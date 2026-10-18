Calendrier, moteurs V8, popularité : Button livre sa vision de l’avenir de la F1

Jenson Button estime que la Formule 1 doit faire preuve de prudence dans son développement, malgré une popularité qui ne cesse de grandir à travers le monde. Présent au Grand Prix de Singapour, le champion du monde 2009 a notamment mis en garde contre une éventuelle augmentation du nombre de courses au calendrier, déjà fixé à 24 Grands Prix. Le Britannique s’inquiète avant tout des conséquences sur le personnel des écuries, tout en plaidant pour une réglementation technique plus accessible et un retour à des moteurs V8 utilisant des carburants durables.

Lorsque Button avait remporté son titre mondial en 2009 avec Brawn GP, le calendrier de la Formule 1 ne comptait que 17 Grands Prix. Au moment de sa retraite, à l’issue de la saison 2016, ce nombre était passé à 21, avant d’atteindre les 24 manches programmées ces dernières années.

Une évolution qui témoigne de l’expansion commerciale de la discipline, mais qui soulève également des interrogations sur les conditions de travail des personnes chargées de faire fonctionner les équipes tout au long de la saison.

Pour Button, les pilotes ne sont pas nécessairement les plus touchés par cette augmentation. Les mécaniciens et les autres membres du personnel doivent en revanche composer avec des déplacements incessants, des journées particulièrement longues et un travail qui ne s’arrête pas une fois le Grand Prix terminé.

"Disputer 24 courses à travers le monde, c’est vraiment, vraiment difficile. Je ne voudrais donc pas en voir davantage."

"Pour les pilotes, ça va. Ils terminent la course, montent dans un jet privé et rentrent chez eux."

"Mais pour les mécaniciens et tous ceux qui travaillent au sein de l’équipe, le démontage et le rangement de tout le matériel représentent un travail colossal."

"Et ils ne quittent pas non plus le circuit pour partir en vacances. Ils retournent à l’usine et recommencent à travailler."

"Les personnes qui travaillent en F1 sont évidemment passionnées par ce qu’elles font, sinon elles ne seraient pas là. Mais cela représente énormément de temps passé loin de sa famille."

"J’espère donc qu’il n’y aura pas davantage de courses."

Une F1 populaire, mais qui doit rester accessible

Button reconnaît néanmoins que l’intérêt croissant de nombreuses villes et de nombreux pays pour l’organisation d’un Grand Prix constitue un signe particulièrement encourageant pour la discipline.

Selon lui, cette demande démontre que la Formule 1 "se porte extrêmement bien" en matière de popularité.

Mais le Britannique estime que cette réussite commerciale ne doit pas se faire au détriment de l’accessibilité du championnat pour les spectateurs.

Il s’interroge notamment sur la nécessité de fixer "une limite" aux prix des billets, afin d’éviter que la Formule 1 ne devienne une discipline "inaccessible" à une partie de son public.

Cette volonté de préserver l’attractivité de la F1 s’accompagne également d’une réflexion sur la complexité croissante de sa réglementation technique.

Button veut retrouver des moteurs V8 en F1

Au cours de sa carrière, Button a connu plusieurs générations de moteurs. Il a fait ses débuts en Formule 1 à l’époque des V10, remporté son championnat du monde avec les V8 en 2009, puis disputé ses trois dernières saisons au volant de monoplaces équipées de moteurs V6 turbo hybrides.

Cette expérience lui permet de mesurer l’évolution technologique de la discipline, mais aussi les difficultés croissantes rencontrées par les spectateurs pour comprendre le fonctionnement des groupes propulseurs modernes.

Button estime que la recherche d’innovations doit rester compatible avec la nécessité de proposer une compétition compréhensible et attrayante.

"C’est très compliqué actuellement," a-t-il déclaré à propos du fonctionnement des groupes propulseurs de Formule 1.

"Je sais que nous cherchons à repousser les limites de la technologie, mais il faut aussi que les supporters puissent comprendre ce qui se passe pour vraiment s’enthousiasmer pour la discipline."

Le champion du monde 2009 ne rejette pas pour autant la diversité des solutions technologiques développées dans l’industrie automobile.

"J’adore le fait que nous ayons différentes approches technologiques pour les voitures de route. Nous avons l’électrique, l’hydrogène, les hybrides, les moteurs thermiques, et c’est formidable de disposer de toutes ces idées différentes."

"Personnellement, j’aimerais voir la F1 revenir aux moteurs thermiques comme des V8, fonctionnant avec un carburant durable."

"Pour moi, c’est la meilleure solution. Mais ce n’est que mon opinion, parce que j’adore le son d’un moteur V8 et que cela ajoute de l’excitation à une voiture de course."

"J’ai même participé à une course au Royaume-Uni, à Goodwood, au volant de voitures de compétition des années 1950 et 1960, et même ces voitures utilisent désormais du carburant durable. C’est donc vraiment encourageant de constater les progrès réalisés."

Pour Button, l’utilisation de carburants durables pourrait ainsi permettre à la Formule 1 de récupérer une partie de son identité sonore et mécanique tout en poursuivant ses efforts en matière d’évolution technologique.

Un public plus jeune et davantage féminin

Aujourd’hui âgé de 46 ans et ambassadeur d’Aston Martin-Honda, Button observe également avec intérêt les transformations du public de la Formule 1.

L’ancien pilote McLaren souligne notamment que la discipline attire désormais beaucoup plus de jeunes spectateurs et que la proportion de femmes parmi les supporters a considérablement augmenté depuis l’époque où il courait.

"Je pense que nous sommes maintenant à 50 % d’hommes et 50 % de femmes, ce qui n’était pas le cas lorsque je pilotais."

"Et je pense que l’âge moyen des supporters de F1, lorsque je courais, se situait autour de 45 ans, ce qui correspond à mon âge actuel. Même parmi les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, la moyenne d’âge est désormais dans la trentaine."

"C’est donc incroyable de voir à quel point ce sport a changé. C’est clairement pour le mieux. C’est une bonne chose de voir que nous attirons de jeunes supporters vers cette discipline."

Button attribue notamment cette évolution à l’importance prise par les réseaux sociaux et au succès de la série Drive to Survive diffusée sur Netflix.

Selon lui, cette exposition médiatique a non seulement renforcé la notoriété des pilotes, mais également celle de leurs conjointes et compagnes, qui occupent désormais une place beaucoup plus visible dans l’environnement de la Formule 1.

"Ma femme est venue à pas mal de courses pendant ma dernière année en F1. Ce n’était pas une atmosphère agréable pour elle. Elle n’appréciait pas vraiment cela."

"Aujourd’hui, c’est différent. Elle vient à quelques courses et elle trouve cela incroyable. L’atmosphère est beaucoup plus jeune, beaucoup plus joyeuse et positive. C’est un endroit passionnant où se trouver."