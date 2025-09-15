Sainz a fait de la reconstruction de Williams F1 le ’projet de sa vie’

Carlos Sainz a déclaré que sa volonté de ramener Williams F1 au sommet du sport automobile mondial était si fort qu’il considérait son aventure avec l’équipe comme le projet de sa vie. L’Espagnol a rejoint l’équipe de Grove cette année, et celle-ci est en pleine ascension.

Sous la houlette de James Vowles, Williams fait actuellement l’objet d’une profonde restructuration. Sainz adhère à la vision de son directeur, et son recul immédiat dans la hiérarchie après son départ de Ferrari n’a en rien entamé son ambition de réussir.

"Rien ne me rendrait plus heureux dans ma vie que de rejoindre un projet aussi jeune que Williams et d’atteindre le sommet avec eux" a déclaré Sainz dans une interview exclusive accordée à Motorsport Week. "Je pense que c’est la meilleure chose qu’un athlète puisse faire : construire une famille et gagner avec cette famille."

"Je pense que Williams est un bon choix, l’écurie a déjà fait beaucoup de progrès par rapport à l’année dernière dans ce sens. Et oui, rien ne me motive plus que de ramener l’une des écuries les plus historiques de la Formule 1 sur le chemin de la victoire. Je dis toujours à James que c’est le projet de ma vie maintenant, c’est ce que je veux réaliser."

Sainz ne pense pas encore à ce que sera la saison prochaine en matière de performance : "Je préfère penser à plus court terme et couvrir les étapes tous les six mois. J’aime penser par tranches de six mois. Nous sommes actuellement en train de définir la voiture de l’année prochaine."

"Et nous avons également six mois devant nous pour améliorer l’équipe de course et l’exécution du week-end afin de nous assurer que, si par hasard la voiture de l’année prochaine nous permet de viser plus haut que celle de cette année, nous ne commettrons pas les mêmes erreurs que cette année dans l’exécution du week-end. Je me concentre donc toujours sur les six mois à venir en F1, car c’est là que le pilote peut avoir une influence."

"C’est au cours des six prochains mois du projet que vous pouvez développer des choses sur le simulateur pendant six mois, que vous pouvez développer la stratégie de l’équipe de course, l’exécution du week-end en six mois. J’ai donc toujours une vision à six mois de l’endroit où nous voulons être dans six mois et c’est là que j’essaie d’avoir le plus d’influence."

Sainz hésite à formuler des attentes quant à ce que Williams pourra accomplir en partant d’une nouvelle page blanche la saison prochaine, tant qu’il n’aura pas découvert le niveau de compétitivité de la voiture de 2026.

"Oui, mon objectif est aussi, comme toujours, d’évaluer les performances de Williams dans ce processus de développement et de déterminer quelle voiture nous aurons pour le début de la saison. Ensuite, vous fixez vos objectifs en fonction de la voiture que vous voyez lors de la première course. Comme nous l’avons fait cette année en Australie."

"Pour moi, il est trop tôt pour savoir si nous serons dépassés ou si nous proposerons une bonne voiture. Les réglementations sont tellement différentes et n’ont absolument rien à voir avec celles de cette année que nous ne savons pas qui sera dépassé dans un an ou non."

"C’est trop loin et ce qui m’inquiète pour l’instant, c’est ce que je peux faire pour aider [Mercedes] HPP dans le simulateur afin qu’ils nous fournissent un meilleur logiciel pour la voiture de l’année prochaine."

"Ce que je peux faire pour développer cette équipe en termes d’exécution, en termes d’exécution pendant les week-ends de course à court terme, car c’est ce qui portera ses fruits dans six mois."