Verstappen dénonce ’des attaques personnelles inacceptables’ après la course

Max Verstappen n’a pas cherché à contester la pénalité qui a compromis les ambitions de son équipe hier lors de la finale du GT World Challenge Europe à Portimão. Le quadruple champion du monde de Formule 1 reconnaît que le passage obligatoire par la voie des stands infligé à Chris Lulham était justifié après son accrochage avec une autre Mercedes. Mais le Néerlandais a également pris publiquement la défense de son jeune équipier, devenu la cible de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux, rappelant qu’une erreur en piste ne pouvait en aucun cas justifier le harcèlement personnel.

De retour en compétition GT à l’occasion de la finale de la saison à Portimão, Verstappen espérait poursuivre sur sa lancée après ses récents succès en Formule 1.

Le pilote de 29 ans avait profité de la pause entre deux séries de trois Grands Prix consécutifs pour rejoindre son équipe Verstappen Racing au Portugal. Il arrivait après avoir remporté sa première victoire de la saison 2026 de F1 en Malaisie, également la première pour Red Bull Powertrains-Ford, avant de signer un doublé lors du week-end de Singapour en remportant le Sprint et le Grand Prix.

Cette participation marquait également son retour en GT après la déception des 24 Heures du Nürburgring, où les espoirs de victoire de son équipe avaient été anéantis par un problème technique sur la Mercedes n°3.

À Portimão, le résultat final a de nouveau été inférieur aux ambitions initiales, même si le scénario a été très différent.

Une erreur de réglages dès les qualifications

La Mercedes-AMG GT3 n°3, partagée par Verstappen, Ben Barnicoat et Chris Lulham, s’élançait de la 13e position sur la grille de départ, après deux pénalités pour deux concurrents placés devant elle. Un résultat décevant qui s’expliquait notamment par un mauvais choix de réglages lors des qualifications. La voiture souffrait d’un phénomène de talonnage important, provoquant des étincelles et pénalisant ses performances.

Verstappen a reconnu cette erreur dans son bilan du week-end.

"Dans l’ensemble, nous avons passé un week-end correct. Malheureusement, nous avons commis une erreur dans les réglages de la voiture en qualifications, ce qui faisait qu’elle produisait un peu trop d’étincelles, au détriment des performances. Nous ne nous sommes donc pas qualifiés à la place que nous aurions dû obtenir."

"Nous avons modifié les réglages pour la course et nous étions beaucoup plus compétitifs."

Cette amélioration s’est rapidement confirmée lors du premier relais. Barnicoat a réussi à éviter les incidents du départ et à remonter jusqu’à la septième place avant de transmettre le volant à Lulham. Le jeune Britannique a poursuivi cette progression, permettant à la Mercedes de se rapprocher des premières positions.

"Ben a réalisé un excellent premier relais, en évitant tout le chaos du départ et en nous faisant remonter vers l’avant. Chris a lui aussi très bien commencé son relais, en se plaçant dans une bonne position."

Verstappen reconnaît une pénalité "méritée"

La course du Verstappen Racing a basculé lorsque Lulham a tenté un dépassement audacieux à l’intérieur du virage 8. Le Britannique est entré en contact avec la Mercedes pilotée par Luca Stolz, provoquant le tête-à-queue de son adversaire. Les commissaires sportifs ont sanctionné cette manœuvre d’un passage obligatoire par la voie des stands, compromettant les chances de victoire de la Mercedes n°3.

Lulham a purgé sa pénalité peu avant de céder le volant à Verstappen. Contrairement à certaines réactions que peuvent susciter les décisions des commissaires, le Néerlandais n’a pas contesté la sanction.

"Malheureusement, une tentative de dépassement un peu opportuniste sur la voiture qui nous précédait nous a évidemment valu une pénalité de passage par les stands méritée."

Lorsque Verstappen a pris le relais, il ne restait plus que 45 minutes à disputer sur les trois heures de course. La Mercedes n°3 avait alors reculé jusqu’à la 24e place.

Malgré ce retard, le quadruple champion du monde a immédiatement affiché un rythme élevé et multiplié les dépassements pour ramener son équipe dans les dix premiers.

