés du calendrier de la Formule 1.

Les dernières semaines ont d’ailleurs démontré que l’écurie dirigée par Toto Wolff pouvait éprouver davantage de difficultés sur certains circuits, malgré l’important potentiel aérodynamique dont semble disposer sa monoplace.

Andrea Stella considère néanmoins que la démonstration de force de Mercedes au Qatar constitue une véritable révélation pour ses adversaires à l’approche de la saison 2027.

Le directeur de McLaren s’attend notamment à ce que les ingénieurs des différentes écuries du plateau se penchent avec intérêt sur la W17, afin d’essayer d’identifier les solutions aérodynamiques qui permettent à Mercedes d’atteindre un tel niveau de performance.

"Je suis donc certain que tout le monde va regarder, avec même un intérêt renouvelé, les photographies que toutes les équipes prennent des voitures des autres. Regarder quels détails en matière de conception aérodynamique pourraient être pertinents pour être en mesure d’atteindre ce niveau de performance."

"Je pense que l’aspect technique de la réglementation actuelle est loin d’avoir été entièrement exploré, d’avoir été épuisé. Il y a encore beaucoup de choses à trouver et il reste encore beaucoup de variations possibles en matière de compétitivité, selon qui sera capable de mieux maîtriser cette réglementation, et particulièrement l’aérodynamique, que les autres", insiste Stella.