Verstappen avait-il reçu des garanties de performance pour prolonger ?

Le spectaculaire retour en forme de Red Bull depuis le Grand Prix d’Azerbaïdjan a soulevé une question concernant la récente prolongation de contrat de Max Verstappen. L’écurie savait-elle déjà que les évolutions prévues à Bakou allaient lui permettre de retrouver les premières places, au point d’en faire un argument pour convaincre le Néerlandais de rester ? Laurent Mekies assure que ce scénario ne correspond pas à la réalité et révèle que Red Bull doutait même de pouvoir combler entièrement son retard avant la fin de la saison.

La prolongation du contrat de Max Verstappen avec Red Bull, officialisée avant son Grand Prix national à Zandvoort, a précédé de quelques semaines le redressement spectaculaire de l’écurie autrichienne.

Après une première partie de saison particulièrement difficile, la RB22 a retrouvé une compétitivité lui permettant de se battre pour les victoires grâce aux progrès réalisés au fil des dernières manches. Les évolutions introduites à Bakou ont notamment marqué une étape importante dans cette progression, avant les succès de Verstappen en Malaisie puis à Singapour.

Cette chronologie a naturellement alimenté les interrogations sur les discussions contractuelles entre le quadruple champion du monde et son équipe.

Red Bull connaissait-elle déjà le potentiel de son dernier ensemble d’évolutions lorsqu’elle négociait avec son pilote ?

Laurent Mekies, directeur de l’écurie, a catégoriquement rejeté cette hypothèse. Le Français affirme que les ingénieurs de Milton Keynes ne considéraient pas les nouveautés prévues pour Bakou comme une solution miracle susceptible de transformer immédiatement les performances de la monoplace.

"La réponse courte est non. Nous n’attendions pas une évolution magique qui était censée nous apporter le niveau de performance recherché."

Mekies précise que Red Bull disposait évidemment d’un programme de développement défini et connaissait les prochaines étapes prévues pour sa voiture.

"Nous savions que des évolutions allaient arriver et nous savions également que celles de Bakou seraient les dernières de l’année. Elles s’inscrivaient dans la continuité du développement de la voiture et, comme je l’ai expliqué précédemment, à ce moment-là, nous pensions même que nous aurions probablement du mal à combler les trois derniers dixièmes qui nous séparaient des meilleurs."

L’ampleur des progrès observés depuis le Grand Prix d’Azerbaïdjan n’était donc pas considérée comme acquise en interne. Dans ces conditions, Mekies assure que Red Bull ne pouvait pas promettre à Verstappen un retour imminent au sommet sur la seule base de ce package.

"Ce n’était donc certainement pas un argument utilisé pour convaincre Max au moment de nos discussions."

Selon Mekies, la prolongation de Verstappen reposait sur une réflexion beaucoup plus large que les performances attendues d’une évolution particulière.

Les discussions portaient avant tout sur les perspectives de Red Bull pour les prochaines saisons et sur la capacité de l’écurie à continuer de fournir une monoplace compétitive au Néerlandais.

Le directeur de l’équipe souligne notamment la confiance placée dans deux secteurs essentiels de son organisation technique. D’un côté, le département châssis dirigé par Pierre Waché. De l’autre, la structure chargée du développement de l’unité de puissance sous la responsabilité de Ben Hodgkinson.

"Je pense que, plus globalement, nous savions que la dynamique était très forte au sein de l’équipe de Pierre et de celle de Ben, compte tenu du potentiel que nous estimions encore pouvoir exploiter dans notre ensemble technique, aussi bien du côté du châssis que de l’unité de puissance."

"Et oui, c’est ce genre de discussions que nous avons eues avec Max. Il ne s’agissait pas du package de Bakou ou d’un autre ensemble d’évolutions, mais des éléments fondamentaux et des opportunités à long terme que nous pensions pouvoir saisir. Mais non, il n’y avait rien de spécifique concernant les évolutions de Bakou."