"Cela signifiait que je devais repartir de la 24e place pour mon relais. Mais je me suis amusé et notre voiture avait un très bon rythme. C’était très mouvementé, avec beaucoup de chaos autour de moi pendant ma remontée vers l’avant. Mais finalement, terminer neuvièmes après avoir dû remonter à la suite de cette pénalité, je pense que c’était vraiment une belle performance."

Verstappen retient donc davantage les enseignements de cette expérience que la déception du résultat.

"Dans l’ensemble, même si ce n’était pas le résultat que nous souhaitions, nous avons beaucoup appris et cela a été un week-end positif."

Lulham victime d’attaques après la course

Si Verstappen a reconnu la responsabilité de son équipier dans l’accrochage, il a en revanche fermement condamné les réactions qui ont suivi sur les réseaux sociaux. Chris Lulham a été la cible de nombreux messages haineux après l’incident ayant entraîné la pénalité du Verstappen Racing.

Cette situation a notamment conduit le compte Instagram spécialisé endurance.media à publier un long message dénonçant le traitement réservé au jeune pilote britannique. Lulham s’est notamment distingué par son parcours atypique, ayant réussi à passer de la compétition automobile virtuelle au sport automobile réel.

Le message, auquel Verstappen a apporté son soutien en cliquant sur "J’aime" rappelait les performances et les qualités du pilote.

"Après la finale de trois heures de la saison du GT World Challenge Europe Endurance Cup disputée aujourd’hui à Portimão, Chris Lulham a reçu une quantité considérable de messages haineux sur les réseaux sociaux après un contact en piste ayant entraîné une pénalité de passage par les stands."

"Les erreurs et les contacts font partie du sport automobile. Ils surviennent à tous les niveaux, indépendamment de l’expérience, des accomplissements ou de la réputation d’un pilote. Discuter d’un incident ou remettre en question les actions d’un pilote est parfaitement raisonnable, mais les attaques personnelles ne sont jamais justifiées."

"Il convient également de se souvenir de ce que Chris Lulham a accompli. Figure majeure de l’esport automobile, il a réussi sa transition de la compétition virtuelle vers le sport automobile réel, en remportant la Radical Cup UK avec un bilan impressionnant de 16 victoires en 18 courses."

"Il a régulièrement démontré sa rapidité ces dernières années, jusqu’à progresser et rejoindre cette saison un équipage entièrement professionnel. Ses accomplissements reflètent des années d’engagement, de talent et de développement."

"Un seul incident ne définit ni les capacités, ni les accomplissements, ni le caractère d’un pilote."

"En tant que pilotes, propriétaires d’équipes, sponsors, commissaires de piste, supporters, journalistes et toutes les autres personnes impliquées dans le sport automobile, nous partageons une passion pour le même sport. La course implique de la compétition, de la pression, des décisions difficiles et des erreurs occasionnelles."

"Nous nous opposons fermement à la haine et aux attaques personnelles dirigées contre n’importe quel pilote ou toute personne impliquée dans le sport automobile, quels que soient son identité ou l’équipe qu’elle représente."

"Chaque pilote mérite le respect, même lorsque les choses tournent mal."

Des attaques personnelles inacceptables pour Verstappen

Après avoir manifesté son soutien à cette publication, Verstappen a décidé d’aller plus loin en prenant directement la parole sur ses propres réseaux sociaux.

Le Néerlandais a publié un message sur X dans lequel il revient d’abord sur son expérience au Portugal, avant de défendre explicitement Chris Lulham.

"Un week-end passionnant ! J’étais très heureux de piloter notre GT3 à Portimão. Il y a eu des hauts et des bas, mais nous avons beaucoup appris en tant qu’équipe."

Verstappen a ensuite tenu à dénoncer les attaques et le harcèlement visant son équipier.

"Je ressens également le besoin de prendre la parole au sujet de la haine et du harcèlement dont Chris a été victime après la course."

"Chacun peut avoir son opinion sur ce qui s’est passé en piste, mais ces attaques personnelles sont inacceptables. Chris a réalisé un très bon relais et des erreurs peuvent arriver."

"Ce genre d’abus n’a sa place ni dans notre sport ni ailleurs."